Донецкий фронт. Российская армия приготовила ВСУ два котла - Угледарский и под Курахово
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на покровском направлении
На Донецком фронте российская армия ведет активные боевые действия в направлении Курахово, где расположен один из последних серьезных укрепрайонов ВСУ в оккупированной части ДНР.
К нему после освобождения Карловки подходят с севера от поселка Долиновка, находящегося между Украинском, который контролируется украинцами, и Галицыновкой, которую недавно освободили. Российские штурмовики продвинулись к поселку Горняк, который находится в 6-7 км от Курахово. Между ними расположено крупное водное препятствие – Кураховское водохранилище, а также поселки Кураховка, Александрополь, Волченка. На Курахово постоянно давят и с востока – со стороны Георгиевки.
"Сейчас в ДНР может образоваться серьезный котел вокруг Угледара. Город перекрыт с трех сторон – с запада, с юга и с востока. Основные трассы, по которым проходило снабжение гарнизона, тоже перерезаны. Если в ВСУ не самоубийцы, то командование должно дать приказ на отход.
Намечается еще один котел: если наши с севера от Украинска, который мы огибаем с востока на юг, и от Галициновки продвинутся в сторону Красногоровки, то в нем останутся и те, кто оборонял Красногоровку (сейчас над ее северными районами поднят российский флаг) и Невельское. Надежд на лучший исход там у ВСУ нет. Пока еще осталось горлышко, они еще могут уйти", - считает Елена Бобкова.
Несмотря на то, что наступление на сам Покровск/Красноармейск, до которого на отдельных участках линии боевого соприкосновения осталось дойти 5 км, несколько приостановилось из-за того, что, во-первых, российское командование хочет обезопасить южные фланги нашей наступающей на город группировки, поэтому решено покончить с украинской обороной в Курахово и Угледаре.
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Во-вторых, Сырский, понимая, что под Покровском может начаться неконтролируемое паническое бегство, как это было в Авдеевке, все же перебросил и туда, и в Селидово резервы, что несколько затормозило российское продвижение к границам Днепропетровской области.
Сейчас из Покровска идет спешная эвакуация шахтного и другого ценного оборудования. Правда, стало известно, что благодаря ракетным ударам разрушен очень важный стратегический мост под Покровском, находившийся на дороге, которая связывала город с Павлоградом, крупным городом на пути к Днепропетровску.
"Враг активно применяет новые беспилотники с огнеметами, с помощью которых пытается выжигать лесополосы, где расположились наши. Снимает пропагандистские "ужастики" на видео и запускает в сеть. Все это неприятно, но некритично, так как огонь сжигает только верхушки деревьев.
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Еще раз, враг может только тормозить наше наступление, но он не способен его остановить. Тем более не способен провести контрнаступательную операцию. Гарнизон Покровска приговорен. Ничто его уже не спасет", - уверена Бобкова.