ПВО сбила беспилотники над Белгородской и Курской областями - Минобороны
09:53 07.09.2024 (обновлено: 10:00 07.09.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили дроны над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", - уточнили в ведомстве.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о детонации взрывоопасных предметов из-за пожара после подавления беспилотника.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт", - написал он.
На месте работают оперативные службы и представители администрации района.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.