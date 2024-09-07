Трамп не снимет антироссийские санкции в случае избрания - Медведев - 07.09.2024 Украина.ру
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Трамп не снимет антироссийские санкции в случае избрания - Медведев
Трамп не снимет антироссийские санкции в случае избрания - Медведев - 07.09.2024 Украина.ру
Трамп не снимет антироссийские санкции в случае избрания - Медведев
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания не снимет санкции с России. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
2024-09-07T10:31
2024-09-07T10:56
санкции
дмитрий медведев
дональд трамп
россия
сша
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"Дональд Трамп обиделся на нынешнюю администрацию и угрожает снять санкции с России. Снимет, если изберут? Нет, конечно. При всей своей кажущейся "несистемности" Трамп в конечном счёте – системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюблённый тип, но при этом он прагматик", - написал Медведев.По его словам, Трамп, как бизнесмен, понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Накануне Трамп заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах, так как считает, что они ослабляют доллар.Ранее он уже признавался в своем "прохладном" отношении к санкциям.Подробнее о бессмысленности антироссийских санкций - в материале Более 21 тысячи санкций объявлено России, но политсистема выстояла - Володин на сайте Украина.ру.
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санкции, дмитрий медведев, дональд трамп, россия, сша, новости, совбез
санкции, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Россия, США, Новости, Совбез

Трамп не снимет антироссийские санкции в случае избрания - Медведев

10:31 07.09.2024 (обновлено: 10:56 07.09.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания не снимет санкции с России. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
"Дональд Трамп обиделся на нынешнюю администрацию и угрожает снять санкции с России. Снимет, если изберут? Нет, конечно. При всей своей кажущейся "несистемности" Трамп в конечном счёте – системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюблённый тип, но при этом он прагматик", - написал Медведев.
По его словам, Трамп, как бизнесмен, понимает, что санкции вредят господству доллара в мире.
"Однако не настолько, чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа", - объяснил Медведев.
Накануне Трамп заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах, так как считает, что они ослабляют доллар.
Ранее он уже признавался в своем "прохладном" отношении к санкциям.
Подробнее о бессмысленности антироссийских санкций - в материале Более 21 тысячи санкций объявлено России, но политсистема выстояла - Володин на сайте Украина.ру.
 
санкцииДмитрий МедведевДональд ТрампРоссияСШАНовостиСовбез
 
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