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Верховная Рада Украины: демобилизации не будет до конца СВО
Верховная Рада Украины: демобилизации не будет до конца СВО - 26.07.2024 Украина.ру
Верховная Рада Украины: демобилизации не будет до конца СВО
До окончания российской специальной военной операции, которую нынешнее украинское руководство называет "войной", демобилизации ждать не стоит. Об этом заявил председатель украинского парламента (Верховной Рады) Руслан Стефанчук
2024-07-26T14:43
2024-07-26T14:43
2024-07-26T14:47
новости
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руслан стефанчук
верховная рада
центральная рада
унр
сво
гражданская война
мобилизация
демобилизация
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Как сообщает издание "Страна.ua", Стефанчук добавил, что нынешним властям важно "не повторить ошибки Центральной рады", намекая на "захват Украины Россией".Ранее наш автор Евгений Антонюк опубликовал ряд статей на тему краха Центральной рады петлюровской УНР. Подробнее - в статье Путь Петлюры: от Софийской площади до парижской подворотни на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, руслан стефанчук, верховная рада, центральная рада, унр, сво, гражданская война, мобилизация, демобилизация
Новости, Украина, Руслан Стефанчук, Верховная Рада, Центральная Рада, УНР, СВО, гражданская война, мобилизация, демобилизация
Верховная Рада Украины: демобилизации не будет до конца СВО
14:43 26.07.2024 (обновлено: 14:47 26.07.2024)
До окончания российской специальной военной операции, которую нынешнее украинское руководство называет "войной", демобилизации ждать не стоит. Об этом заявил председатель украинского парламента (Верховной Рады) Руслан Стефанчук
"Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?" - заявил Стефанчук.
Как сообщает издание "Страна.ua", Стефанчук добавил, что нынешним властям важно "не повторить ошибки Центральной рады", намекая на "захват Украины Россией".
Ранее наш автор Евгений Антонюк опубликовал ряд статей на тему краха Центральной рады петлюровской УНР. Подробнее - в статье Путь Петлюры: от Софийской площади до парижской подворотни на сайте Украина.ру.