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ЕС отправил первый транш 1,5 миллиарда евро из украденных российских активов, Кремль пообещал ответить
ЕС отправил первый транш 1,5 миллиарда евро из украденных российских активов, Кремль пообещал ответить - 26.07.2024 Украина.ру
ЕС отправил первый транш 1,5 миллиарда евро из украденных российских активов, Кремль пообещал ответить
Евросоюз в пятницу направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявила в соцсети Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
2024-07-26T15:10
2024-07-26T15:10
2024-07-26T15:10
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урсула фон дер ляйен
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"ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы переводим на оборону и восстановление Украины 1,5 миллиарда евро в виде доходов от замороженных российских активов ", - написала она.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ направят в начале августа.Однако 26 июля в Еврокомиссии разъяснили: деньги пойдут в фонд мира на компенсации странам ЕС за оружие, а не напрямую Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что подобные шаги не останутся без ответа.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Подробнее о воровстве российских активов - в материале Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, дмитрий песков, евросоюз, ес
Новости, Украина, Россия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков, Евросоюз, ЕС
ЕС отправил первый транш 1,5 миллиарда евро из украденных российских активов, Кремль пообещал ответить
Евросоюз в пятницу направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявила в соцсети Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
"ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы переводим на оборону и восстановление Украины 1,5 миллиарда евро в виде доходов от замороженных российских активов ", - написала она.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ направят в начале августа.
Однако 26 июля в Еврокомиссии разъяснили: деньги пойдут в фонд мира на компенсации странам ЕС за оружие, а не напрямую Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что подобные шаги не останутся без ответа.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Подробнее о воровстве российских активов - в материале Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов на сайте Украина.ру.