Орбан указал на "очень вредную" для Европы позицию по Украине - 07.09.2024 Украина.ру
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Орбан указал на "очень вредную" для Европы позицию по Украине
Орбан указал на "очень вредную" для Европы позицию по Украине - 07.09.2024 Украина.ру
Орбан указал на "очень вредную" для Европы позицию по Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Corriere della Sera заявил, что придерживаться позиции Украины не входит в интересы Евросоюза
2024-09-07T12:51
2024-09-07T12:51
виктор орбан
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европа
венгрия
украина
новости
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"Мои критические замечания по поводу европейской политики касаются того, что вместо того, чтобы следовать европейским интересам, мы отождествляем свою позицию с позицией Украины, и это все глубже втягивает нас в конфликт. Это не есть хорошо для Европы, наоборот, очень вредно", - объяснил Орбан.По его словам, в интересах Европы - прекратить конфликт, однако ЕС стал одной из его сторон.Он также опроверг заявления о том, что РФ якобы представляет угрозу для безопасности Европы.Ранее Орбан указывал, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. Поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.Подробнее о позиции Орбана по Украине - в материале Евгении Кондаковой "Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине на сайте Украина.ру.
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виктор орбан, ес, европа, венгрия, украина, новости
Виктор Орбан, ЕС, Европа, Венгрия, Украина, Новости

Орбан указал на "очень вредную" для Европы позицию по Украине

12:51 07.09.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Corriere della Sera заявил, что придерживаться позиции Украины не входит в интересы Евросоюза
"Мои критические замечания по поводу европейской политики касаются того, что вместо того, чтобы следовать европейским интересам, мы отождествляем свою позицию с позицией Украины, и это все глубже втягивает нас в конфликт. Это не есть хорошо для Европы, наоборот, очень вредно", - объяснил Орбан.
По его словам, в интересах Европы - прекратить конфликт, однако ЕС стал одной из его сторон.
Он также опроверг заявления о том, что РФ якобы представляет угрозу для безопасности Европы.
"Наша безопасность не находится под угрозой. Если Европа решила стать участником этого конфликта, то Венгрия не придерживается этой позиции", - подчеркнул политик.
Ранее Орбан указывал, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. Поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
Подробнее о позиции Орбана по Украине - в материале Евгении Кондаковой "Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине на сайте Украина.ру.
 
Виктор ОрбанЕСЕвропаВенгрияУкраинаНовости
 
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