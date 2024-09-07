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У входа в здание Рады нашли обломки беспилотника

У входа в здание Рады нашли обломки беспилотника - 07.09.2024 Украина.ру

У входа в здание Рады нашли обломки беспилотника

В субботу утром у здания Верховной Рады Украины нашли обломки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба парламента

2024-09-07T12:04

2024-09-07T12:04

2024-09-07T12:04

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Рада опубликовала соответствующую фотографию. Утверждается, что повреждений не обнаружено.Заседаний в субботу не планировалось.По словам депутата от президентской партии "Слуга народа" Максима Бужанского, дрон сбили "у порога парламентаризма".В ночь на 7 сентября в украинской столице работала ПВО, прогремело несколько взрывов.Взрывы также звучали в Николаеве, Винницкой и Хмельницкой областях. В Херсоне и на подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры.Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство также несколько раз отчитывалось об ударах "по центрам принятия решений" ВСУ.Подробнее о взрывах - в материале Взрывы и повреждения: украинские власти жалуются на атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ирина геращенко, максим бужанский, россия, рада, верховная рада, беспилотники