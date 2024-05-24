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"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень Воланда

"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень Воланда - 24.05.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень Воланда

Михаил Афанасьевич Булгаков предупреждал – "у Воланда никаких прототипов нет". Кто мы такие, чтобы пытаться противостоять воле писателя? Тем более, что быть прототипом Князя Тьмы – так себе комплимент. Но некоторые люди на складывание образа Воланда разумеется повлияли

2024-05-24T16:32

2024-05-24T16:32

2024-05-24T16:32

"вокруг булгакова"

эксклюзив

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писатель

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посольство сша

иосиф сталин

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С одной стороны, это был, конечно, Иосиф Сталин– часть вечной силы, которая, по мнению антикоммуниста Булгакова, всегда желала зла, но временами совершала благо. В том числе – для самого писателя.С другой стороны, это организатор того самого бала – посол Северо-Американских Соединённых Штатов в СССР Уильям Кристиан Буллит-младший.Уильям Буллит родился 25 января 1891 года в Филадельфии в семье влиятельных банкиров.В 1912 году окончил Йельский университет. Занимался журналистикой, был военным корреспондентом.В конце 1917 года президент США Вудро Вильсон назначил его заместителем государственного секретаря, и на Парижской мирной конференции в 1919-1920 годах Буллит входил в аппарат советников Вильсона.Будучи представителем Демократической партии, Буллит симпатизировал левым идеям и в США считался "розовым миллионером". Характерен его отзыв на Октябрьскую революцию: "теперь русские стали более открытыми и сердечными, стали относиться друг к другу как братья, стали свободны от условностей и перестали бояться жизни". В этом, впрочем, с ним был солидарен президент Вильсон, которому очень нравился ленинский лозунг мира без аннексий и контрибуций. Правда, ему не понравился Брестский мир.В марте 1919 года Буллит возглавил секретную международную миссию в Советскую Россию, во время которой встречался с Владимиром Лениным и Львом Троцким. Буллит предложил проект установления мира на территории России и организации её участия в Парижской мирной конференции (т.е. – международного признания большевистского режима).В соответствии с ним предполагалось зафиксировать статус-кво с международным признанием всех существующих на этот момент субъектов в количестве примерно 23 (по другим данным – 16-ти) штук. Большевикам оставался контроль над Москвой, Петроградом и восьмью прилегающими губерниями. Фактически Российская империя должна была повторить судьбу империи Австро-Венгерской, что в логику тогдашнего мирового процесса в общем-то укладывалось.Положение Советской России в это время было отчаянным, и Ленин на предложение Буллита согласился и даже внёс соответствующий проект во ВЦИК. Правда, он, так же, как и в случае с Брестским миром, рассматривал такой мир как временное явление – в устойчивость правительства Колчака, как и большинства других региональных и национальных образований, он не верил. Руководствовался он, разумеется, идеей мировой революции.Продолжения инициатива Буллита не имела – Вильсон почему-то утратил интерес к этой теме и автор проекта подал в отставку. Гражданская война в России закончилась так, как она закончилась. А ведь какой вполне воландовский поворот мог бы быть!После отставки дипломат стал редактором голливудской студии Paramount Pictures и, возможно, имел отношение к приглашению на неё Сергея Эйзенштейна. Дружил со Скоттом Фицджеральдом и Эрнестом Хемингуэем. Стал автором двух романов, не имевших коммерческого успеха.В 1924-30 годах Буллит был женат вторым браком на вдове автора вполне пробольшевистской (в советские время она издавалась и даже изучалась в школьной программе) книги "Десять дней которые потрясли мир" Джона Рида – социалистке и феминистке Луизе Брайант. Рид, кстати, умер у неё на руках и похоронен в кремлёвской стене.