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ЕС отправил первый транш 1,5 миллиарда евро из украденных российских активов, Кремль пообещал ответить

ЕС отправил первый транш 1,5 миллиарда евро из украденных российских активов, Кремль пообещал ответить - 26.07.2024 Украина.ру

ЕС отправил первый транш 1,5 миллиарда евро из украденных российских активов, Кремль пообещал ответить

Евросоюз в пятницу направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявила в соцсети Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

2024-07-26T15:10

2024-07-26T15:10

2024-07-26T15:10

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"ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы переводим на оборону и восстановление Украины 1,5 миллиарда евро в виде доходов от замороженных российских активов ", - написала она.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ направят в начале августа.Однако 26 июля в Еврокомиссии разъяснили: деньги пойдут в фонд мира на компенсации странам ЕС за оружие, а не напрямую Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что подобные шаги не останутся без ответа.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Подробнее о воровстве российских активов - в материале Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов на сайте Украина.ру.

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