Что изменит в отношениях России и Сербии покупка французских истребителей Rafale - Ищенко - 07.09.2024 Украина.ру
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Что изменит в отношениях России и Сербии покупка французских истребителей Rafale - Ищенко
Что изменит в отношениях России и Сербии покупка французских истребителей Rafale - Ищенко - 07.09.2024 Украина.ру
Что изменит в отношениях России и Сербии покупка французских истребителей Rafale - Ищенко
Сербия подписала с Францией договор о закупке 12 истребителей Rafale, и сразу пошли слухи, что имеющиеся в наличии истребители МиГ-29 Белград передаст Украине
2024-09-07T14:55
2024-09-07T14:55
видео
россия
украина
сербия
ростислав ищенко
ес
rafale
миг-29
самолет
конфликт
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Сербские власти их тут же опровергли, но осадок остался.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о том, как следует оценивать эти сербско-французские соглашения. Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
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видео, россия, украина, сербия, ростислав ищенко, ес, rafale, миг-29, самолет, конфликт, вс рф, техника, видео
Видео, Россия, Украина, Сербия, Ростислав Ищенко, ЕС, Rafale, МиГ-29, самолет, конфликт, ВС РФ, техника

Что изменит в отношениях России и Сербии покупка французских истребителей Rafale - Ищенко

14:55 07.09.2024
 
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Сербия подписала с Францией договор о закупке 12 истребителей Rafale, и сразу пошли слухи, что имеющиеся в наличии истребители МиГ-29 Белград передаст Украине
Сербские власти их тут же опровергли, но осадок остался.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о том, как следует оценивать эти сербско-французские соглашения.
Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
 
ВидеоРоссияУкраинаСербияРостислав ИщенкоЕСRafaleМиГ-29самолетконфликтВС РФтехника
 
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