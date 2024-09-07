https://ukraina.ru/20240907/1057297363.html

Трамп не снимет антироссийские санкции в случае избрания - Медведев

Трамп не снимет антироссийские санкции в случае избрания - Медведев - 07.09.2024 Украина.ру

Трамп не снимет антироссийские санкции в случае избрания - Медведев

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания не снимет санкции с России. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале

2024-09-07T10:31

2024-09-07T10:31

2024-09-07T10:56

санкции

дмитрий медведев

дональд трамп

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совбез

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"Дональд Трамп обиделся на нынешнюю администрацию и угрожает снять санкции с России. Снимет, если изберут? Нет, конечно. При всей своей кажущейся "несистемности" Трамп в конечном счёте – системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюблённый тип, но при этом он прагматик", - написал Медведев.По его словам, Трамп, как бизнесмен, понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Накануне Трамп заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах, так как считает, что они ослабляют доллар.Ранее он уже признавался в своем "прохладном" отношении к санкциям.Подробнее о бессмысленности антироссийских санкций - в материале Более 21 тысячи санкций объявлено России, но политсистема выстояла - Володин на сайте Украина.ру.

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санкции, дмитрий медведев, дональд трамп, россия, сша, новости, совбез