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Верховная Рада Украины: демобилизации не будет до конца СВО

Верховная Рада Украины: демобилизации не будет до конца СВО - 26.07.2024 Украина.ру

Верховная Рада Украины: демобилизации не будет до конца СВО

До окончания российской специальной военной операции, которую нынешнее украинское руководство называет "войной", демобилизации ждать не стоит. Об этом заявил председатель украинского парламента (Верховной Рады) Руслан Стефанчук

2024-07-26T14:43

2024-07-26T14:43

2024-07-26T14:47

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украина

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унр

сво

гражданская война

мобилизация

демобилизация

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Как сообщает издание "Страна.ua", Стефанчук добавил, что нынешним властям важно "не повторить ошибки Центральной рады", намекая на "захват Украины Россией".Ранее наш автор Евгений Антонюк опубликовал ряд статей на тему краха Центральной рады петлюровской УНР. Подробнее - в статье Путь Петлюры: от Софийской площади до парижской подворотни на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, руслан стефанчук, верховная рада, центральная рада, унр, сво, гражданская война, мобилизация, демобилизация