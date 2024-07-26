https://ukraina.ru/20240726/1056499817.html

Почему Запад недооценил Россию, к чему готовиться Украине и в чём главная ошибка США - Михайлов

Почему Запад недооценил Россию, к чему готовиться Украине и в чём главная ошибка США - Михайлов - 26.07.2024 Украина.ру

Почему Запад недооценил Россию, к чему готовиться Украине и в чём главная ошибка США - Михайлов

Политический аналитик, главный редактор общественно-политического издания "Ракурс" Игорь Михайлов в студии Украина.ру рассказал о своём взгляде на ситуацию в предвыборном политическом болоте США

2024-07-26T13:04

2024-07-26T13:04

2024-07-26T13:05

сша

украина

россия

видео

камала харрис

упц

выборы

болезнь

израиль

владимир зеленский

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Поделился некоторыми фактами из биографий Байдена и Харрис, назвал главные ошибки США в новейшей истории, а также проанализировал перспективы мирных инициатив по Украине и готовность сторон к миру: 00:35 – О предвыборной гонке в США.11:28 – Оценка популярности Камалы Харрис.15:16 – О кандидатуре Мишель Обамы.16:51 – О серьёзных ошибках США.21:49 – Об участии США в войне на Украине.28:15 – О мирных инициативах и готовности сторон к возможным переговорам.36:04 – Об уничтожении УПЦ на Украине. * В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.

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