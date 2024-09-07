"Препятствовала мобилизации": сотрудник одесского областного военкомата избил женщину - 07.09.2024 Украина.ру
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"Препятствовала мобилизации": сотрудник одесского областного военкомата избил женщину
"Препятствовала мобилизации": сотрудник одесского областного военкомата избил женщину - 07.09.2024 Украина.ру
"Препятствовала мобилизации": сотрудник одесского областного военкомата избил женщину
Одесский областной военкомат 7 сентября в соцсетях признал, что его сотрудник избил женщину, пытавшуюся воспрепятствовать мобилизации
2024-09-07T15:34
2024-09-07T15:34
мобилизация
украина
одесса
новости
россия
военкомат
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"У здания сборного пункта города Одессы произошла ситуация, привлекшая внимание общества. Гражданка в эмоциональном состоянии совершает действия, которые имеют целью препятствование работе военкомата. Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта", - сказали в военкомате.Утверждается, что женщина якобы напала на автомобиль военкомата, а их сотрудник пытался "защитить служебное имущество". Будут ли применены какие-либо административные действия в отношении представителя военкомата, не уточняется.В интернете широко распространены видеозаписи силовой мобилизации в разных городах Украины, на которых представители местных и областных военкоматов нападают, избивают, применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста. Зачастую их увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении. Подробнее о принудительной мобилизации - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.
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мобилизация, украина, одесса, новости, россия, военкомат
мобилизация, Украина, Одесса, Новости, Россия, военкомат

"Препятствовала мобилизации": сотрудник одесского областного военкомата избил женщину

15:34 07.09.2024
 
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Одесский областной военкомат 7 сентября в соцсетях признал, что его сотрудник избил женщину, пытавшуюся воспрепятствовать мобилизации
"У здания сборного пункта города Одессы произошла ситуация, привлекшая внимание общества. Гражданка в эмоциональном состоянии совершает действия, которые имеют целью препятствование работе военкомата. Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта", - сказали в военкомате.
Утверждается, что женщина якобы напала на автомобиль военкомата, а их сотрудник пытался "защитить служебное имущество".
Будут ли применены какие-либо административные действия в отношении представителя военкомата, не уточняется.
В интернете широко распространены видеозаписи силовой мобилизации в разных городах Украины, на которых представители местных и областных военкоматов нападают, избивают, применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста. Зачастую их увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Подробнее о принудительной мобилизации - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.
 
мобилизацияУкраинаОдессаНовостиРоссиявоенкомат
 
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Заголовок открываемого материала
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15:34"Препятствовала мобилизации": сотрудник одесского областного военкомата избил женщину
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