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Почему Запад недооценил Россию, к чему готовиться Украине и в чём главная ошибка США - Михайлов
Почему Запад недооценил Россию, к чему готовиться Украине и в чём главная ошибка США - Михайлов - 26.07.2024 Украина.ру
Почему Запад недооценил Россию, к чему готовиться Украине и в чём главная ошибка США - Михайлов
Политический аналитик, главный редактор общественно-политического издания "Ракурс" Игорь Михайлов в студии Украина.ру рассказал о своём взгляде на ситуацию в предвыборном политическом болоте США
2024-07-26T13:04
2024-07-26T13:04
2024-07-26T13:05
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израиль
владимир зеленский
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Поделился некоторыми фактами из биографий Байдена и Харрис, назвал главные ошибки США в новейшей истории, а также проанализировал перспективы мирных инициатив по Украине и готовность сторон к миру: 00:35 – О предвыборной гонке в США.11:28 – Оценка популярности Камалы Харрис.15:16 – О кандидатуре Мишель Обамы.16:51 – О серьёзных ошибках США.21:49 – Об участии США в войне на Украине.28:15 – О мирных инициативах и готовности сторон к возможным переговорам.36:04 – Об уничтожении УПЦ на Украине. * В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
сша
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сша, украина, россия, видео, камала харрис, упц, выборы, болезнь, израиль, владимир зеленский, луганск, донбасс, сво, днр, киев, конфликт, видео
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Почему Запад недооценил Россию, к чему готовиться Украине и в чём главная ошибка США - Михайлов
13:04 26.07.2024 (обновлено: 13:05 26.07.2024)
Политический аналитик, главный редактор общественно-политического издания "Ракурс" Игорь Михайлов в студии Украина.ру рассказал о своём взгляде на ситуацию в предвыборном политическом болоте США
Поделился некоторыми фактами из биографий Байдена и Харрис, назвал главные ошибки США в новейшей истории, а также проанализировал перспективы мирных инициатив по Украине и готовность сторон к миру:
00:35 – О предвыборной гонке в США.
11:28 – Оценка популярности Камалы Харрис.
15:16 – О кандидатуре Мишель Обамы.
16:51 – О серьёзных ошибках США.
21:49 – Об участии США в войне на Украине.
28:15 – О мирных инициативах и готовности сторон к возможным переговорам.
36:04 – Об уничтожении УПЦ на Украине.
* В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.