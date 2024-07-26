Тысячи жителей Курской области остались без света из-за украинских дронов - 26.07.2024 Украина.ру
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Тысячи жителей Курской области остались без света из-за украинских дронов
Тысячи жителей Курской области остались без света из-за украинских дронов - 26.07.2024 Украина.ру
Тысячи жителей Курской области остались без света из-за украинских дронов
Более 2,5 тысячи человек в Курской области остались без света из-за повреждения линии электропередачи украинскими беспилотниками. Об этом 26 июля сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов
2024-07-26T13:52
2024-07-26T13:52
атака
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
лэп
жители
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"Сегодня в Беловском районе с украинских коптеров были сброшены взрывные устройства, повреждены линии электропередачи. Обесточено несколько населенных пунктов, в которых проживает более 2,5 тысяч жителей", - написал Смирнов.Он заверил, что ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка.Политик добавил, что после атаки ВСУ в селе Кондратовка возникли возгорания на отдельных участках. С огнем борется добровольная пожарная команда.Утром Минобороны РФ информировало, что российская система противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожила и перехватила четыре украинских беспилотника над Ростовской областью и два над Курской областью.Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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атака, новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, лэп, жители
атака, Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, ЛЭП, жители

Тысячи жителей Курской области остались без света из-за украинских дронов

13:52 26.07.2024
 
© CC0, PixabayСвеча
Свеча
© CC0, Pixabay
Читать в
Более 2,5 тысячи человек в Курской области остались без света из-за повреждения линии электропередачи украинскими беспилотниками. Об этом 26 июля сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов
"Сегодня в Беловском районе с украинских коптеров были сброшены взрывные устройства, повреждены линии электропередачи. Обесточено несколько населенных пунктов, в которых проживает более 2,5 тысяч жителей", - написал Смирнов.
Он заверил, что ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка.
Политик добавил, что после атаки ВСУ в селе Кондратовка возникли возгорания на отдельных участках. С огнем борется добровольная пожарная команда.
Утром Минобороны РФ информировало, что российская система противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожила и перехватила четыре украинских беспилотника над Ростовской областью и два над Курской областью.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
 
атакаНовостиКурская областьРоссияАлексей Смирнов (губернатор)Вооруженные силы УкраиныЛЭПжители
 
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