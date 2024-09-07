https://ukraina.ru/20240907/1057295968.html

"Кричал и бил рукой по столу", - Зеленский в истерике. Почему?

"Кричал и бил рукой по столу", - Зеленский в истерике. Почему? - 07.09.2024 Украина.ру

"Кричал и бил рукой по столу", - Зеленский в истерике. Почему?

"Кричал, бил рукой по столу, потом быстро вышел из комнаты". Так очевидцы описали состояние Зеленского, после того как он увидел, как встречали президента России Владимира Путина в Монголии

2024-09-07T10:51

2024-09-07T10:51

2024-09-07T10:51

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россия

монголия

владимир зеленский

тупицкий

александр сырский

рада

международный уголовный суд (мус)

нато

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У Зеленского началась истерика.Но почему? Неужели он действительно думал, что в Монголии арестуют президента России? По ордеру какого-то МУС?В мире иллюзий, в котором живёт Зеленский, это возможно.Говорят, он действительно ожидал, что государственный самолет России развернут, или как минимум не встретят на высоком уровне. Может быть, даже арестуют президента России? Теплилась надежда в сердце у нелегитимного.И когда он увидел почётный караул на лётном поле, в национальных костюмах... Когда увидел выстроенные шеренги всадников на лошадях, встречающих президента России...Когда увидел праздничную юрту, специально воссозданную на пятом этаже государственной резиденции, украшенную драгоценными символами Монголии для встречи высокого гостя.Вот тогда-то Зеленский и закричал, и выскочил из кабинета в страшном раздражении.Он был истеричен и раньше. Но сейчас для этого неадекватного поведения появились новые причины и поводы. Неадекватность его угрожающе растёт.Грандиозный "Зе"Все нелогичные, странные, нелепые поступки и слова Зеленского имеют под собой вполне реальную основу.Это, во-первых, раздутое чувство грандиозности и собственной значимости.В его понимании он грандиозен в такой степени, что почти управляет миром. Легко делает выговор президентам стран и даже главе Компартии Китая. Легко раздаёт в интервью указания президенту США и министрам обороны разных стран.А, во-вторых, это противоположность грандиозности - страх оказаться ничтожным. Ведь Зеленский, можно сказать, "юридически ничтожен".Именно его собственная нелегитимность, то, что по сути он узурпировал власть - огромная проблема и для страны, и для самого Зеленского.Плюс, конечно, надвигающаяся катастрофа - и военная, и экономическая.А увеличивается сейчас истеричность и нелепая дерзость самого Зеленского потому, что это единственная для него возможность подтверждать свою высокоранговость в отсутствие внешней легитимности.Если внешней легитимности нет, её надо постоянно доказывать всё более агрессивным поведением.Именно вот это ощущение провала и нелегитимности толкает его идти ва-банк, увеличивать эскалацию.Он должен доказать всем, что он "крутой". Да, нелегитимный внешне, но при этом необычайно грандиозный "лидер нации"Надо больше "перемог", пускай только в воображении и в медиапространстве.Иначе рассыпется весь "карточный домик".На Украине сегодня президент - нелегитимный, Рада нелегитимная, вновь назначенное правительство - естественно, тоже.Вообще вся Украина сегодня - это какой-то дикий балаган.Вся конструкция существует только за счет постоянно раздуваемой и индуцируемой истерии.У них даже Конституционный суд нелегитимный.неКонституционный судЧто с Конституционным судом? Это было бы весомым аргументом для Зеленского, если бы КС подтвердил его права "во время военного положения". Но произошла очень странная запутанная история. Вполне типичная и для Зеленского, и для Украины.Глава суда Тупицкий скрывается за рубежом. Он посмел не подчиниться в одном вопросе знаменитому "юристу" Зеленскому, и был им уволен. Суд Зеленского не поддержал, но Тупицкий вынужден всё равно скрываться, опасаясь ареста.Это типичная для Зеленского история: он мстит всем, кто поставил под сомнение его "величие." Пусть он и никчемный юрист, но не какому-то там судье оценивать "великого "Зе".На место Тупицкого назначен был другой глава Конституционного суда, Головатый. Назначен, разумеется, с нарушениями Конституции (на это уже никто на Украине не обращает внимание).Головатый должен был ещё в июне покинуть должность по возрасту. Но этого не произошло.Однако даже в такой ситуации, в принципе, КС мог бы дать ответ: как решить вопрос с легитимностью Зеленского и Рады? Но в КС никто не подаёт запрос и не просит истолковать закон.Почему? Зеленский боится даже поднимать этот вопрос. А вдруг судьи окажут сопротивление?Это звучит невероятно, но это возможно. Есть люди, даже в полностью продажной Украине, которые не хотят жертвовать своей репутацией.Поэтому нелегитимность Зеленского - это нерешаемый вопрос. Вообще никак."Стенд ап" от ЗеленскогоЧто делать?Доказывать всем, что ты еще более крутой, дерзкий и грандиозный.Отсюда - наступление на Курск, желание десанта в Крым, желание разрушить Крымский мост. Это не имеет отношения к тактике и стратегии войны. Это просто страстное, невыносимое желание доказать свою "крутизну"!Он хочет поразить своей дерзостью. Операция не должна быть эффективной. Она должна поражать.Чего-то такого и надо ожидать от Зеленского в ближайшее время. Дерзкой операции, которая должна "поднять моральный дух" жителей Украины. Именно такие цели он заявил по вторжению в Курскую область.