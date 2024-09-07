У входа в здание Рады нашли обломки беспилотника
В субботу утром у здания Верховной Рады Украины нашли обломки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба парламента
Рада опубликовала соответствующую фотографию. Утверждается, что повреждений не обнаружено.
Заседаний в субботу не планировалось.
"В субботу непленарный день", - написала депутат Ирина Геращенко в своем телеграм-канале.
По словам депутата от президентской партии "Слуга народа" Максима Бужанского, дрон сбили "у порога парламентаризма".
В ночь на 7 сентября в украинской столице работала ПВО, прогремело несколько взрывов.
Взрывы также звучали в Николаеве, Винницкой и Хмельницкой областях. В Херсоне и на подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство также несколько раз отчитывалось об ударах "по центрам принятия решений" ВСУ.
Подробнее о взрывах - в материале Взрывы и повреждения: украинские власти жалуются на атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.