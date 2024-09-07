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Раскольники напали на храм канонической УПЦ под Киевом – СМИ
Раскольники напали на храм канонической УПЦ под Киевом – СМИ - 07.09.2024 Украина.ру
Раскольники напали на храм канонической УПЦ под Киевом – СМИ
Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области. Об этом 7 сентября сообщает украинский телеканал "Первый казацкий"
2024-09-07T10:57
2024-09-07T10:57
2024-09-07T10:57
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"Прямо сейчас происходит рейдерский захват Покровского храма УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и духовенство храма призывают всех православных горожан защитить святыню", - говорится в материале.Позднее телеканал сообщил, что раскольники заблокировали все входы в храм и пытаются взломать замки. Им оказывает содействие местное формирование территориальной общины, а руководит процессом Василий Лило, который известен участием в нападении на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года.В ходе столкновений против сторонников УПЦ применяется слезоточивый газ.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. В августе Рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивает Украинскую православную церковь Московского патриархата.Подробнее о запрете - в материале Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским на сайте Украина.ру.
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новости, упц, рада, киев, украина, киевская область, захват, раскольники, церковь
Новости, УПЦ, Рада, Киев, Украина, Киевская область, захват, раскольники, Церковь
Раскольники напали на храм канонической УПЦ под Киевом – СМИ
Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области. Об этом 7 сентября сообщает украинский телеканал "Первый казацкий"
"Прямо сейчас происходит рейдерский захват Покровского храма УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и духовенство храма призывают всех православных горожан защитить святыню", - говорится в материале.
Позднее телеканал сообщил, что раскольники заблокировали все входы в храм и пытаются взломать замки.
Им оказывает содействие местное формирование территориальной общины, а руководит процессом Василий Лило, который известен участием в нападении на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года.
В ходе столкновений против сторонников УПЦ применяется слезоточивый газ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. В августе Рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивает Украинскую православную церковь Московского патриархата.