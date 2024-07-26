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Ошибочка вышла. США просчитались на миллиарды долларов при оценке военной помощи Киеву

Ошибочка вышла. США просчитались на миллиарды долларов при оценке военной помощи Киеву - 26.07.2024 Украина.ру

Ошибочка вышла. США просчитались на миллиарды долларов при оценке военной помощи Киеву

Американская счетная палата оценила неоднократно допущенные ошибки при подсчете военной помощи Украине - их сумма достигла 8,2 миллиарда долларов

2024-07-26T12:58

2024-07-26T12:58

2024-07-26T12:58

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За период с августа 2021 года по март 2024 года в рамках президентской программы Штаты одобрили военную помощь Киеву не менее чем на 24 миллиарда долларов.В 2023 году после пересчета военной помощи для Украины Пентагон пришел к выводу, что власти США переоценили ее стоимость за 2022 и 2023 финансовые годы на 6,2 миллиарда долларов. Ошибка была выявлена в ходе аудита процесса по выделению поддержки Киеву за счет ресурсов Пентагона. При подсчетах, как отмечалось, учитывалась стоимость производства оружия, которое поступит на замену поставляемого Украине, а не стоимость уже фактически отправленного ей.В июне этого года аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины еще на 1,9 миллиарда долларов.По итогам пересчета Пентагон указал, что затрудняется дать точную оценку помощи Украине из-за применения нечетких определений, изложенных в законе об иностранной помощи.Как пишет агентство Reuters, обнаружение ошибки более, чем на два миллиарда долларов может привести к тому, что эту сумму могут потратить на дополнительную поддержку Киева.На днях Financial Times со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Джо Байдена вряд ли сможет провести через конгресс законопроект о новом транше военной помощи Украине до вступления в должность следующего президента.Подробнее о затягивающей конфликт помощи - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.

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