https://ukraina.ru/20240907/1057298162.html
Гаспарян проехался по дешёвым попыткам атаковать Украина.ру и рассказал о технологиях обмана
Гаспарян проехался по дешёвым попыткам атаковать Украина.ру и рассказал о технологиях обмана - 07.09.2024 Украина.ру
Гаспарян проехался по дешёвым попыткам атаковать Украина.ру и рассказал о технологиях обмана
В эфире Украина.ру - политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян
2024-09-07T11:40
2024-09-07T11:40
2024-09-07T11:40
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Говорим о фейковых каналах, информационных атаках и гигиене в медиапространстве на примере мультимедийного издания Украина.ру. Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. * Во время интервью упоминаются признанные в России иноагентами Любовь Соболь, Марк Фейгин, Дмитрий Гордон (также признан террористом и экстремистом) и признанный в РФ террористом и экстремистом Игорь Мосийчук.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, белоруссия, украина, армен гаспарян, дмитрий гордон, игорь мосийчук, youtube, общественная палата, сво, конфликт, финансы, комаровский, фейк, аудитории, видео
Видео, Россия, Белоруссия, Украина, Армен Гаспарян, Дмитрий Гордон, Игорь Мосийчук, Youtube, общественная палата, СВО, конфликт, финансы, Комаровский, фейк, аудитории
Гаспарян проехался по дешёвым попыткам атаковать Украина.ру и рассказал о технологиях обмана
В эфире Украина.ру - политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян
Говорим о фейковых каналах, информационных атаках и гигиене в медиапространстве на примере мультимедийного издания Украина.ру.
Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
* Во время интервью упоминаются признанные в России иноагентами Любовь Соболь, Марк Фейгин, Дмитрий Гордон (также признан террористом и экстремистом) и признанный в РФ террористом и экстремистом Игорь Мосийчук.