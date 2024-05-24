"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень Воланда - 24.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20240524/1055269584.html
"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень Воланда
"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень Воланда - 24.05.2024 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень Воланда
Михаил Афанасьевич Булгаков предупреждал – "у Воланда никаких прототипов нет". Кто мы такие, чтобы пытаться противостоять воле писателя? Тем более, что быть прототипом Князя Тьмы – так себе комплимент. Но некоторые люди на складывание образа Воланда разумеется повлияли
2024-05-24T16:32
2024-05-24T16:32
"вокруг булгакова"
эксклюзив
михаил булгаков
литература
писатель
мастер и маргарита
сша
посольство сша
иосиф сталин
владимир ленин (владимир ульянов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103037/82/1030378202_0:15:900:521_1920x0_80_0_0_95c2271fe74396fa6551fb52c2f86ba4.jpg.webp
С одной стороны, это был, конечно, Иосиф Сталин– часть вечной силы, которая, по мнению антикоммуниста Булгакова, всегда желала зла, но временами совершала благо. В том числе – для самого писателя.С другой стороны, это организатор того самого бала – посол Северо-Американских Соединённых Штатов в СССР Уильям Кристиан Буллит-младший.Уильям Буллит родился 25 января 1891 года в Филадельфии в семье влиятельных банкиров.В 1912 году окончил Йельский университет. Занимался журналистикой, был военным корреспондентом.В конце 1917 года президент США Вудро Вильсон назначил его заместителем государственного секретаря, и на Парижской мирной конференции в 1919-1920 годах Буллит входил в аппарат советников Вильсона.Будучи представителем Демократической партии, Буллит симпатизировал левым идеям и в США считался "розовым миллионером". Характерен его отзыв на Октябрьскую революцию: "теперь русские стали более открытыми и сердечными, стали относиться друг к другу как братья, стали свободны от условностей и перестали бояться жизни". В этом, впрочем, с ним был солидарен президент Вильсон, которому очень нравился ленинский лозунг мира без аннексий и контрибуций. Правда, ему не понравился Брестский мир.В марте 1919 года Буллит возглавил секретную международную миссию в Советскую Россию, во время которой встречался с Владимиром Лениным и Львом Троцким. Буллит предложил проект установления мира на территории России и организации её участия в Парижской мирной конференции (т.е. – международного признания большевистского режима).В соответствии с ним предполагалось зафиксировать статус-кво с международным признанием всех существующих на этот момент субъектов в количестве примерно 23 (по другим данным – 16-ти) штук. Большевикам оставался контроль над Москвой, Петроградом и восьмью прилегающими губерниями. Фактически Российская империя должна была повторить судьбу империи Австро-Венгерской, что в логику тогдашнего мирового процесса в общем-то укладывалось.Положение Советской России в это время было отчаянным, и Ленин на предложение Буллита согласился и даже внёс соответствующий проект во ВЦИК. Правда, он, так же, как и в случае с Брестским миром, рассматривал такой мир как временное явление – в устойчивость правительства Колчака, как и большинства других региональных и национальных образований, он не верил. Руководствовался он, разумеется, идеей мировой революции.Продолжения инициатива Буллита не имела – Вильсон почему-то утратил интерес к этой теме и автор проекта подал в отставку. Гражданская война в России закончилась так, как она закончилась. А ведь какой вполне воландовский поворот мог бы быть!После отставки дипломат стал редактором голливудской студии Paramount Pictures и, возможно, имел отношение к приглашению на неё Сергея Эйзенштейна. Дружил со Скоттом Фицджеральдом и Эрнестом Хемингуэем. Стал автором двух романов, не имевших коммерческого успеха.В 1924-30 годах Буллит был женат вторым браком на вдове автора вполне пробольшевистской (в советские время она издавалась и даже изучалась в школьной программе) книги "Десять дней которые потрясли мир" Джона Рида – социалистке и феминистке Луизе Брайант. Рид, кстати, умер у неё на руках и похоронен в кремлёвской стене.В 1933 году новый президент США Франклин Делано Рузвельт назначил Буллита специальным помощником государственного секретаря Корделла Халла, а 21 ноября 1933 года Буллит стал первым послом США в Советском Союзе. В СССР его встречали если не восторженно, то с уважением – как личного друга Ленина.Достаточно близкие отношения сложились у него и со Сталиным, который даже разрешил ему построить здание посольства на Ленинских горах (примерно там, где сейчас находится первый корпус МГУ – проект не был осуществлён по не вполне понятным причинам).