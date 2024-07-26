https://ukraina.ru/20240726/1056503600.html

План Барбаросса 2.0 на Украине: американцы рассказали правду о НАТО и жутком времени для США

План Барбаросса 2.0 на Украине: американцы рассказали правду о НАТО и жутком времени для США - 26.07.2024 Украина.ру

План Барбаросса 2.0 на Украине: американцы рассказали правду о НАТО и жутком времени для США

Что думают американцы о России и об Украине? Как власти США преследуют тех, кто решается говорить правду о специальной военной операции РФ на Украине? Почему... Украина.ру, 26.07.2024

2024-07-26T15:48

2024-07-26T15:48

2024-07-26T18:23

сша

россия

украина

дмитрий песков

джо байден

адольф гитлер

нато

украина.ру

дональд трамп

кнр (китай)

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Что думают американцы о России и об Украине? Как власти США преследуют тех, кто решается говорить правду о специальной военной операции РФ на Украине? Почему НАТО - это действительно фашистская организация? На эти и другие вопросы в эфире Украина.ру ответили председатель международного отдела компартии США Кристофер Хелали, член Компартии США Джонатан Блейзер и журналист, правозащитник, юрист Дэниэл Ковалик. *Во время интервью упоминается запрещённое в России международное движение ЛГБТ и признанный в России террористической организацией полк "Азов"

сша

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кнр (китай)

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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