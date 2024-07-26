https://ukraina.ru/20240726/1056505322.html

Нарушили военную дисциплину. ЕС поощряет Украину, которая шантажирует Венгрию и Словакию нефтью

Нарушили военную дисциплину. ЕС поощряет Украину, которая шантажирует Венгрию и Словакию нефтью - 26.07.2024 Украина.ру

Нарушили военную дисциплину. ЕС поощряет Украину, которая шантажирует Венгрию и Словакию нефтью

Остановкой транзита нефти из России Украина шантажирует Венгрию и Словакию за их позицию по украинскому конфликту. Об этом 26 июля на правительственном брифинге заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

2024-07-26T18:10

2024-07-26T18:10

2024-07-26T18:10

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Он напомнил, что Будапешт и Братислава последовательно выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров.По словам Гуйяша, если ситуация не разрешится, в Венгрии может возникнуть дефицит топлива. Имеющихся запасов гарантированно хватит до сентября, а до этого времени необходимо найти решение, отметил глава администрации венгерского премьера Виктора Орбана.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на энергетическом форуме в Бухаресте 24 июля заявил, что альтернатив нефтепроводу "Дружба" для поставок нефти из России в Венгрию нет. Более того, сам Евросоюз саботирует разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран, рассказал Сийярто.По его словам, два года назад Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии, чтобы та убедила Хорватию расширить мощности нефтепровода. Однако Загреб "в пять раз повысил транзитную пошлину", а мощности остались прежними, отметил глава венгерского МИДа.Также он напомнил, что ЕС отказался спонсировать расширение газопроводной инфраструктуры на Балканах для возможности диверсификации источников закупки газа, сославшись на то, что от этого топлива в ближайшие десятилетия уже откажутся.Напомним, что сам премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в мае 2022 года заявил, что его страна, имеющая в своём распоряжении Адриатический нефтепровод (JANAF) и терминал для СПГ, может стать энергетическим хабом для снабжения всей Центральной Европы на фоне санкций против России. Он тогда указал, что нефтепровод JANAF, который доставляет нефть из порта Омишаль на континент, способен полностью обеспечить огромные объемы сырья, которые требуются нефтеперерабатывающим предприятиям в Венгрии.С другой стороны, Украина импортирует через Венгрию 40% электроэнергии. Пока в Будапеште заявляют, что свои обязательства по украинско-венгерским соглашениям в данной области Венгрия будет продолжать выполнять.Почему Евросоюз закрывает глаза на открытый шантаж двух стран-членов сообщества со стороны Киева и насколько болезненной для Будапешта и Братиславы будет остановка транзита российской нефти через Украину, в интервью Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.По словам эксперта, Венгрия и Словакия почти полностью зависят от российской нефти. На протяжении последних десятилетий маршрут через Закарпатскую область Украины, с которой граничат обе эти страны, был главным для поставок российского сырья. Теперь Украина пытается давить на них, но не только из-за позиции по украинскому конфликту, полагает Трухачев."На Венгрию Украина пытается надавить, чтобы та от нее отстала с вопросом о положении закарпатских венгров, от которого Будапешт не откажется ни при каких обстоятельствах", - сказал он.По словам политолога, вопрос заключается в том, что Венгрия и Словакия находятся не в безвоздушном пространстве, а в составе Евросоюза, чьим правилам они должны подчиняться. При этом Венгрия, а тем более Словакия, большим весом в Евросоюзе не обладают, добавил эксперт."Поэтому возможности влиять на принятие общеевропейских решений у Венгрии и Словакии не так много. А Брюссель сделал принципиальную ставку на отказ от энергоносителей из России. Понятно, что полностью он себе этого позволить не может, поэтому даже далекая от России Испания продолжает покупать нашу нефть, которая поставляется в испанские порты, а потом едет дальше по Европе. Тем не менее, такое решение принято", - рассказал Трухачев.С этой точки зрения действия Украины, связанные с прекращением транзита российской нефти, укладываются в общую политику Евросоюза, продолжил политолог. По его словам, в Брюсселе к Венгрии и Словакии могут прислушаться только в той части, что как возможны будущий член ЕС Украина ненадежна, раз она себе позволяет такое поведение по отношению к другим членам объединения."Но так как никто и не собирается принимать Украину в Евросоюз, то в этой части, конечно, в Брюсселе прислушиваются к Будапешту и Братиславе. Но по части нефтяного транзита Венгрия и Словакия ничего не смогут сделать", - считает эксперт.С другой стороны, у Венгрии и Словакии есть инструмент для того, чтобы надавить на Киев – это поставки электричества, в которых Украина сильно нуждается, напомнил Трухачев. Тем не менее, к этому инструменту эти две страны пока не прибегали, чтобы очередной раз не ссорится с Брюсселем, отметил он."Кроме того, часть поставок электричества, которые идут из Словакии на Украину, на самом деле идут из Чехии. Естественно, учитывая отношения между Чехией и Словакией, понятно, кто в этой паре старший. Не может Словакия позволить себе перекрыть поставки электричества, которые на Украину отправляются из Чехии. Тем не менее, такой рычаг есть. Если Украина будет упорствовать, им в итоге воспользуются и Будапешт, и Братислава", - заявил Трухачев.По его словам, Евросоюз сейчас руководствуется логикой военного времени и считает, что в противостоянии с Россией должна быть военная дисциплина, даже если прямая война с ней не ведется."Лидеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо отклоняются от этого курса, и за это их надо наказывать. Они нарушают дисциплину военного времени. Россия во всех документах Евросоюза и отдельных европейских стран обозначена как главная угроза, поэтому к ней относятся как к главному врагу в логике военного времени. Все остальное вытекает из этого", - пояснил Трухачев.При этом Словакия меньше себе позволяет, когда речь идет об отклонениях от общеевропейской политики по отношению к России, поэтому Брюссель не так сильно ее наказывает, продолжил политолог. Что касается Венгрии, Еврокомиссия уже заморозила 37 миллиардов евро, предназначенных для этой страны, напомнил он."К тому же Будапешт платить миллион евро в день за то, что он отказывается принимать мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. Здесь надо сказать, что Венгрия нарушила свои обязательства в рамках миграционной политики ЕС. Орбану не надо было в свое время эти обязательства на себя брать", - сказал Трухачев.Политолог отметил, что рычаг давления в виде денег очень существенный для Венгрии и Словакии. По меркам Евросоюза это бедные страны, которые без денег из европейских фондов очень сильно просядут, подытожил Вадим Трухачев.О том, как в Евросоюзе относятся к миротворческой инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в статье Венгрию выгоняют из ЕС? Желая наказать Орбана, Брюссель показал своё истинное лицо

https://ukraina.ru/20240726/1056495921.html

https://ukraina.ru/20240726/1056494877.html

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эксклюзив, венгрия, словакия, украина, трухачев, виктор орбан, петер сийярто, ес, нефтепровод, транзит, шантаж