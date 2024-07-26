Ошибочка вышла. США просчитались на миллиарды долларов при оценке военной помощи Киеву - 26.07.2024 Украина.ру
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Ошибочка вышла. США просчитались на миллиарды долларов при оценке военной помощи Киеву
Ошибочка вышла. США просчитались на миллиарды долларов при оценке военной помощи Киеву - 26.07.2024 Украина.ру
Ошибочка вышла. США просчитались на миллиарды долларов при оценке военной помощи Киеву
Американская счетная палата оценила неоднократно допущенные ошибки при подсчете военной помощи Украине - их сумма достигла 8,2 миллиарда долларов
2024-07-26T12:58
2024-07-26T12:58
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За период с августа 2021 года по март 2024 года в рамках президентской программы Штаты одобрили военную помощь Киеву не менее чем на 24 миллиарда долларов.В 2023 году после пересчета военной помощи для Украины Пентагон пришел к выводу, что власти США переоценили ее стоимость за 2022 и 2023 финансовые годы на 6,2 миллиарда долларов. Ошибка была выявлена в ходе аудита процесса по выделению поддержки Киеву за счет ресурсов Пентагона. При подсчетах, как отмечалось, учитывалась стоимость производства оружия, которое поступит на замену поставляемого Украине, а не стоимость уже фактически отправленного ей.В июне этого года аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины еще на 1,9 миллиарда долларов.По итогам пересчета Пентагон указал, что затрудняется дать точную оценку помощи Украине из-за применения нечетких определений, изложенных в законе об иностранной помощи.Как пишет агентство Reuters, обнаружение ошибки более, чем на два миллиарда долларов может привести к тому, что эту сумму могут потратить на дополнительную поддержку Киева.На днях Financial Times со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Джо Байдена вряд ли сможет провести через конгресс законопроект о новом транше военной помощи Украине до вступления в должность следующего президента.Подробнее о затягивающей конфликт помощи - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, сша, пентагон, доллар
Новости, Украина, Киев, США, Пентагон, доллар

Ошибочка вышла. США просчитались на миллиарды долларов при оценке военной помощи Киеву

12:58 26.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Американская счетная палата оценила неоднократно допущенные ошибки при подсчете военной помощи Украине - их сумма достигла 8,2 миллиарда долларов
За период с августа 2021 года по март 2024 года в рамках президентской программы Штаты одобрили военную помощь Киеву не менее чем на 24 миллиарда долларов.
В 2023 году после пересчета военной помощи для Украины Пентагон пришел к выводу, что власти США переоценили ее стоимость за 2022 и 2023 финансовые годы на 6,2 миллиарда долларов.
Ошибка была выявлена в ходе аудита процесса по выделению поддержки Киеву за счет ресурсов Пентагона. При подсчетах, как отмечалось, учитывалась стоимость производства оружия, которое поступит на замену поставляемого Украине, а не стоимость уже фактически отправленного ей.
В июне этого года аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины еще на 1,9 миллиарда долларов.
"Два миллиарда... и... 119 миллионов прибавляются к сумме неверной оценки (помощи) в размере 6,2 миллиарда, которая была первоначально выявлена в 2023 году", - указано в докладе счетной палаты США.
По итогам пересчета Пентагон указал, что затрудняется дать точную оценку помощи Украине из-за применения нечетких определений, изложенных в законе об иностранной помощи.
Как пишет агентство Reuters, обнаружение ошибки более, чем на два миллиарда долларов может привести к тому, что эту сумму могут потратить на дополнительную поддержку Киева.
На днях Financial Times со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Джо Байдена вряд ли сможет провести через конгресс законопроект о новом транше военной помощи Украине до вступления в должность следующего президента.
Подробнее о затягивающей конфликт помощи - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.
 
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