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Бельгия: по подозрению в терроризме арестована группа чеченцев

Бельгия: по подозрению в терроризме арестована группа чеченцев - 26.07.2024 Украина.ру

Бельгия: по подозрению в терроризме арестована группа чеченцев

После серии обысков бельгийские правоохранители задержали группу выходцев из Чечни. Подозреваемых в терроризме 27 июля взяли под стражу, сообщает AFP.

2024-07-26T20:22

2024-07-26T20:22

2024-07-26T20:22

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По информации французского информагентства, арестованы "трое чеченцев, подозреваемых в "террористической" деятельности на стороне группировки "Вилаят Хорасан" (связана с "Исламским государством"*). Накануне, 26 июля в Бельгии прошла серия обысков "из-за опасений нападения", сказано в сообщении французского информагентства.По информации бельгийской прессы, подозреваемых в террористических замыслах и задержанных гораздо больше. Облава проходила в девяти городах страны.Ранее правительство Бельгии регулярно посылало военную и иную помощь украинским силовикам, причастным к убийствам мирного населения Донбасса и признававшимся в организации терактов не только в новых регионах России. Владимир Скачко проанализировал специфику западной морали в своей публикации Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела* "Исламское государство" - организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации

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новости, бельгия, чечня, владимир скачко, терроризм, криминал, ес, мораль, донбасс, военная помощь