План Барбаросса 2.0 на Украине: американцы рассказали правду о НАТО и жутком времени для США - 26.07.2024 Украина.ру
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План Барбаросса 2.0 на Украине: американцы рассказали правду о НАТО и жутком времени для США
План Барбаросса 2.0 на Украине: американцы рассказали правду о НАТО и жутком времени для США - 26.07.2024 Украина.ру
План Барбаросса 2.0 на Украине: американцы рассказали правду о НАТО и жутком времени для США
Что думают американцы о России и об Украине? Как власти США преследуют тех, кто решается говорить правду о специальной военной операции РФ на Украине? Почему... Украина.ру, 26.07.2024
2024-07-26T15:48
2024-07-26T18:23
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Что думают американцы о России и об Украине? Как власти США преследуют тех, кто решается говорить правду о специальной военной операции РФ на Украине? Почему НАТО - это действительно фашистская организация? На эти и другие вопросы в эфире Украина.ру ответили председатель международного отдела компартии США Кристофер Хелали, член Компартии США Джонатан Блейзер и журналист, правозащитник, юрист Дэниэл Ковалик. *Во время интервью упоминается запрещённое в России международное движение ЛГБТ и признанный в России террористической организацией полк "Азов"
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сша, россия, украина, дмитрий песков, джо байден, адольф гитлер, нато, украина.ру, дональд трамп, кнр (китай), сергей лавров, левые, фрг, оружие, палестина, афганистан, газа, сирия, ливия, китай, сво, видео
США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Джо Байден, Адольф Гитлер, НАТО, Украина.ру, Дональд Трамп, КНР (Китай), Сергей Лавров, Левые, ФРГ, оружие, Палестина, Афганистан, Газа, Сирия, Ливия, Китай, СВО

План Барбаросса 2.0 на Украине: американцы рассказали правду о НАТО и жутком времени для США

15:48 26.07.2024 (обновлено: 18:23 26.07.2024)
 
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Что думают американцы о России и об Украине? Как власти США преследуют тех, кто решается говорить правду о специальной военной операции РФ на Украине? Почему НАТО - это действительно фашистская организация?
На эти и другие вопросы в эфире Украина.ру ответили председатель международного отдела компартии США Кристофер Хелали, член Компартии США Джонатан Блейзер и журналист, правозащитник, юрист Дэниэл Ковалик.
*Во время интервью упоминается запрещённое в России международное движение ЛГБТ и признанный в России террористической организацией полк "Азов"
 
СШАРоссияУкраинаДмитрий ПесковДжо БайденАдольф ГитлерНАТОУкраина.руДональд ТрампКНР (Китай)Сергей ЛавровЛевыеФРГоружиеПалестинаАфганистанГазаСирияЛивияКитайСВО
 
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