У входа в здание Рады нашли обломки беспилотника - 07.09.2024 Украина.ру
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У входа в здание Рады нашли обломки беспилотника
У входа в здание Рады нашли обломки беспилотника - 07.09.2024 Украина.ру
У входа в здание Рады нашли обломки беспилотника
В субботу утром у здания Верховной Рады Украины нашли обломки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба парламента
2024-09-07T12:04
2024-09-07T12:04
новости
украина
ирина геращенко
максим бужанский
россия
рада
верховная рада
беспилотники
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Рада опубликовала соответствующую фотографию. Утверждается, что повреждений не обнаружено.Заседаний в субботу не планировалось.По словам депутата от президентской партии "Слуга народа" Максима Бужанского, дрон сбили "у порога парламентаризма".В ночь на 7 сентября в украинской столице работала ПВО, прогремело несколько взрывов.Взрывы также звучали в Николаеве, Винницкой и Хмельницкой областях. В Херсоне и на подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры.Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство также несколько раз отчитывалось об ударах "по центрам принятия решений" ВСУ.Подробнее о взрывах - в материале Взрывы и повреждения: украинские власти жалуются на атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, ирина геращенко, максим бужанский, россия, рада, верховная рада, беспилотники
Новости, Украина, Ирина Геращенко, Максим Бужанский, Россия, Рада, Верховная Рада, беспилотники

У входа в здание Рады нашли обломки беспилотника

12:04 07.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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В субботу утром у здания Верховной Рады Украины нашли обломки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба парламента
Рада опубликовала соответствующую фотографию. Утверждается, что повреждений не обнаружено.
Заседаний в субботу не планировалось.
"В субботу непленарный день", - написала депутат Ирина Геращенко в своем телеграм-канале.
По словам депутата от президентской партии "Слуга народа" Максима Бужанского, дрон сбили "у порога парламентаризма".
В ночь на 7 сентября в украинской столице работала ПВО, прогремело несколько взрывов.
Взрывы также звучали в Николаеве, Винницкой и Хмельницкой областях. В Херсоне и на подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство также несколько раз отчитывалось об ударах "по центрам принятия решений" ВСУ.
Подробнее о взрывах - в материале Взрывы и повреждения: украинские власти жалуются на атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаИрина ГеращенкоМаксим БужанскийРоссияРадаВерховная Радабеспилотники
 
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