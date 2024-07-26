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Бельгия: по подозрению в терроризме арестована группа чеченцев
Бельгия: по подозрению в терроризме арестована группа чеченцев - 26.07.2024 Украина.ру
Бельгия: по подозрению в терроризме арестована группа чеченцев
После серии обысков бельгийские правоохранители задержали группу выходцев из Чечни. Подозреваемых в терроризме 27 июля взяли под стражу, сообщает AFP.
2024-07-26T20:22
2024-07-26T20:22
2024-07-26T20:22
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По информации французского информагентства, арестованы "трое чеченцев, подозреваемых в "террористической" деятельности на стороне группировки "Вилаят Хорасан" (связана с "Исламским государством"*). Накануне, 26 июля в Бельгии прошла серия обысков "из-за опасений нападения", сказано в сообщении французского информагентства.По информации бельгийской прессы, подозреваемых в террористических замыслах и задержанных гораздо больше. Облава проходила в девяти городах страны.Ранее правительство Бельгии регулярно посылало военную и иную помощь украинским силовикам, причастным к убийствам мирного населения Донбасса и признававшимся в организации терактов не только в новых регионах России. Владимир Скачко проанализировал специфику западной морали в своей публикации Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела* "Исламское государство" - организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бельгия, чечня, владимир скачко, терроризм, криминал, ес, мораль, донбасс, военная помощь
Новости, Бельгия, Чечня, Владимир Скачко, терроризм, криминал, ЕС, мораль, Донбасс, военная помощь
Бельгия: по подозрению в терроризме арестована группа чеченцев
После серии обысков бельгийские правоохранители задержали группу выходцев из Чечни. Подозреваемых в терроризме 27 июля взяли под стражу, сообщает AFP.
По информации французского информагентства, арестованы "трое чеченцев, подозреваемых в "террористической" деятельности на стороне группировки "Вилаят Хорасан" (связана с "Исламским государством"*). Накануне, 26 июля в Бельгии прошла серия обысков "из-за опасений нападения", сказано в сообщении французского информагентства.
По информации бельгийской прессы, подозреваемых в террористических замыслах и задержанных гораздо больше. Облава проходила в девяти городах страны.
Ранее правительство Бельгии регулярно посылало военную и иную помощь украинским силовикам, причастным к убийствам мирного населения Донбасса и признававшимся в организации терактов не только в новых регионах России. Владимир Скачко проанализировал специфику западной морали в своей публикации Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела
* "Исламское государство" - организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации