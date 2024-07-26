Почему Запад недооценил Россию, к чему готовиться Украине и в чём главная ошибка США - Михайлов - 26.07.2024 Украина.ру
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Почему Запад недооценил Россию, к чему готовиться Украине и в чём главная ошибка США - Михайлов
Почему Запад недооценил Россию, к чему готовиться Украине и в чём главная ошибка США - Михайлов - 26.07.2024 Украина.ру
Почему Запад недооценил Россию, к чему готовиться Украине и в чём главная ошибка США - Михайлов
Политический аналитик, главный редактор общественно-политического издания "Ракурс" Игорь Михайлов в студии Украина.ру рассказал о своём взгляде на ситуацию в предвыборном политическом болоте США
2024-07-26T13:04
2024-07-26T13:05
сша
украина
россия
видео
камала харрис
упц
выборы
болезнь
израиль
владимир зеленский
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Поделился некоторыми фактами из биографий Байдена и Харрис, назвал главные ошибки США в новейшей истории, а также проанализировал перспективы мирных инициатив по Украине и готовность сторон к миру: 00:35 – О предвыборной гонке в США.11:28 – Оценка популярности Камалы Харрис.15:16 – О кандидатуре Мишель Обамы.16:51 – О серьёзных ошибках США.21:49 – Об участии США в войне на Украине.28:15 – О мирных инициативах и готовности сторон к возможным переговорам.36:04 – Об уничтожении УПЦ на Украине. * В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
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сша, украина, россия, видео, камала харрис, упц, выборы, болезнь, израиль, владимир зеленский, луганск, донбасс, сво, днр, киев, конфликт, видео
США, Украина, Россия, Видео, Камала Харрис, УПЦ, выборы, болезнь, Израиль, Владимир Зеленский, Луганск, Донбасс, СВО, ДНР, Киев, конфликт

Почему Запад недооценил Россию, к чему готовиться Украине и в чём главная ошибка США - Михайлов

13:04 26.07.2024 (обновлено: 13:05 26.07.2024)
 
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Политический аналитик, главный редактор общественно-политического издания "Ракурс" Игорь Михайлов в студии Украина.ру рассказал о своём взгляде на ситуацию в предвыборном политическом болоте США
Поделился некоторыми фактами из биографий Байдена и Харрис, назвал главные ошибки США в новейшей истории, а также проанализировал перспективы мирных инициатив по Украине и готовность сторон к миру:
00:35 – О предвыборной гонке в США.
11:28 – Оценка популярности Камалы Харрис.
15:16 – О кандидатуре Мишель Обамы.
16:51 – О серьёзных ошибках США.
21:49 – Об участии США в войне на Украине.
28:15 – О мирных инициативах и готовности сторон к возможным переговорам.
36:04 – Об уничтожении УПЦ на Украине.
* В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
 
СШАУкраинаРоссияВидеоКамала ХаррисУПЦвыборыболезньИзраильВладимир ЗеленскийЛуганскДонбассСВОДНРКиевконфликт
 
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