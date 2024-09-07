Словацкие СМИ не пишут о подрыве "СП" из-за причастности Украины — Фицо - 07.09.2024 Украина.ру
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Словацкие СМИ не пишут о подрыве "СП" из-за причастности Украины — Фицо
Словацкие СМИ не пишут о подрыве "СП" из-за причастности Украины — Фицо - 07.09.2024 Украина.ру
Словацкие СМИ не пишут о подрыве "СП" из-за причастности Украины — Фицо
Словацкие СМИ не занимаются темой подрыва "Северных потоков", поскольку существуют данные о возможной причастности Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги"
2024-09-07T17:01
2024-09-07T17:12
новости
украина
словакия
германия
роберт фицо
урсула фон дер ляйен
nord stream
еврокомиссия
северный поток
северный поток-2
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"Как возможно то, что словацкие СМИ не занимаются атакой на Nord Stream? Как это возможно? Все хорошо знаем, как это было и кто это сделал. Сегодня это уже понятно, что это была какая-то группа украинцев, которая пустила в воздух трубопровод. Это атака на стратегическую энергетическую инфраструктуру, (председатель Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен говорила, что последствия должны быть самые строгие. Почему не говорим об этом? Ах, потому что Украина", - возмутился Фицо.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач отмечал, что отсутствие реакции Европейской комиссии на данные о возможной причастности Украины к подрывам "Северных потоков" создает опасный прецедент.Подробнее о подрывах - в материале Елены Мурзиной Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, словакия, германия, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, nord stream , еврокомиссия, северный поток, северный поток-2
Новости, Украина, Словакия, Германия, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, Nord Stream , Еврокомиссия, Северный поток, Северный поток-2

Словацкие СМИ не пишут о подрыве "СП" из-за причастности Украины — Фицо

17:01 07.09.2024 (обновлено: 17:12 07.09.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Словацкие СМИ не занимаются темой подрыва "Северных потоков", поскольку существуют данные о возможной причастности Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги"
"Как возможно то, что словацкие СМИ не занимаются атакой на Nord Stream? Как это возможно? Все хорошо знаем, как это было и кто это сделал. Сегодня это уже понятно, что это была какая-то группа украинцев, которая пустила в воздух трубопровод. Это атака на стратегическую энергетическую инфраструктуру, (председатель Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен говорила, что последствия должны быть самые строгие. Почему не говорим об этом? Ах, потому что Украина", - возмутился Фицо.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.
Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач отмечал, что отсутствие реакции Европейской комиссии на данные о возможной причастности Украины к подрывам "Северных потоков" создает опасный прецедент.
Подробнее о подрывах - в материале Елены Мурзиной Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСловакияГерманияРоберт ФицоУрсула фон дер ЛяйенNord StreamЕврокомиссияСеверный потокСеверный поток-2
 
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Заголовок открываемого материала
17:01Словацкие СМИ не пишут о подрыве "СП" из-за причастности Украины — Фицо
15:34"Препятствовала мобилизации": сотрудник одесского областного военкомата избил женщину
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14:55Что изменит в отношениях России и Сербии покупка французских истребителей Rafale - Ищенко
14:44Боррель подстрекает Италию разрешить Киеву бить вглубь России
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