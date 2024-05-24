"Хромая утка с авторитетом клоуна": эксперт о том, какое решение по Зеленскому могут принять на Западе - 24.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240524/1055243995.html
"Хромая утка с авторитетом клоуна": эксперт о том, какое решение по Зеленскому могут принять на Западе
"Хромая утка с авторитетом клоуна": эксперт о том, какое решение по Зеленскому могут принять на Западе - 24.05.2024 Украина.ру
"Хромая утка с авторитетом клоуна": эксперт о том, какое решение по Зеленскому могут принять на Западе
Украина сама делает многое, что подрывает моральный дух ее армии и общества. После вступления в силу закона о мобилизации люди боятся выходить на улицу. При этом Владимир Зеленский утратил свою легитимность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-05-24T03:15
2024-05-24T03:15
новости
украина
россия
владимир зеленский
волчанск
всу
украинская армия
легитимность
мобилизация
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042049313_0:7:900:513_1920x0_80_0_0_9e153302b17b629d4f2296fd57a24d85.jpg
Сейчас у Украины еще остается стратегический резерв в виде нескольких бригад, продолжается пополнение техникой и боеприпасами. Но у нее нет главного – морального духа. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу, чего у ВСУ явно недостаточно, рассказал эксперт.Чтобы окончательно подорвать моральный дух украинской армии, должна быть совокупность решений. Во-первых, необходимо продолжать работу, которой занимаются специальные службы, добавил он.Во-вторых, российским военным нужно продолжать работу с украинскими пленными, которые хорошо содержатся в плену, при этом не подвергаясь никаким издевательствам и гонениям, отметил военный.Возможно, Зеленского заменят на другую фигуру, чтобы этот новый человек смог "пересобрать" украинскую армию и общество. Наверняка "американские кукловоды" готовят именно такое решение, указал ветеран.Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. "Он уже хромая утка или сбитый селезень" и перестал пользоваться своим хоть и "клоунским", но немалым авторитетом, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.руПро майские покушения на политиков, гибель иранского президента и последствия этих событий для мира можно прочитать в интервью Дмитрия Выдрина Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху
https://ukraina.ru/20240522/1055228577.html
украина
россия
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042049313_86:0:825:554_1920x0_80_0_0_e1fef4ef04656f2d2f445d86375bc475.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, владимир зеленский, волчанск, всу, украинская армия, легитимность, мобилизация, общество
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Волчанск, ВСУ, украинская армия, легитимность, мобилизация, Общество

"Хромая утка с авторитетом клоуна": эксперт о том, какое решение по Зеленскому могут принять на Западе

03:15 24.05.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Украина сама делает многое, что подрывает моральный дух ее армии и общества. После вступления в силу закона о мобилизации люди боятся выходить на улицу. При этом Владимир Зеленский утратил свою легитимность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Сейчас у Украины еще остается стратегический резерв в виде нескольких бригад, продолжается пополнение техникой и боеприпасами. Но у нее нет главного – морального духа. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу, чего у ВСУ явно недостаточно, рассказал эксперт.
Чтобы окончательно подорвать моральный дух украинской армии, должна быть совокупность решений. Во-первых, необходимо продолжать работу, которой занимаются специальные службы, добавил он.
Во-вторых, российским военным нужно продолжать работу с украинскими пленными, которые хорошо содержатся в плену, при этом не подвергаясь никаким издевательствам и гонениям, отметил военный.
"Более того, Украина сама делает то, что подрывает дух ее армии и общества. После вступления в силу закона о мобилизации люди уже боятся выходить на улицу. Не говоря уже о том, что Владимир Зеленский окончательно утратил свою легитимность", - подчеркнул Насонов.
Возможно, Зеленского заменят на другую фигуру, чтобы этот новый человек смог "пересобрать" украинскую армию и общество. Наверняка "американские кукловоды" готовят именно такое решение, указал ветеран.
Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. "Он уже хромая утка или сбитый селезень" и перестал пользоваться своим хоть и "клоунским", но немалым авторитетом, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.ру
Про майские покушения на политиков, гибель иранского президента и последствия этих событий для мира можно прочитать в интервью Дмитрия Выдрина Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху
Вальдемар Гердт интервью
22 мая, 19:37
Вальдемар Гердт: Германию пожирает "зелёно-голубая плесень", а в России можно от неё спастисьДепутат Бундестага XIX созыва, глава Всемирного Совета российских немцев Вальдемар Гердт в эксклюзивном интервью для издания Украина.ру о преследованиях политической оппозиции в Германии, выгодополучателях от российско-украинского конфликта и перспективах релокации европейского бизнеса в Россию.
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВолчанскВСУукраинская армиялегитимностьмобилизацияОбщество
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Мы сломали моральный дух ВСУ: полковник запаса сообщил про успехи группировки "Север" в Волчанске
04:15Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно закрепиться в предполье, чтобы создать проблемы для ВСУ в Харькове
04:00Эксперт объяснил, почему Зеленский впал в истерику и требует "Патриоты", угрожая Западу потерей Харькова
03:45Полковник запаса о том, как Россия вскроет слабости ВСУ, чтобы устроить Киеву новый "брусиловский прорыв"
03:30Гарантия безопасности и нейтральная Украина: эксперт назвал условия, когда Россия пойдет на переговоры
03:15"Хромая утка с авторитетом клоуна": эксперт о том, какое решение по Зеленскому могут принять на Западе
03:00"Ошибаться можно — врать нельзя": военный эксперт рассказал про главные задачи министра обороны Белоусова
23:51Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси
23:23В Крыму погибли 2 мирных жителя, попавших под украинский обстрел - Аксенов
23:05Харьков собрались переместить под землю за 225 млн евро
22:39Путин и Лукашенко обсудят совместные ядерные учения, СВО и ситуацию на границах Белоруссии
22:15После публикации Симоньян о забытых Киевом пленных, в украинской столице прошел митинг их родственников
21:50NYT: западные аналитики ожидают еще больше успехов ВС РФ на фронте
21:04Польша испытывает дефицит работников из-за украинцев, которые бегут как можно дальше от дома
20:34Деятельность казино на Украине связана с властью – расследование
19:55Покушавшийся на жизнь Фицо оправдал свои действия поддержкой Украины
19:42Генеральская чистка: новые аресты в Минобороны и Генштабе
19:31В СК сообщили подробности о задержании главы Департамента по обеспечению МО РФ
19:28Алексей Гончаренко*, биография
19:19Глава СБУ назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов
Лента новостейМолния