Шли домой со стройки: при атаке ВСУ на Крым погибли рабочие
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтроительство жилых комплексов в Новгородской области
Погибшие от атаки ВСУ мирные граждане были строителями и возвращались домой с работы. Об этом 24 мая сообщил местный житель Николай Удовиченко журналистам "Известий"
Очевидец рассказал, как услышал хлопок и вместе с соседями вышел на улицу. Увидели воронку и двух человек на месте происшествия, которые уже были, вероятно, мертвы.
"Они неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой, и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был", — рассказал очевидец.
Вечером 23 мая Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Симферопольскому району Крыма. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что жертвами украинского обстрела стали двое мирных жителей. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
В районе Алушты зафиксированы попадания по объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС.