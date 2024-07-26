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Убивать депутатов, настоящий план Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 июля

Убивать депутатов, настоящий план Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 июля - 26.07.2024 Украина.ру

Убивать депутатов, настоящий план Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 июля

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион хотел убивать и считающихся пророссийскими депутатов на Украине. Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскрыл, что на самом деле американцы сделают с Украиной и России после прихода к власти Дональда Трампа. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-07-26T13:00

2024-07-26T13:00

2024-07-26T14:42

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Подозреваемый в убийстве филолога и экс-нардепа, националистки Ирины Фарион Вячеслав Зинченко планировал убить народного депутата Максима Бужанского, сообщил на брифинге министр внутренних дел Украины Игорь Клименко."Я думаю, что она (Фарион. - Ред.) была самой беззащитной среди всех. Мы вам показали его поисковую табличку. Могу одну фамилию вам открыть... Следующим в списке, кого он смотрел, был Макс Бужанский, обо всех остальных я промолчу", - заявил Клименко.Бужанский — народный депутат от "Слуги народа". При этом до 24 февраля 2022 года он считался одним из самых пророссийских нардепов Украины из-за того, что не приветствовал политику декоммунизации и очернения советского и имперского прошлого Украины."Бесконечно благодарен сотрудникам Национальной полиции и всем тем, кто причастен к задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, обязан им жизнью. Надеюсь, что следствие установит всех причастных к этому преступлению, и убийцы Фарион, исполнители и организаторы, понесут заслуженное наказание", - поблагодарил Бужанский украинских правоохранителей у себя в телеграм-канале.Также Клименко во время брифинга показал запросы Зинченко в соцсетях, озаглавив слайд "В истории веб-просмотра содержатся поисковые запросы касательно пророссийских депутатов, поиск конкретных имён и их местонахождения". При этом имена политиков были заретушированы."**** где сейчас", "**** где сейчас 2024", "**** политик", "пророссийские депутаты Украины" "когда происходят заседания в облсоветах Украина" "когда проходят заседания облсовета Винница" - гласили поисковые запросы от 21 июля.Клименко обратил внимание, что Зинченко довольно быстро отошёл от убийства Фарион и уже планировал другую акцию. 21 июля — день отъезда Зинченко из Львова.Также министр внутренних дел Украины сообщил, что убийство Фарион произошло из переделанного стартового пистолета.Настоящий план ТрампаКандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд, насытить Украину оружием и способствовать вступлению Украины в НАТО, отмечается в статье экс-бывшего во время первого президентства Трампа госсекретарём США Майка Помпео исполнительного директора лоббистской компании BGR Group Дэвида Урбана для газеты The Wall Street Journal."Вот как может выглядеть успешный план по Украине: <…> ввести реальные санкции против России <…>, усилить американскую оборонную промышленность <…>, возродить Организацию Североатлантического договора <…>, создать программу "ленд-лиза" для Украины в размере $500 млрд. Вместо того чтобы обременять американских налогоплательщиков новыми счетами, позвольте Украине взять в долг столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией <…> Снять все ограничения на виды оружия, которые Украина может получать и использовать", — отмечалось в статье, озаглавленной "Мирный план Трампа для Украины".Кроме того, Трамп может использовать все энергорезервы США, что подстегнёт американскую и нанесёт урон российской экономики.Кроме того, Трамп может восстановить связи с Саудовской Аравией и Израилем и работать вместе против Ирана."Это стабилизирует Ближний Восток и создаст возможность для саудовцев присоединиться к США в выдавливании России с мировых энергетических рынков", - указывалось в публикации.Помимо этого, Трамп может "ввести реальные санкции против России", в частности, против транзакций российских банков, связанных с производством энергии."Эти шаги позволят Трампу установить условия сделки: война немедленно прекращается. Украина наращивает значительные силы обороны, чтобы Россия никогда больше не нападала. Никто не признает оккупацию Россией и заявленную аннексию каких-либо украинских территорий — точно так же, как мы никогда не признавали присоединение Прибалтики к СССР и не признавали Восточную Германию до 1974 года. Крым демилитаризован. Украина восстанавливается за счет репараций из замороженных резервов центрального банка России, а не за счёт долларов американских налогоплательщиков", - писали Помпео и Урбан.Кроме того, Украина должна вступить в НАТО как можно скорее. После того как все условия США, в т. ч. и выплата репараций, будут выполнены, а Украина вступит в ЕС и в НАТО, с России снимут санкции.Именно таким, по мнению авторов статьи, является настоящий план Трампа для Украины. Они также напомнили, что именно Трамп разблокировал во время своего первого президентства поставку оружия Украины, сделав то, на что не решалась администрация Барака Обамы.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 36 ударов по территории этого региона России.На Донецком направлении ВСУ осуществили 14 обстрелов, на Горловском — 22 обстрела, выпустив в общей сложности 108 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц, также ранения получили 8 гражданских лиц, в том числе ребёнок 2016 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений и 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм и один ВОП с БпЛА, по Никитовскому району Горловки — сброс ВОП с БпЛА и 6 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки 6 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 40 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Каховка — 6; Козачьи Лагеря — 4; Корсунка — 4; Днепряны — 3; Старая Збурьевка — 5; Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 1; Великая Лепетиха — 7. В результате атаки БпЛА по Новой Каховке повреждены неиспользуемые склады и склад вторсырья одного из предприятий", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка.Кроме того, по информации администрации Горностаевского муниципального округа, за прошедшие сутки ВСУ 22 раза ударили по территории округа."За прошедшие сутки зафиксировано 22 удара со стороны противника. Обстрелам подверглись населённые пункты Каиры и Горностаевка. В результате обстрелов в Каирах и Горностаевке повреждены линии электропередач. Также в Горностаевке повреждён жилой дом. Кроме того, зафиксировано 6 атак вражескими дронами по территории Каир. Информации о пострадавших не поступало", - сообщала администрация.Утром 26 июля Минобороны России сообщило о пресечённых атаках украинских БпЛа на регионы России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БпЛА над Ростовской областью и два над Курской областью", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Также утром 26 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе посёлки Малиновка и Октябрьский, сёла Журавлевка, Головино, Никольское, Устинка, Черемошное, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори подверглись 8 обстрелам с помощью 96 боеприпасов и 7 атакам БпЛА, 3 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены социальный объект, коммерческий объект и легковой автомобиль. Ранены 2 человека. В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадал мирный житель. Мужчину с осколочным ранением левого предплечья и баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Отпущен домой на амбулаторное лечение, от предложенной госпитализации отказался. Появились данные о еще одном пострадавшем из села Щетиновка. Обстоятельства получения ранений уточняются. В настоящее время он находится в реанимации, подключен к ИВЛ. Вся необходимая помощь ему оказывается", - писал губернатор.В Борисовском районе по посёлку Борисовка и хутору Лозовая Рудка были произведены атаки с помощью 3 беспилотников. В результате атаки дрона на парковку социального объекта позже в Борисовскую ЦРБ обратилась женщина с контузией. После обследования и оказания медицинской помощи ее отпустили домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Повреждены частный дом, надворная постройка и 6 легковых автомобилей.В Валуйском городском округе по сёлам Новопетровка и Старый Хутор выпущено 12 боеприпасов в ходе одного обстрела и была произведена атака с помощью 3 БпЛА, системой ПВО сбиты два из них. Обошлось без последствий на земле.В Волоконовском районе по селу Новое, хуторам Плотвянка и Старый было выпущено 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 2 беспилотника. В селе Новое после сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал мирный житель. Мужчина с множественными осколочными ранениями рук, спины и ног был доставлен в Валуйскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он был отпущен домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Поврежден один легковой автомобиль.В Грайворонском городском округе сёла Глотово, Дроновка, Козинка и Пороз подверглись атакам с помощью 21 боеприпаса в ходе 5 обстрелов. Один беспилотник сбит системой ПВО. Повреждений не зафиксировано.В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёлам Илек-Пеньковка, Репяховка и Староселье выпущено 4 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и 5 БпЛА. Повреждена линия электроснабжения и инфраструктурный объект связи."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка и Белянка, хуторам Балки и Панков выпущено 39 боеприпасов в ходе 8 обстрелов, сброшены 3 взрывных устройства с беспилотника и 8 БпЛА, один из которых был сбит системой ПВО. В результате обстрела города Шебекино, к огромному несчастью, погиб мирный житель. Ещё два человека пострадали. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. После оказанной медицинской помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение. Повреждены 2 частных дома, в 3 МКД выбито остекление, в одном из МКД прямым попаданием пробита кровля, один автобус, один грузовой и 5 легковых и автомобилей. Один автомобиль полностью сгорел. Также зафиксированы повреждения коммерческого объекта и на территории промышленного предприятия", - указывалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Прогноз о ходе СВО — в интервью Кирилла Курбатова с советником врио Курской области Романом Алёхиным "Роман Алёхин: Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу".

https://ukraina.ru/20240726/1056492098.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, дональд трамп, ирина фарион, вооруженные силы украины, нато, слуга народа, убийство