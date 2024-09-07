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"Облегченно вздыхают": Кадыров показал взятых в плен ВСУшников
"Облегченно вздыхают": Кадыров показал взятых в плен ВСУшников - 07.09.2024 Украина.ру
"Облегченно вздыхают": Кадыров показал взятых в плен ВСУшников
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с военнослужащими ВСУ, которых взяли в плен бойцы спецназа "Ахмат"
2024-09-07T13:21
2024-09-07T13:21
2024-09-07T13:21
чечня
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
"ахмат"
всу
новости
плен
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"И снова рубрика "Наши пленные". Знакомьтесь с результатами проделанной спецназом "Ахмат" работы. Докладывает командир отряда "Шустрый". В ходе проведенной нашими бойцами операции взято в плен трое военнослужащих ВСУ. Все они из 5-й бригады 3-го батальона 8-й роты. Мобилизованные. Деморализация этого, уже бывшего личного состава укровойск, налицо", – написал Кадыров.Глава Чечни отметил, что, "судя по общей картине, такая же надломленность среди солдат ВСУ царит во всех подразделениях". Об этом, по его словам, говорят и радиоперехваты, и признания пленных.В августе военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен ВС РФ на Курском направлении. Причем сделали это через телеграм-канал FREE_SOLDIER2022.Пленные часто признают, что условия в российском плену лучше, чем на службе в украинской армии.Подробнее о жалобах пленных - в материале "Нас как начало раздалбывать!": пленный рассказал о потерях ВСУ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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чечня, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, "ахмат", всу, новости, плен
Чечня, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", ВСУ, Новости, плен
"Облегченно вздыхают": Кадыров показал взятых в плен ВСУшников
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с военнослужащими ВСУ, которых взяли в плен бойцы спецназа "Ахмат"
"И снова рубрика "Наши пленные". Знакомьтесь с результатами проделанной спецназом "Ахмат" работы. Докладывает командир отряда "Шустрый". В ходе проведенной нашими бойцами операции взято в плен трое военнослужащих ВСУ. Все они из 5-й бригады 3-го батальона 8-й роты. Мобилизованные. Деморализация этого, уже бывшего личного состава укровойск, налицо", – написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что, "судя по общей картине, такая же надломленность среди солдат ВСУ царит во всех подразделениях". Об этом, по его словам, говорят и радиоперехваты, и признания пленных.
"Если очутившись у нас в руках они облегченно вздыхают, то это говорит о многом. Работаем дальше!" – добавил глава республики.
В августе военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен ВС РФ на Курском направлении. Причем сделали это через телеграм-канал FREE_SOLDIER2022.
Пленные часто признают, что условия в российском плену лучше, чем на службе в украинской армии.
Подробнее о жалобах пленных - в материале "Нас как начало раздалбывать!": пленный рассказал о потерях ВСУ на сайте Украина.ру.