Весьма высоко оценивали его и сотрудники посольства. Вот что писал позже бывший тогда переводчиком Джордж Кеннан – посол США в СССР (май-сентябрь 1952 года) и один из архитекторов "холодной войны":"Мы гордились им, и у нас никогда не было повода стыдиться за него. (...) Буллит, каким мы знали его в Москве, был очаровательным, блестящим, хорошо образованным, наделённым фантазией светским человеком, который в интеллектуальном плане мог быть на равных с кем угодно".Не удивительно, что Буллит имел массу знакомых в культурных кругах Москвы, поддерживал романтические отношения с балериной Ольгой Лепешинской (наверняка сотрудничавшей с НКВД). Он неоднократно смотрел "Дни Турбиных" и "Мольера" (пока тот не был запрещён), общался с Булгаковым, называя его… мастером. Говорили ли они об эмиграции? Елена Сергеевна в своих дневниках об этом не пишет…На одном из приёмов в американском посольстве Булгаков случайно пересёкся с показывавшим фокусы французских лётчиком. Звали его Антуан де Сент-Экзюпери.Уже в 1935 году было подписано советско-американское торговое соглашение, и 23-24 апреля в резиденции американского посла "Спасо-Хаус" состоялся Фестиваль весны. Среди приглашённых – Бухарин, Бубнов, Радек, Тухачевский, Егоров, Будённый, Мейерхольд, Таиров, Немирович-Данченко. Михаил Булгаков, будучи участником этого бала, под его влиянием переработал 23-ю главу "закатного романа".Буллит проработал в Москве лишь до 16 мая 1936 года. Как считается, разочаровался в советской системе и попросил о переводе на другую работу. Позже он писал: "Я был с русскими, как дьявол. Я делал все, что мог, чтобы дела у них пошли плохо". Русские, впрочем, и без него блестяще справились, независимо от того, насколько плохо пошли дела.Направили его во Францию, где он тоже творил историю.В июне 1938 года Буллит помог бежать из Вены Зигмунду Фрейду. С австрийским психиатром он был хорошо знаком и даже написал совместно с ним биографию Вильсона. В судьбе Фрейда принял участие президент США, а сбором средств для его выкупа занималась, с подачи американского посла, ученица создателя психоанализа, греческая принцесса Мари Бонапарт – правнучка брата императора Наполеона I.В июне 1940 года, несмотря на прямой приказ Госдепа, Буллит отказался эвакуировать посольство из Парижа, вёл переговоры с немецким командованием и даже де-факто был некоторое время мэром города.После возвращения в США ушёл в отставку, а в мае 1944 года обратился к своему другу генералу Шарлю де Голлю и уже в августе высаживался в Провансе в составе войск под командованием Жана де Латра де Тассиньи – того самого, который 8 мая 1945 года подписывал в Карлсхорсте акт о капитуляции Германии. Американский дипломат закончил войну в звании майора французской армии…Умер он во Франции в 1967 году.Булгаков вряд ли что-то знал о миссии Буллита (она была секретной, да и говорить в СССР о таком было не принято) и не факт, что знал о роли Буллита в судьбе Фрейда. Но он общался с приближёнными к Буллиту людьми (в основном – с Чарльзом Бооленом) и наверняка до него доходили какие-то слухи, или он просто угадал в Буллите человека, который мог бы направить историю по совсем другому пути и… не направил. Но ведь и Воланд, заметим, ничего менять в объективной реальности не стал – судьба героев романа была предопределена свыше заранее.Читайте также: "Вокруг Булгакова": день рождения любимого драматурга Сталина
https://ukraina.ru/20230122/1042821016.html
https://ukraina.ru/20240505/1033965556.html
https://ukraina.ru/20240419/1054611310.html
https://ukraina.ru/20240211/1053125779.html
сша
ссср
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103037/82/1030378202_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_0551857aa3cbcca466916d61c50d460f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, михаил булгаков, литература, писатель, мастер и маргарита, сша, посольство сша, иосиф сталин, владимир ленин (владимир ульянов), нквд, посольство, ссср, москва
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, Михаил Булгаков, литература, писатель, Мастер и Маргарита, США, посольство США, Иосиф Сталин, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), НКВД, посольство, СССР, Москва

"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень Воланда

16:32 24.05.2024
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : коллаж Украина.ру
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Михаил Афанасьевич Булгаков предупреждал – "у Воланда никаких прототипов нет". Кто мы такие, чтобы пытаться противостоять воле писателя? Тем более, что быть прототипом Князя Тьмы – так себе комплимент. Но некоторые люди на складывание образа Воланда разумеется повлияли
С одной стороны, это был, конечно, Иосиф Сталин– часть вечной силы, которая, по мнению антикоммуниста Булгакова, всегда желала зла, но временами совершала благо. В том числе – для самого писателя.
