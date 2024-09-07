https://ukraina.ru/20240907/1057295825.html

ПВО сбила беспилотники над Белгородской и Курской областями - Минобороны

ПВО сбила беспилотники над Белгородской и Курской областями - Минобороны - 07.09.2024 Украина.ру

ПВО сбила беспилотники над Белгородской и Курской областями - Минобороны

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили дроны над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ

2024-09-07T09:53

2024-09-07T09:53

2024-09-07T10:00

пво

беспилотники

дроны

новости

курская область

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", - уточнили в ведомстве.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о детонации взрывоопасных предметов из-за пожара после подавления беспилотника.На месте работают оперативные службы и представители администрации района.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

курская область

белгородская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пво, беспилотники, дроны, новости, курская область, белгородская область, россия, вооруженные силы украины