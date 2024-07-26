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Обвиняемый в убийстве Фарион заявил об антипатиях к Путину
Обвиняемый в убийстве Фарион заявил об антипатиях к Путину - 26.07.2024 Украина.ру
Обвиняемый в убийстве Фарион заявил об антипатиях к Путину
Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве львовской активистки Ирины Фарион, оставлен под стражей без права выйти под залог. Такое решение принял Галицкий суд Львова
2024-07-26T19:57
2024-07-26T19:57
2024-07-26T19:57
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Обвиняемый 18-летний Вячеслав Зинченко доставлен в суд из Днепра (Днепропетровска). Там он был задержан и допрошен, что позволило следствию заявить о раскрытии резонансного убийства.Ирина Фарион пользовалась популярностью в определённых кругах национал-радикалов, находясь при этом в конфликте с другими русофобскими элементами и украинцами умеренных политических взглядов. Доклад о задержании подозреваемого в её убийстве силовики представили Владимиру Зеленскому.Зинченко на судебном заседании заявил, что не убивал Фарион. При этом он признал, что покупал во Львове одежду и очки аналогичные тем, которые были зафиксированы камерами на предполагаемом убийце.Обвиняемый, которого украинские силовики и другие официальные лица до суда назвали "убийцей", дал ответы на самые интересующие устроителей процесса вопросы. Ему предложили высказаться об отношении к России, на что Зинченко дал негативные оценки российских реалий и президента Владимира Путина.Адвокат обвиняемого добивался изменения меры пресечения Зинченко, ссылаясь на недостаточность доказательств вины подзащитного. Суд принял решение оставить фигуранта под стражей, учитывая общественный резонанс.В социальных сетях уже появились негативные комментарии по факту убийства Фарион с угрозами в адрес убийцы. МВД Украины и СБУ уверены, что установили личность истинного исполнителя преступления. При этом далеко не все граждане разделяют эту уверенность.Подробности расследования и комментарии на тему резонансного убийства читайте в нашем материале "Искал пророссийских депутатов": в Раде обсуждают, кого еще мог убить киллер, застреливший Фарион
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новости, львов, днепр, днепропетровск, ирина фарион, новости украины, скандал, терроризм, террорист, убийство, криминал, мвд украины, сбу, владимир путин, верховная рада
Новости, Львов, Днепр, Днепропетровск, Ирина Фарион, Новости Украины, скандал, терроризм, террорист, убийство, криминал, МВД Украины, СБУ, Владимир Путин, Верховная Рада
Обвиняемый в убийстве Фарион заявил об антипатиях к Путину
Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве львовской активистки Ирины Фарион, оставлен под стражей без права выйти под залог. Такое решение принял Галицкий суд Львова
Обвиняемый 18-летний Вячеслав Зинченко доставлен в суд из Днепра (Днепропетровска). Там он был задержан и допрошен, что позволило следствию заявить о раскрытии резонансного убийства.
Ирина Фарион пользовалась популярностью в определённых кругах национал-радикалов, находясь при этом в конфликте с другими русофобскими элементами и украинцами умеренных политических взглядов. Доклад о задержании подозреваемого в её убийстве силовики представили Владимиру Зеленскому.
Зинченко на судебном заседании заявил, что не убивал Фарион. При этом он признал, что покупал во Львове одежду и очки аналогичные тем, которые были зафиксированы камерами на предполагаемом убийце.
Обвиняемый, которого украинские силовики и другие официальные лица до суда назвали "убийцей", дал ответы на самые интересующие устроителей процесса вопросы. Ему предложили высказаться об отношении к России, на что Зинченко дал негативные оценки российских реалий и президента Владимира Путина.
Адвокат обвиняемого добивался изменения меры пресечения Зинченко, ссылаясь на недостаточность доказательств вины подзащитного. Суд принял решение оставить фигуранта под стражей, учитывая общественный резонанс.
В социальных сетях уже появились негативные комментарии по факту убийства Фарион с угрозами в адрес убийцы. МВД Украины и СБУ уверены, что установили личность истинного исполнителя преступления. При этом далеко не все граждане разделяют эту уверенность.