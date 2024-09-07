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Словацкие СМИ не пишут о подрыве "СП" из-за причастности Украины — Фицо

Словацкие СМИ не пишут о подрыве "СП" из-за причастности Украины — Фицо - 07.09.2024 Украина.ру

Словацкие СМИ не пишут о подрыве "СП" из-за причастности Украины — Фицо

Словацкие СМИ не занимаются темой подрыва "Северных потоков", поскольку существуют данные о возможной причастности Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги"

2024-09-07T17:01

2024-09-07T17:01

2024-09-07T17:12

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северный поток

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"Как возможно то, что словацкие СМИ не занимаются атакой на Nord Stream? Как это возможно? Все хорошо знаем, как это было и кто это сделал. Сегодня это уже понятно, что это была какая-то группа украинцев, которая пустила в воздух трубопровод. Это атака на стратегическую энергетическую инфраструктуру, (председатель Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен говорила, что последствия должны быть самые строгие. Почему не говорим об этом? Ах, потому что Украина", - возмутился Фицо.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач отмечал, что отсутствие реакции Европейской комиссии на данные о возможной причастности Украины к подрывам "Северных потоков" создает опасный прецедент.Подробнее о подрывах - в материале Елены Мурзиной Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия на сайте Украина.ру.

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новости, украина, словакия, германия, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, nord stream , еврокомиссия, северный поток, северный поток-2