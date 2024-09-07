https://ukraina.ru/20240907/1057298162.html

Гаспарян проехался по дешёвым попыткам атаковать Украина.ру и рассказал о технологиях обмана

Гаспарян проехался по дешёвым попыткам атаковать Украина.ру и рассказал о технологиях обмана - 07.09.2024 Украина.ру

Гаспарян проехался по дешёвым попыткам атаковать Украина.ру и рассказал о технологиях обмана

В эфире Украина.ру - политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян

2024-09-07T11:40

2024-09-07T11:40

2024-09-07T11:40

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Говорим о фейковых каналах, информационных атаках и гигиене в медиапространстве на примере мультимедийного издания Украина.ру. Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. * Во время интервью упоминаются признанные в России иноагентами Любовь Соболь, Марк Фейгин, Дмитрий Гордон (также признан террористом и экстремистом) и признанный в РФ террористом и экстремистом Игорь Мосийчук.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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