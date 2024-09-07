ПВО сбила беспилотники над Белгородской и Курской областями - Минобороны - 07.09.2024 Украина.ру
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ПВО сбила беспилотники над Белгородской и Курской областями - Минобороны
ПВО сбила беспилотники над Белгородской и Курской областями - Минобороны - 07.09.2024 Украина.ру
ПВО сбила беспилотники над Белгородской и Курской областями - Минобороны
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили дроны над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ
2024-09-07T09:53
2024-09-07T10:00
пво
беспилотники
дроны
новости
курская область
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", - уточнили в ведомстве.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о детонации взрывоопасных предметов из-за пожара после подавления беспилотника.На месте работают оперативные службы и представители администрации района.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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пво, беспилотники, дроны, новости, курская область, белгородская область, россия, вооруженные силы украины
ПВО, беспилотники, дроны, Новости, Курская область, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины

ПВО сбила беспилотники над Белгородской и Курской областями - Минобороны

09:53 07.09.2024 (обновлено: 10:00 07.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили дроны над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", - уточнили в ведомстве.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о детонации взрывоопасных предметов из-за пожара после подавления беспилотника.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт", - написал он.
На месте работают оперативные службы и представители администрации района.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
ПВОбеспилотникидроныНовостиКурская областьБелгородская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
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