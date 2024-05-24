Шли домой со стройки: при атаке ВСУ на Крым погибли рабочие - 24.05.2024 Украина.ру
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Шли домой со стройки: при атаке ВСУ на Крым погибли рабочие
Шли домой со стройки: при атаке ВСУ на Крым погибли рабочие - 24.05.2024 Украина.ру
Шли домой со стройки: при атаке ВСУ на Крым погибли рабочие
Погибшие от атаки ВСУ мирные граждане были строителями и возвращались домой с работы. Об этом 24 мая сообщил местный житель Николай Удовиченко журналистам "Известий"
2024-05-24T10:04
2024-05-24T10:04
новости
крым
сергей аксенов
вооруженные силы украины
мчс
россия
атака
ракетный удар
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Очевидец рассказал, как услышал хлопок и вместе с соседями вышел на улицу. Увидели воронку и двух человек на месте происшествия, которые уже были, вероятно, мертвы.Вечером 23 мая Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Симферопольскому району Крыма. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что жертвами украинского обстрела стали двое мирных жителей. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.В районе Алушты зафиксированы попадания по объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, сергей аксенов, вооруженные силы украины, мчс, россия, атака, ракетный удар
Новости, Крым, Сергей Аксенов, Вооруженные силы Украины, МЧС, Россия, атака, ракетный удар

Шли домой со стройки: при атаке ВСУ на Крым погибли рабочие

10:04 24.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтроительство жилых комплексов в Новгородской области
Строительство жилых комплексов в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Погибшие от атаки ВСУ мирные граждане были строителями и возвращались домой с работы. Об этом 24 мая сообщил местный житель Николай Удовиченко журналистам "Известий"
Очевидец рассказал, как услышал хлопок и вместе с соседями вышел на улицу. Увидели воронку и двух человек на месте происшествия, которые уже были, вероятно, мертвы.
"Они неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой, и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был", — рассказал очевидец.
Вечером 23 мая Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Симферопольскому району Крыма. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что жертвами украинского обстрела стали двое мирных жителей. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
В районе Алушты зафиксированы попадания по объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
09:35
Комбинированная атака на Крым, подробности по теракту в "Крокусе". Главное на Украине на утро 24 маяУкраина нанесла удар по Крыму, погибли два человека. Глава ФСБ Александр Бортников раскрыл новые детали в деле о теракте в "Крокус Сити Холле"
 
НовостиКрымСергей АксеновВооруженные силы УкраиныМЧСРоссияатакаракетный удар
 
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Заголовок открываемого материала
10:33Европа готовится к войне: Орбан предупредил о планах Брюсселя
10:04Шли домой со стройки: при атаке ВСУ на Крым погибли рабочие
09:35Комбинированная атака на Крым, подробности по теракту в "Крокусе". Главное на Украине на утро 24 мая
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