И рассказ потом в стиле "стенд апа", тоже как он привык.Так он рассказал "смешную" историю про Сырского, который попросился якобы в отпуск, потому что устал. А потом оказалось, что он в Курской области.- Я его спрашиваю: как вы там оказались, а он говорит - в отпуск домой поехал, взял для безопасности несколько штурмовых рот.(Сырский - уроженец Владимирской области).Зеленский сам смеётся при этом. И зрители тоже смеются. Им "заходит" такой юмор.Какая цель была этого вторжения? За что погибли столько украинцев? Чтобы Зеленский рассказал несмешной старый анекдот?Общество спектакля и стратегия чудаДело в том, что общество на Украине тоже настроено на "реванш". Впереди - грандиозное поражение Украины. Но общество, то, которое осталось и особенно то, что в Европе - настроено на "перемогу".Общество настроено так же истерично, как и Зе.И перемога вполне может быть не военной, а медийной. Так даже лучше "заходит". Как и должно быть в обществе спектакля, в эпоху постмодерна.Стратегия чуда - основная "стратегия" этой войны со стороны Украины.Все продолжают ждать чуда.Иррациональный, грандиозный Зеленский как раз и выражает коллективное бессознательное Украины."Вторая Франция"Причины этого - воспитание нации так называемых "украинцев" в сознании, что они - невероятные.- Украинцы, вы невероятные! Киевляне, вы невероятные!Это звучало из всех либеральных СМИ и соцсетей, которые в эпоху постмодерна становятся главными СМИ.Это было написано во всех учебниках истории, изданных на Украине за последние 30 лет.Россия, мол, "угнетала", не давала развиваться великой аграрной сверхдержаве. Все последние 200-300 лет так происходило.А они же "невероятные"! И вот сейчас как развернутся.Закончилась неволя, братья! Теперь только вперед, только в НАТО и ЕС устремится вольный корабль Украины.И станут "второй Францией", а может, даже и круче.Вы спросите, как в такое можно было поверить?Вот так и поверили. Это был коллективный гипноз, психологическая спецоперация. Психоисторическая война, как называет подобные акции наш известный историк Андрей Фурсов.Это было сделано для того, чтобы заманивать жителей Украины "в Европу", пока местные и зарубежные олигархи будут грабить страну.Первый же президент Украины, Леонид Кравчук любил так называть Украину - "вторая Франция".И Украина, после выхода из СССР, действительно была как "вторая Франция", по многим показателям.Но неумелое управление и воровство всего, что только можно украсть, превратили её за 30 лет в страну третьего, а то и четвёртого мира."Невероятным" это невыносимо признавать. А ещё более им невыносимо признавать поражение в войне.Значит, они страдали напрасно? Не может быть.И включается привычная "стратегия чуда".Чего еще на Украине нет?То, что происходит сейчас на Украине - это исчезновение уже даже самих основ государства.Нелегитимные все. Правительство, Рада, президент и Конституционный суд.Денег нет, в стране объявлен технический дефолт.Украина умудрилась принять закон, о том, что не будет платить по долгам.Нужно 50 миллиардов до конца года, но их нет. И почему то не дают.Оружия не дают. Или дают, но не то и не столько.Или история как с F 16, которые теперь не "бороздят небо" Украины. После потери первого самолёта (через буквально три недели после поставок), их запретили выпускать в полёт.Фронт слабеет. В обществе и в армии, что гораздо важнее, всё больше недовольных. Намечается грандиозная "зрада".И кстати, с энергетикой тоже беда. И с гривной. И с "ухылянтами", которые бегут из страны.На фоне всего этого, конечно, можно повредиться рассудком.Поэтому Украина продолжает жить "стратегией чуда".И только такой президент как Зеленский и может это обеспечить.Он охотно обещает чудо. Каждый день!Везу план победы!"Крайне важная осень впереди," заявляет Зеленский."Я везу Байдену план победы!" - говорит он.Детали не важны. План победы готов!Общество уже в восторге, Украина бьётся в истерике."Курская операция показывает миру, что Россия может проиграть войну", - веско говорит грандиознейший военный стратег Зеленский.Это непонятое никем вторжение, с неясными целями, раскритикованное всеми военными аналитиками Запада, уже называется "Курская операция". Пафоса Зеленскому, как всегда, не занимать.Он собирается выступить на Генассамблее ООН с большой грандиозной речью. В обществе - аплодисменты.NBC сообщает то же самое западному обществу (там недалеко ушли от украинского):"Зеленский покажет Байдену готовый план победы".Готовый!Невероятно!Наш грандиозный лидер снова всех победил.Все это закончится очень грустно. Как любая истерика. Отрезвление. Работа уборщицами в Чехии и сборщиками клубники в Польше. Разрушенная страна. Разрушенное государство.А Зеленский напишет несколько книг. "Моя великая победа", "Грандиозная Курская операция", "Лучший лидер мира".Если, конечно, окончательно не повредится рассудком еще раньше. И если ему дадут это сделать те, кто его все это время использовал в своих целях.О том, чем объясняются многие странности поведения президента Украины - в статье "Профессиональная деформация артиста Зеленского и тайны английского двора"

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Елена Мурзина

украина, россия, монголия, владимир зеленский, тупицкий, александр сырский, рада, международный уголовный суд (мус), нато