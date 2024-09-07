Донецкий фронт. Российская армия приготовила ВСУ два котла - Угледарский и под Курахово - 07.09.2024 Украина.ру
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Донецкий фронт. Российская армия приготовила ВСУ два котла - Угледарский и под Курахово
Донецкий фронт. Российская армия приготовила ВСУ два котла - Угледарский и под Курахово - 07.09.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. Российская армия приготовила ВСУ два котла - Угледарский и под Курахово
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на покровском направлении
2024-09-07T12:59
2024-09-07T12:59
эксклюзив
покровск/красноармейск
угледар
донецкая народная республика
авдеевка
александр сырский
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
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На Донецком фронте российская армия ведет активные боевые действия в направлении Курахово, где расположен один из последних серьезных укрепрайонов ВСУ в оккупированной части ДНР.К нему после освобождения Карловки подходят с севера от поселка Долиновка, находящегося между Украинском, который контролируется украинцами, и Галицыновкой, которую недавно освободили. Российские штурмовики продвинулись к поселку Горняк, который находится в 6-7 км от Курахово. Между ними расположено крупное водное препятствие – Кураховское водохранилище, а также поселки Кураховка, Александрополь, Волченка. На Курахово постоянно давят и с востока – со стороны Георгиевки."Сейчас в ДНР может образоваться серьезный котел вокруг Угледара. Город перекрыт с трех сторон – с запада, с юга и с востока. Основные трассы, по которым проходило снабжение гарнизона, тоже перерезаны. Если в ВСУ не самоубийцы, то командование должно дать приказ на отход.Намечается еще один котел: если наши с севера от Украинска, который мы огибаем с востока на юг, и от Галициновки продвинутся в сторону Красногоровки, то в нем останутся и те, кто оборонял Красногоровку (сейчас над ее северными районами поднят российский флаг) и Невельское. Надежд на лучший исход там у ВСУ нет. Пока еще осталось горлышко, они еще могут уйти", - считает Елена Бобкова.Несмотря на то, что наступление на сам Покровск/Красноармейск, до которого на отдельных участках линии боевого соприкосновения осталось дойти 5 км, несколько приостановилось из-за того, что, во-первых, российское командование хочет обезопасить южные фланги нашей наступающей на город группировки, поэтому решено покончить с украинской обороной в Курахово и Угледаре.Во-вторых, Сырский, понимая, что под Покровском может начаться неконтролируемое паническое бегство, как это было в Авдеевке, все же перебросил и туда, и в Селидово резервы, что несколько затормозило российское продвижение к границам Днепропетровской области. Сейчас из Покровска идет спешная эвакуация шахтного и другого ценного оборудования. Правда, стало известно, что благодаря ракетным ударам разрушен очень важный стратегический мост под Покровском, находившийся на дороге, которая связывала город с Павлоградом, крупным городом на пути к Днепропетровску."Враг активно применяет новые беспилотники с огнеметами, с помощью которых пытается выжигать лесополосы, где расположились наши. Снимает пропагандистские "ужастики" на видео и запускает в сеть. Все это неприятно, но некритично, так как огонь сжигает только верхушки деревьев.Еще раз, враг может только тормозить наше наступление, но он не способен его остановить. Тем более не способен провести контрнаступательную операцию. Гарнизон Покровска приговорен. Ничто его уже не спасет", - уверена Бобкова.Читайте также материал Александра Чаленко Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умереть
https://ukraina.ru/20240905/1057267965.html
https://ukraina.ru/20240903/1057186618.html
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покровск/красноармейск
угледар
донецкая народная республика
авдеевка
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, покровск/красноармейск, угледар, донецкая народная республика, авдеевка, александр сырский, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, Покровск/Красноармейск, Угледар, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Александр Сырский, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Донецкий фронт. Российская армия приготовила ВСУ два котла - Угледарский и под Курахово

12:59 07.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации
Занятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на покровском направлении
На Донецком фронте российская армия ведет активные боевые действия в направлении Курахово, где расположен один из последних серьезных укрепрайонов ВСУ в оккупированной части ДНР.
К нему после освобождения Карловки подходят с севера от поселка Долиновка, находящегося между Украинском, который контролируется украинцами, и Галицыновкой, которую недавно освободили. Российские штурмовики продвинулись к поселку Горняк, который находится в 6-7 км от Курахово. Между ними расположено крупное водное препятствие – Кураховское водохранилище, а также поселки Кураховка, Александрополь, Волченка. На Курахово постоянно давят и с востока – со стороны Георгиевки.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
5 сентября, 17:47
Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умеретьДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации, которая сложилась на Донецком фронте.
"Сейчас в ДНР может образоваться серьезный котел вокруг Угледара. Город перекрыт с трех сторон – с запада, с юга и с востока. Основные трассы, по которым проходило снабжение гарнизона, тоже перерезаны. Если в ВСУ не самоубийцы, то командование должно дать приказ на отход.
Намечается еще один котел: если наши с севера от Украинска, который мы огибаем с востока на юг, и от Галициновки продвинутся в сторону Красногоровки, то в нем останутся и те, кто оборонял Красногоровку (сейчас над ее северными районами поднят российский флаг) и Невельское. Надежд на лучший исход там у ВСУ нет. Пока еще осталось горлышко, они еще могут уйти", - считает Елена Бобкова.
Несмотря на то, что наступление на сам Покровск/Красноармейск, до которого на отдельных участках линии боевого соприкосновения осталось дойти 5 км, несколько приостановилось из-за того, что, во-первых, российское командование хочет обезопасить южные фланги нашей наступающей на город группировки, поэтому решено покончить с украинской обороной в Курахово и Угледаре.
Позывной Биркин
3 сентября, 05:46
Позывной "Биркин": FPV-дронами разнес все блиндажи врага. В итоге штурм позиций ВСУ обошелся без потерьКомандир расчета БПЛА позывной "Биркин" рассказал изданию Украина.ру о том, насколько качественные беспилотники отправляют в боевые подразделения, и о том, как операторы дронов помогают армии сделать войну дешевле и сохранить жизни бойцов
Во-вторых, Сырский, понимая, что под Покровском может начаться неконтролируемое паническое бегство, как это было в Авдеевке, все же перебросил и туда, и в Селидово резервы, что несколько затормозило российское продвижение к границам Днепропетровской области.
Сейчас из Покровска идет спешная эвакуация шахтного и другого ценного оборудования. Правда, стало известно, что благодаря ракетным ударам разрушен очень важный стратегический мост под Покровском, находившийся на дороге, которая связывала город с Павлоградом, крупным городом на пути к Днепропетровску.
"Враг активно применяет новые беспилотники с огнеметами, с помощью которых пытается выжигать лесополосы, где расположились наши. Снимает пропагандистские "ужастики" на видео и запускает в сеть. Все это неприятно, но некритично, так как огонь сжигает только верхушки деревьев.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
30 августа, 20:58
Украинский фронт в ДНР разваливается: Карловка наша! Селидово освобождено на две третиДонецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о значении освобождения Карловки, и о том, какие опасности ждут российскую армию, когда она начнет штурм Покровска
Еще раз, враг может только тормозить наше наступление, но он не способен его остановить. Тем более не способен провести контрнаступательную операцию. Гарнизон Покровска приговорен. Ничто его уже не спасет", - уверена Бобкова.
Читайте также материал Александра Чаленко Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умереть
 
ЭксклюзивПокровск/КрасноармейскУгледарДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаАлександр СырскийАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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