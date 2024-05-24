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Шли домой со стройки: при атаке ВСУ на Крым погибли рабочие

Шли домой со стройки: при атаке ВСУ на Крым погибли рабочие - 24.05.2024 Украина.ру

Шли домой со стройки: при атаке ВСУ на Крым погибли рабочие

Погибшие от атаки ВСУ мирные граждане были строителями и возвращались домой с работы. Об этом 24 мая сообщил местный житель Николай Удовиченко журналистам "Известий"

2024-05-24T10:04

2024-05-24T10:04

2024-05-24T10:04

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Очевидец рассказал, как услышал хлопок и вместе с соседями вышел на улицу. Увидели воронку и двух человек на месте происшествия, которые уже были, вероятно, мертвы.Вечером 23 мая Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Симферопольскому району Крыма. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что жертвами украинского обстрела стали двое мирных жителей. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.В районе Алушты зафиксированы попадания по объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, сергей аксенов, вооруженные силы украины, мчс, россия, атака, ракетный удар