С другой стороны, это организатор того самого бала – посол Северо-Американских Соединённых Штатов в СССР Уильям Кристиан Буллит-младший.
Уильям Буллит родился 25 января 1891 года в Филадельфии в семье влиятельных банкиров.
В 1912 году окончил Йельский университет. Занимался журналистикой, был военным корреспондентом.
В конце 1917 года президент США Вудро Вильсон назначил его заместителем государственного секретаря, и на Парижской мирной конференции в 1919-1920 годах Буллит входил в аппарат советников Вильсона.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января 2023, 04:44"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Воланд и СталинМихаил Афанасьевич Булгаков, по словам друга семьи Сергея Ермолинского, заклинал читателей романа: "не хочу давать поводы любителям разыскивать прототипы. У Воланда никаких прототипов нет, очень прошу тебя, имей это в виду"
Будучи представителем Демократической партии, Буллит симпатизировал левым идеям и в США считался "розовым миллионером". Характерен его отзыв на Октябрьскую революцию: "теперь русские стали более открытыми и сердечными, стали относиться друг к другу как братья, стали свободны от условностей и перестали бояться жизни". В этом, впрочем, с ним был солидарен президент Вильсон, которому очень нравился ленинский лозунг мира без аннексий и контрибуций. Правда, ему не понравился Брестский мир.
В марте 1919 года Буллит возглавил секретную международную миссию в Советскую Россию, во время которой встречался с Владимиром Лениным и Львом Троцким. Буллит предложил проект установления мира на территории России и организации её участия в Парижской мирной конференции (т.е. – международного признания большевистского режима).
В соответствии с ним предполагалось зафиксировать статус-кво с международным признанием всех существующих на этот момент субъектов в количестве примерно 23 (по другим данным – 16-ти) штук. Большевикам оставался контроль над Москвой, Петроградом и восьмью прилегающими губерниями. Фактически Российская империя должна была повторить судьбу империи Австро-Венгерской, что в логику тогдашнего мирового процесса в общем-то укладывалось.
Положение Советской России в это время было отчаянным, и Ленин на предложение Буллита согласился и даже внёс соответствующий проект во ВЦИК. Правда, он, так же, как и в случае с Брестским миром, рассматривал такой мир как временное явление – в устойчивость правительства Колчака, как и большинства других региональных и национальных образований, он не верил. Руководствовался он, разумеется, идеей мировой революции.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
5 мая, 11:40"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: 1 мая 1929 годаКаждый читатель "Мастера и Маргариты" задавался вопросом – когда происходит действие романа? При всём внимании автора к деталям (в том числе – датирующим) не может же быть такого, что не имелись в виду какие-то конкретные дни… Получается же, что события происходили когда-то до войны. Примерно в 1930-х. У читателя есть основания быть недовольными
Продолжения инициатива Буллита не имела – Вильсон почему-то утратил интерес к этой теме и автор проекта подал в отставку. Гражданская война в России закончилась так, как она закончилась. А ведь какой вполне воландовский поворот мог бы быть!
