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Что изменит в отношениях России и Сербии покупка французских истребителей Rafale - Ищенко

Что изменит в отношениях России и Сербии покупка французских истребителей Rafale - Ищенко - 07.09.2024 Украина.ру

Что изменит в отношениях России и Сербии покупка французских истребителей Rafale - Ищенко

Сербия подписала с Францией договор о закупке 12 истребителей Rafale, и сразу пошли слухи, что имеющиеся в наличии истребители МиГ-29 Белград передаст Украине

2024-09-07T14:55

2024-09-07T14:55

2024-09-07T14:55

видео

россия

украина

сербия

ростислав ищенко

ес

rafale

миг-29

самолет

конфликт

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Сербские власти их тут же опровергли, но осадок остался.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о том, как следует оценивать эти сербско-французские соглашения. Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.

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