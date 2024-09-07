Боррель подстрекает Италию разрешить Киеву бить вглубь России - 07.09.2024 Украина.ру
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Боррель подстрекает Италию разрешить Киеву бить вглубь России
Боррель подстрекает Италию разрешить Киеву бить вглубь России - 07.09.2024 Украина.ру
Боррель подстрекает Италию разрешить Киеву бить вглубь России
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в Италии возмутился, что Киеву до сих пор не разрешили использовать поставляемое Западом оружие для ударов вглубь российской территории
2024-09-07T14:44
2024-09-07T14:34
новости
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жозеп боррель
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"Кстати, почему Италия не разрешает Украине использовать поставляемое оружие по целям на территории России? Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя", - сказал он.В качестве примера для сравнения с ситуацией на Украине глава евродипломатии неудачно привел сектор Газа, который "безнаказанно уничтожает Израиль". При этом общеизвестно, что ни ЕС, ни другие страны Запада не поставляют палестинцам оружие "для самообороны", а напротив, постоянно оправдывают удары по палестинским территориям и гибель тысяч палестинцев "правом Израиля на самооборону".Ранее газета Washington Post сообщила, что Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на применение западного оружия для нанесения ударов вглубь территории РФ. Эта тема, как утверждает издание, в очередной раз обсуждалась на днях на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии, где Зеленский снова призвал страны Запада снять ограничения, но призыв не принес заметного прогресса.Подробнее о планах бить по РФ - в материале "Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, италия, владимир зеленский, жозеп боррель, ес, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Италия, Владимир Зеленский, Жозеп Боррель, ЕС, Вооруженные силы Украины

Боррель подстрекает Италию разрешить Киеву бить вглубь России

14:44 07.09.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в Италии возмутился, что Киеву до сих пор не разрешили использовать поставляемое Западом оружие для ударов вглубь российской территории
"Кстати, почему Италия не разрешает Украине использовать поставляемое оружие по целям на территории России? Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя", - сказал он.
В качестве примера для сравнения с ситуацией на Украине глава евродипломатии неудачно привел сектор Газа, который "безнаказанно уничтожает Израиль". При этом общеизвестно, что ни ЕС, ни другие страны Запада не поставляют палестинцам оружие "для самообороны", а напротив, постоянно оправдывают удары по палестинским территориям и гибель тысяч палестинцев "правом Израиля на самооборону".
Ранее газета Washington Post сообщила, что Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на применение западного оружия для нанесения ударов вглубь территории РФ.
Эта тема, как утверждает издание, в очередной раз обсуждалась на днях на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии, где Зеленский снова призвал страны Запада снять ограничения, но призыв не принес заметного прогресса.
Подробнее о планах бить по РФ - в материале "Красные линии перешли наполовину": политолог о том, чем ответит Москва, если ВСУ ударят вглубь России на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаИталияВладимир ЗеленскийЖозеп БоррельЕСВооруженные силы Украины
 
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