После отставки дипломат стал редактором голливудской студии Paramount Pictures и, возможно, имел отношение к приглашению на неё Сергея Эйзенштейна. Дружил со Скоттом Фицджеральдом и Эрнестом Хемингуэем. Стал автором двух романов, не имевших коммерческого успеха.
В 1924-30 годах Буллит был женат вторым браком на вдове автора вполне пробольшевистской (в советские время она издавалась и даже изучалась в школьной программе) книги "Десять дней которые потрясли мир" Джона Рида – социалистке и феминистке Луизе Брайант. Рид, кстати, умер у неё на руках и похоронен в кремлёвской стене.
В 1933 году новый президент США Франклин Делано Рузвельт назначил Буллита специальным помощником государственного секретаря Корделла Халла, а 21 ноября 1933 года Буллит стал первым послом США в Советском Союзе. В СССР его встречали если не восторженно, то с уважением – как личного друга Ленина.
Достаточно близкие отношения сложились у него и со Сталиным, который даже разрешил ему построить здание посольства на Ленинских горах (примерно там, где сейчас находится первый корпус МГУ – проект не был осуществлён по не вполне понятным причинам).
© открытый источникУильям Буллит
Уильям Буллит
© открытый источник
Уильям Буллит
Весьма высоко оценивали его и сотрудники посольства. Вот что писал позже бывший тогда переводчиком Джордж Кеннан – посол США в СССР (май-сентябрь 1952 года) и один из архитекторов "холодной войны":
"Мы гордились им, и у нас никогда не было повода стыдиться за него. (...) Буллит, каким мы знали его в Москве, был очаровательным, блестящим, хорошо образованным, наделённым фантазией светским человеком, который в интеллектуальном плане мог быть на равных с кем угодно".
Не удивительно, что Буллит имел массу знакомых в культурных кругах Москвы, поддерживал романтические отношения с балериной Ольгой Лепешинской (наверняка сотрудничавшей с НКВД). Он неоднократно смотрел "Дни Турбиных" и "Мольера" (пока тот не был запрещён), общался с Булгаковым, называя его… мастером. Говорили ли они об эмиграции? Елена Сергеевна в своих дневниках об этом не пишет…
На одном из приёмов в американском посольстве Булгаков случайно пересёкся с показывавшим фокусы французских лётчиком. Звали его Антуан де Сент-Экзюпери.
Уже в 1935 году было подписано советско-американское торговое соглашение, и 23-24 апреля в резиденции американского посла "Спасо-Хаус" состоялся Фестиваль весны. Среди приглашённых – Бухарин, Бубнов, Радек, Тухачевский, Егоров, Будённый, Мейерхольд, Таиров, Немирович-Данченко. Михаил Булгаков, будучи участником этого бала, под его влиянием переработал 23-ю главу "закатного романа".
Резиденция посла США Спасо-хаус
19 апреля, 16:51"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": пятое измерение "Спасо-хауса"В ранней версии романа "Мастер и Маргарита" никакого бала не было – обычная вечеринка, которые проводил и сам Михаил Афанасьевич (например, в связи с приездом в Москву А.Н. Толстого). Бал стал балом в 1934 году, и не без участия Воланда, который на этот раз, в порядке исключения, прикинулся не немцем, а американцем и представился Уильямом Буллитом
Буллит проработал в Москве лишь до 16 мая 1936 года. Как считается, разочаровался в советской системе и попросил о переводе на другую работу. Позже он писал: "Я был с русскими, как дьявол. Я делал все, что мог, чтобы дела у них пошли плохо". Русские, впрочем, и без него блестяще справились, независимо от того, насколько плохо пошли дела.
Направили его во Францию, где он тоже творил историю.
В июне 1938 года Буллит помог бежать из Вены Зигмунду Фрейду. С австрийским психиатром он был хорошо знаком и даже написал совместно с ним биографию Вильсона. В судьбе Фрейда принял участие президент США, а сбором средств для его выкупа занималась, с подачи американского посла, ученица создателя психоанализа, греческая принцесса Мари Бонапарт – правнучка брата императора Наполеона I.
