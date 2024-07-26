Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков находится в "Бутырке" - 26.07.2024 Украина.ру
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Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков находится в "Бутырке"
Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков находится в "Бутырке" - 26.07.2024 Украина.ру
Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков находится в "Бутырке"
Бывший заместитель обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков задержан по "делу коррупционной направленности" и находится в СИЗО "Бутырка". Об этом 26 июля сообщили ФСБ и СК РФ
2024-07-26T15:45
2024-07-26T16:22
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Булгаков был удостоен звания Герой России в 2016 году за организацию логистического снабжения российского контингента в Сирии. В армии он отвечал за тыловое обеспечение. В сентябре 2022 года "в связи с переходом на другую работу" он покинул должность замминистра обороны, которую занимал с 2008 года. После этого Булгаков числился генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.Сейчас с Булгаковым проводятся следственные действия, устанавливаются причины и условия, способствовавшие противоправной деятельности.По информации РИА "Новости", следователи выясняют роль Булгакова в реализации интересов "Грязинского пищевоого комбината" при закупках на нужды армии.Дмитрий Булгаков окончил Вольское высшее военное училище тыла, Военную академию тыла и транспорта, Военную академию Генштаба ВС России. С 1997 года занимал должность начальника тыла, с которой в 2008 году пошёл на повышение до замминистра обороны.Неделю назад Военный суд удовлетворил изменил меру пресечения бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в коррупции. Подробнее о чистках в Минобороны РФ читайте в материале автора издания Украина.ру. Виктории Титовой.
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новости, россия, сирия, фсб, ск рф, минобороны рф, сво, коррупция, криминал, скандал
Новости, Россия, Сирия, ФСБ, СК РФ, Минобороны РФ, СВО, коррупция, криминал, скандал

Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков находится в "Бутырке"

15:45 26.07.2024 (обновлено: 16:22 26.07.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Бывший заместитель обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков задержан по "делу коррупционной направленности" и находится в СИЗО "Бутырка". Об этом 26 июля сообщили ФСБ и СК РФ
Булгаков был удостоен звания Герой России в 2016 году за организацию логистического снабжения российского контингента в Сирии. В армии он отвечал за тыловое обеспечение. В сентябре 2022 года "в связи с переходом на другую работу" он покинул должность замминистра обороны, которую занимал с 2008 года. После этого Булгаков числился генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.
Сейчас с Булгаковым проводятся следственные действия, устанавливаются причины и условия, способствовавшие противоправной деятельности.
По информации РИА "Новости", следователи выясняют роль Булгакова в реализации интересов "Грязинского пищевоого комбината" при закупках на нужды армии.
Дмитрий Булгаков окончил Вольское высшее военное училище тыла, Военную академию тыла и транспорта, Военную академию Генштаба ВС России. С 1997 года занимал должность начальника тыла, с которой в 2008 году пошёл на повышение до замминистра обороны.
Неделю назад Военный суд удовлетворил изменил меру пресечения бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в коррупции. Подробнее о чистках в Минобороны РФ читайте в материале автора издания Украина.ру. Виктории Титовой.
 
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