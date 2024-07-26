https://ukraina.ru/20240726/1056501058.html

Тысячи жителей Курской области остались без света из-за украинских дронов

Тысячи жителей Курской области остались без света из-за украинских дронов - 26.07.2024 Украина.ру

Тысячи жителей Курской области остались без света из-за украинских дронов

Более 2,5 тысячи человек в Курской области остались без света из-за повреждения линии электропередачи украинскими беспилотниками. Об этом 26 июля сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов

2024-07-26T13:52

2024-07-26T13:52

2024-07-26T13:52

атака

новости

курская область

россия

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

лэп

жители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103134/14/1031341414_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c74886f205dc344735549967730d4ce9.jpg

"Сегодня в Беловском районе с украинских коптеров были сброшены взрывные устройства, повреждены линии электропередачи. Обесточено несколько населенных пунктов, в которых проживает более 2,5 тысяч жителей", - написал Смирнов.Он заверил, что ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка.Политик добавил, что после атаки ВСУ в селе Кондратовка возникли возгорания на отдельных участках. С огнем борется добровольная пожарная команда.Утром Минобороны РФ информировало, что российская система противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожила и перехватила четыре украинских беспилотника над Ростовской областью и два над Курской областью.Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

атака, новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, лэп, жители