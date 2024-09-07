ВС РФ поразили цех по производству дронов и аэродром ВСУ — Минобороны - 07.09.2024 Украина.ру
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ВС РФ поразили цех по производству дронов и аэродром ВСУ — Минобороны
ВС РФ поразили цех по производству дронов и аэродром ВСУ — Минобороны - 07.09.2024 Украина.ру
ВС РФ поразили цех по производству дронов и аэродром ВСУ — Минобороны
Российские войска за сутки поразили цеха по производству компонентов для ракет и реактивных БПЛА и инфраструктуру военного аэродрома Вооруженных сил Украины. Об этом 7 сентября сообщило Минобороны РФ
2024-09-07T14:00
2024-09-07T14:00
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"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет "Гром-2" и реактивных беспилотных летательных аппаратов "Паляница", склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, а также инфраструктура военного аэродрома. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах", - перечислили в ведомстве.Средствами противовоздушной обороны сбили также три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 30 беспилотников.Всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 642 самолета, 283 вертолета, более 31 тысячи БПЛА, почти 600 зенитных ракетных комплексов, около 18 тысяч танков и других боевых бронированных машин и прочую технику. О других успехах российских военных - в материале Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, вооруженные силы украины, минобороны, вс рф, беспилотники, ракеты, танки
Новости, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВС РФ, беспилотники, ракеты, танки

ВС РФ поразили цех по производству дронов и аэродром ВСУ — Минобороны

14:00 07.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские войска за сутки поразили цеха по производству компонентов для ракет и реактивных БПЛА и инфраструктуру военного аэродрома Вооруженных сил Украины. Об этом 7 сентября сообщило Минобороны РФ
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет "Гром-2" и реактивных беспилотных летательных аппаратов "Паляница", склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, а также инфраструктура военного аэродрома. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах", - перечислили в ведомстве.
Средствами противовоздушной обороны сбили также три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 30 беспилотников.
Всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 642 самолета, 283 вертолета, более 31 тысячи БПЛА, почти 600 зенитных ракетных комплексов, около 18 тысяч танков и других боевых бронированных машин и прочую технику.
О других успехах российских военных - в материале Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАВооруженные силы УкраиныМинобороныВС РФбеспилотникиракетытанки
 
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