В 1933 году новый президент США Франклин Делано Рузвельт назначил Буллита специальным помощником государственного секретаря Корделла Халла, а 21 ноября 1933 года Буллит стал первым послом США в Советском Союзе. В СССР его встречали если не восторженно, то с уважением – как личного друга Ленина.Достаточно близкие отношения сложились у него и со Сталиным, который даже разрешил ему построить здание посольства на Ленинских горах (примерно там, где сейчас находится первый корпус МГУ – проект не был осуществлён по не вполне понятным причинам).Весьма высоко оценивали его и сотрудники посольства. Вот что писал позже бывший тогда переводчиком Джордж Кеннан – посол США в СССР (май-сентябрь 1952 года) и один из архитекторов "холодной войны":"Мы гордились им, и у нас никогда не было повода стыдиться за него. (...) Буллит, каким мы знали его в Москве, был очаровательным, блестящим, хорошо образованным, наделённым фантазией светским человеком, который в интеллектуальном плане мог быть на равных с кем угодно".Не удивительно, что Буллит имел массу знакомых в культурных кругах Москвы, поддерживал романтические отношения с балериной Ольгой Лепешинской (наверняка сотрудничавшей с НКВД). Он неоднократно смотрел "Дни Турбиных" и "Мольера" (пока тот не был запрещён), общался с Булгаковым, называя его… мастером. Говорили ли они об эмиграции? Елена Сергеевна в своих дневниках об этом не пишет…На одном из приёмов в американском посольстве Булгаков случайно пересёкся с показывавшим фокусы французских лётчиком. Звали его Антуан де Сент-Экзюпери.Уже в 1935 году было подписано советско-американское торговое соглашение, и 23-24 апреля в резиденции американского посла "Спасо-Хаус" состоялся Фестиваль весны. Среди приглашённых – Бухарин, Бубнов, Радек, Тухачевский, Егоров, Будённый, Мейерхольд, Таиров, Немирович-Данченко. Михаил Булгаков, будучи участником этого бала, под его влиянием переработал 23-ю главу "закатного романа".Буллит проработал в Москве лишь до 16 мая 1936 года. Как считается, разочаровался в советской системе и попросил о переводе на другую работу. Позже он писал: "Я был с русскими, как дьявол. Я делал все, что мог, чтобы дела у них пошли плохо". Русские, впрочем, и без него блестяще справились, независимо от того, насколько плохо пошли дела.Направили его во Францию, где он тоже творил историю.В июне 1938 года Буллит помог бежать из Вены Зигмунду Фрейду. С австрийским психиатром он был хорошо знаком и даже написал совместно с ним биографию Вильсона. В судьбе Фрейда принял участие президент США, а сбором средств для его выкупа занималась, с подачи американского посла, ученица создателя психоанализа, греческая принцесса Мари Бонапарт – правнучка брата императора Наполеона I.В июне 1940 года, несмотря на прямой приказ Госдепа, Буллит отказался эвакуировать посольство из Парижа, вёл переговоры с немецким командованием и даже де-факто был некоторое время мэром города.После возвращения в США ушёл в отставку, а в мае 1944 года обратился к своему другу генералу Шарлю де Голлю и уже в августе высаживался в Провансе в составе войск под командованием Жана де Латра де Тассиньи – того самого, который 8 мая 1945 года подписывал в Карлсхорсте акт о капитуляции Германии. Американский дипломат закончил войну в звании майора французской армии…Умер он во Франции в 1967 году.Булгаков вряд ли что-то знал о миссии Буллита (она была секретной, да и говорить в СССР о таком было не принято) и не факт, что знал о роли Буллита в судьбе Фрейда. Но он общался с приближёнными к Буллиту людьми (в основном – с Чарльзом Бооленом) и наверняка до него доходили какие-то слухи, или он просто угадал в Буллите человека, который мог бы направить историю по совсем другому пути и… не направил. Но ведь и Воланд, заметим, ничего менять в объективной реальности не стал – судьба героев романа была предопределена свыше заранее.Читайте также: "Вокруг Булгакова": день рождения любимого драматурга Сталина

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