В июне 1940 года, несмотря на прямой приказ Госдепа, Буллит отказался эвакуировать посольство из Парижа, вёл переговоры с немецким командованием и даже де-факто был некоторое время мэром города.
После возвращения в США ушёл в отставку, а в мае 1944 года обратился к своему другу генералу Шарлю де Голлю и уже в августе высаживался в Провансе в составе войск под командованием Жана де Латра де Тассиньи – того самого, который 8 мая 1945 года подписывал в Карлсхорсте акт о капитуляции Германии. Американский дипломат закончил войну в звании майора французской армии…
Умер он во Франции в 1967 году.
- РИА Новости, 1920, 11.02.2024
11 февраля, 08:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Локшина Само по себе появление очередной киноверсии очень сложного и неоднозначного романа – событие. Вдвойне событие потому, что пришлось оно на сложный момент в истории страны и сразу же появился соблазн оценить этой событие с актуально-политической точки зрения. Мы поддадимся, но нам есть что сказать и помимо этого
Булгаков вряд ли что-то знал о миссии Буллита (она была секретной, да и говорить в СССР о таком было не принято) и не факт, что знал о роли Буллита в судьбе Фрейда. Но он общался с приближёнными к Буллиту людьми (в основном – с Чарльзом Бооленом) и наверняка до него доходили какие-то слухи, или он просто угадал в Буллите человека, который мог бы направить историю по совсем другому пути и… не направил. Но ведь и Воланд, заметим, ничего менять в объективной реальности не стал – судьба героев романа была предопределена свыше заранее.
Автор биографии Буллита Александр Эткинд пишет так: "оперный дьявол приобрёл свои человеческие качества, восходящие, как нам представляется, к личности американского Посла в её восприятии Булгаковым — могущество и озорство, непредсказуемость и верность, юмор и вкус, любовь к роскоши и к цирковым трюкам, одиночество и артистизм, насмешливое и доброжелательное отношение к своей блестящей свите (прототипы которой тоже хочется, хотя и без специальных оснований, увидеть среди сотрудников Посольства). Некоторые их физические черты тоже сходны: Буллит тоже был лыс, обладал, судя по фотографиям, вполне магнетическим взглядом и вместе с Воландом маялся стрептококковой инфекцией, от которой болят суставы".
Читайте также: "Вокруг Булгакова": день рождения любимого драматурга Сталина
 
"Вокруг Булгакова"ЭксклюзивМихаил БулгаковлитератураписательМастер и МаргаритаСШАпосольство СШАИосиф СталинВладимир Ленин (Владимир Ульянов)НКВДпосольствоСССРМосква
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень Воланда
16:26Янукович прибыл в Белоруссию, где проходят переговоры Путина с Лукашенко - СМИ
16:19Представитель КНР не посетит швейцарский саммит по Украине, отдав предпочтение встрече стран БРИКС
16:16Ростислав Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором
16:05"Не хочу нагнетать, но...": депутата Рады напугал визит Путина в Минск
16:04Крымские походы: СВО, закончившаяся неудачей, но достигшая целей
15:49С той же культурой, но без паспорта: о демографическом ресурсе и замене мигрантов в России – Безпалько
15:48В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
15:27Военнослужащий ВСУ угнал танк, чтобы сдаться в плен
14:19"Не Германии говорить о геноциде". Страшное затишье антисемитизма по вине Берлина
14:17В ожидании разгрома. Великобритания впервые с 1945-го проведет досрочные летние выборы
13:13Охота на французского офицера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 мая
13:12На Украине около миллиона военнообязанных обновили данные
12:57Сходка во Львове: что делала "российская оппозиция" на Украине и чем это закончилось
12:53Украинцам оставили 4 причины неявки в военкомат без последствий
12:44"Выполняет роль полезного идиота": Дубинский объяснил поведение Порошенко в Раде
12:08Не сдержали слова: о гибели президента Ирана и ордере на арест премьер-министра Израиля – Кирпичёнок
11:52Кличко открыл в Киеве пешеходный мост
11:51Запад предложит репарационный кредит Украине для конфискации активов РФ - СМИ
10:33Европа готовится к войне: Орбан предупредил о планах Брюсселя
Лента новостейМолния