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Российские военные поразили ВСУ в лесном массиве Курской области - Минобороны

Российские военные поразили ВСУ в лесном массиве Курской области - Минобороны - 07.09.2024 Украина.ру

Российские военные поразили ВСУ в лесном массиве Курской области - Минобороны

Артиллеристы группировки российских войск "Север" нанесли удар по боевой технике и живой силе ВСУ, укрывшейся в лесном массиве в приграничном районе Курской области. Об этом 7 сентября сообщило Минобороны РФ

2024-09-07T17:57

2024-09-07T17:57

2024-09-07T19:17

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"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ, замаскированные в лесном массиве. После подтверждения обнаруженные цели были поражены ствольной и реактивной артиллерией группировки войск "Север"", - говорится в материале ведомства.Также министерство указало, что днем дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.В то же время Блумберг со ссылкой на анонимных чиновников пишет, что западные союзники Украины не верят в способность ВСУ удерживать захваченные российские территории в Курской области и боятся, что цена нападения Киева может оказаться слишком высокой.Подробнее о неудачах ВСУ - в материале Атака на Курскую область стала "холодным душем" для Зеленского — Рогов на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, украина, киев, минобороны, вс рф, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина.ру