https://ukraina.ru/20240907/1057297515.html

Раскольники напали на храм канонической УПЦ под Киевом – СМИ

Раскольники напали на храм канонической УПЦ под Киевом – СМИ - 07.09.2024 Украина.ру

Раскольники напали на храм канонической УПЦ под Киевом – СМИ

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области. Об этом 7 сентября сообщает украинский телеканал "Первый казацкий"

2024-09-07T10:57

2024-09-07T10:57

2024-09-07T10:57

новости

упц

рада

киев

украина

киевская область

захват

раскольники

церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101499/81/1014998184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa30578aa2e5ff59936e073784f8ecc6.jpg

"Прямо сейчас происходит рейдерский захват Покровского храма УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и духовенство храма призывают всех православных горожан защитить святыню", - говорится в материале.Позднее телеканал сообщил, что раскольники заблокировали все входы в храм и пытаются взломать замки. Им оказывает содействие местное формирование территориальной общины, а руководит процессом Василий Лило, который известен участием в нападении на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года.В ходе столкновений против сторонников УПЦ применяется слезоточивый газ.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. В августе Рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивает Украинскую православную церковь Московского патриархата.Подробнее о запрете - в материале Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским на сайте Украина.ру.

киев

украина

киевская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, упц, рада, киев, украина, киевская область, захват, раскольники, церковь