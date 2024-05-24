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"Хромая утка с авторитетом клоуна": эксперт о том, какое решение по Зеленскому могут принять на Западе
"Хромая утка с авторитетом клоуна": эксперт о том, какое решение по Зеленскому могут принять на Западе - 24.05.2024 Украина.ру
"Хромая утка с авторитетом клоуна": эксперт о том, какое решение по Зеленскому могут принять на Западе
Украина сама делает многое, что подрывает моральный дух ее армии и общества. После вступления в силу закона о мобилизации люди боятся выходить на улицу. При этом Владимир Зеленский утратил свою легитимность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-05-24T03:15
2024-05-24T03:15
2024-05-24T03:15
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владимир зеленский
волчанск
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украинская армия
легитимность
мобилизация
общество
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Сейчас у Украины еще остается стратегический резерв в виде нескольких бригад, продолжается пополнение техникой и боеприпасами. Но у нее нет главного – морального духа. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу, чего у ВСУ явно недостаточно, рассказал эксперт.Чтобы окончательно подорвать моральный дух украинской армии, должна быть совокупность решений. Во-первых, необходимо продолжать работу, которой занимаются специальные службы, добавил он.Во-вторых, российским военным нужно продолжать работу с украинскими пленными, которые хорошо содержатся в плену, при этом не подвергаясь никаким издевательствам и гонениям, отметил военный.Возможно, Зеленского заменят на другую фигуру, чтобы этот новый человек смог "пересобрать" украинскую армию и общество. Наверняка "американские кукловоды" готовят именно такое решение, указал ветеран.Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. "Он уже хромая утка или сбитый селезень" и перестал пользоваться своим хоть и "клоунским", но немалым авторитетом, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.руПро майские покушения на политиков, гибель иранского президента и последствия этих событий для мира можно прочитать в интервью Дмитрия Выдрина Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху
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новости, украина, россия, владимир зеленский, волчанск, всу, украинская армия, легитимность, мобилизация, общество
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Волчанск, ВСУ, украинская армия, легитимность, мобилизация, Общество
"Хромая утка с авторитетом клоуна": эксперт о том, какое решение по Зеленскому могут принять на Западе
Украина сама делает многое, что подрывает моральный дух ее армии и общества. После вступления в силу закона о мобилизации люди боятся выходить на улицу. При этом Владимир Зеленский утратил свою легитимность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Сейчас у Украины еще остается стратегический резерв в виде нескольких бригад, продолжается пополнение техникой и боеприпасами. Но у нее нет главного – морального духа. А техникой должны управлять люди, настроенные на победу, чего у ВСУ явно недостаточно, рассказал эксперт.
Чтобы окончательно подорвать моральный дух украинской армии, должна быть совокупность решений. Во-первых, необходимо продолжать работу, которой занимаются специальные службы, добавил он.
Во-вторых, российским военным нужно продолжать работу с украинскими пленными, которые хорошо содержатся в плену, при этом не подвергаясь никаким издевательствам и гонениям, отметил военный.
"Более того, Украина сама делает то, что подрывает дух ее армии и общества. После вступления в силу закона о мобилизации люди уже боятся выходить на улицу. Не говоря уже о том, что Владимир Зеленский
окончательно утратил свою легитимность", - подчеркнул Насонов.
Возможно, Зеленского заменят на другую фигуру, чтобы этот новый человек смог "пересобрать" украинскую армию и общество. Наверняка "американские кукловоды" готовят именно такое решение, указал ветеран.
Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. "Он уже хромая утка или сбитый селезень" и перестал пользоваться своим хоть и "клоунским", но немалым авторитетом, подытожил собеседник издания.
Про майские покушения на политиков, гибель иранского президента и последствия этих событий для мира можно прочитать в интервью Дмитрия Выдрина Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху