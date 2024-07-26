https://ukraina.ru/20240726/1036434038.html

Дмитрий "Орлик" Мирон и "44 правила украинского националиста"

Дмитрий "Орлик" Мирон и "44 правила украинского националиста" - 26.07.2024 Украина.ру

Дмитрий "Орлик" Мирон и "44 правила украинского националиста"

25 июля 1942 года был убит краевой проводник ОУН(б)* на восточноукраинских землях Дмитрий Мирон, также известный под псевдонимом Максим Орлик. Мирон был достаточно видным идеологом бандеровской фракции ОУН(б)*

2024-07-26T16:02

2024-07-26T16:02

2024-07-26T16:02

1942

оун

бандеровцы

киев

вторая мировая война

история

история

история ссср

история украины

львов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102438/94/1024389453_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_11279a384bb77f11ee6be3d4cffff282.jpg

Биография Мирона абсолютно типична для националиста того времени. Детство в западноукраинской деревне. Переезд в город. Учеба в украинской гимназии. Активное участие в организации скаутов. Вступление в Юнацтво. Поступление в университет. Переход в ОУН* и уход в подполье. Практически все видные деятели Организации украинских националистов выросли по одному шаблону.Дмитрий Мирон родился в селе Рай (в настоящее время является частью города Бережаны Тернопольской области) в ноябре 1911 года. Во время учебы в Бережанской гимназии Мирон, как и многие его ровесники, вступил в Юнацтво — молодежное подразделение националистов, что-то вроде советской пионерской организации. А уже в период учебы в Львовском университете он примкнул к настоящей ОУН, которая действовала в подполье.Мирон числился в Краевой экзекутиве ОУН* на западноукраинских землях. Это была самая активная и самая радикально настроенная часть движения, фактически из нее и выросла бандеровская фракция, оформившаяся после раскола ОУН. Сам Бандера, к слову, как раз был руководителем этой экзекутивы в начале 30-х годов.Мирон, будучи человеком образованным, боевыми акциями и террором не занимался, а редактировал информационный бюллетень, выпускавшийся экзекутивой, а также воспитывал Юнацтво.Достаточно быстро Мирон был арестован польскими властями, впрочем, совсем ненадолго. Он с соратниками участвовал в политической манифестации на Лычаковском кладбище во Львове, которое закончилось столкновениями с полицией.Зато в следующем году Мирон сел надолго. После ряда терактов и боевых акций поляки объявили ОУН* террористической организацией и стали разбираться с ее активистами уже совсем по-другому. Мирон как член преступной организации был осужден к 7 годам заключения (довеском к обвинению было его участие в распространении запрещенной пропагандистской литературы).Во время пребывания в тюрьме Мирон написал "44 правила украинского националиста". Эта работа, несмотря на ее явную простоту и отчасти даже примитивность, стала важной частью идеологического воспитания будущих активистов. По большому счету это было чем-то вроде смеси кодекса строителя коммунизма и назидательных пионерских наставлений. Только партию везде заменили на нацию, а интернационализм на национализм.Практически в каждой строчке этого манифеста из 44 строк упоминаются слова: "нация", "борьба", "Украина", "будь готов". До читателя доносилась нехитрая мысль, что ради славы нации и ее процветания он должен быть готов пожертвовать всем, что ради нации он должен ежесекундно готовить себя к борьбе, заниматься физкультурой, беспрекословно выполнять поручения Провода и т.д.После пяти лет пребывания в тюрьме Мирон попал под амнистию и освободился. Он сразу же вернулся к прежней деятельности, заняв должность референта по идеологии в западноукраинской экзекутиве. Проще говоря, он специализировался на идеологической подготовке и воспитании уцелевшей части актива.После раскола ОУН* Мирон, разумеется, поддержал своих, т.е. бандеровскую фракцию. С началом мировой войны он некоторое время оставался на оккупированных немцами землях, а затем нелегально перебрался через советскую границу с целью восстановить структуру ОУН* на территориях, отошедших СССР, поскольку советские спецслужбы первым делом взялись за искоренение разветвленной сети националистического подполья, доставшегося в наследство от Польши.В 1940 году Мирон некоторое время даже занимал пост краевого проводника ОУН* на западноукраинских землях. В то же время в подполье стала распространяться книга "Идея и дело Украины", автором которой под псевдонимом Максим Орлик был как раз Мирон. Из-за этого псевдонима его позднее нередко путали с другими Орликами (об этом чуть ниже).После возвращения из СССР Мирон некоторое время занимался идеологической подготовкой личного состава батальона "Роланд". А после начала войны с СССР во главе одной из походных групп выдвинулся в Киев.Интересно, что соратником Мирона по походной группе был небезызвестный Василий Кук — последний командир УПА, захваченный уже при Хрущеве. Кук отсидел шесть лет, был освобожден и благополучно работал в Институте истории при Академии наук УССР. Пережил всех соратников и умер в 2007 году.Именно с пребыванием на оккупированной немцами территории связан самый загадочный эпизод в биографии Мирона. Дело в том, что во время бойни в Бабьем Яру печально знаменитый "наказ № 5" ("Всем евреям города Киева") был подписан неким комендантом киевской полиции Орликом. Но был ли это Мирон, сказать трудно.Дело в том, что людей с псевдонимом Орлик было несколько, и вопрос о том, кто же именно причастен к массовым убийствам в Бабьем Яру, в свое время вызывал серьезные исторические баталии в социальных сетях еще домайданного периода.По версии украинского историка Нахмановича, комендантом киевской полиции был некий Анатолий Конкель, действовавший под псевдонимом Андрей Орлик, а вообще в Киеве было сразу два Орлика — комендант полиции и офицер для поручений. И ни один из них не является Мироном.Противником этой версии был российский историк Александр Дюков, считавший, что Орликом вероятнее всего был Мирон. В качестве аргументов он ссылался на то, что одним из псевдонимов Мирона помимо Максима Орлика было и имя Андрей, к тому же Конкель-Орлик также погиб в июле 1942-го, как и Мирон-Орлик. Кроме того, Исаев ссылается на тот факт, что некоторые немецкие исследователи также отождествляют Мирона с киевским Орликом.Ситуацию окончательно запутывает тот факт, что, согласно архивным данным МГБ СССР, Анатолий Конкель-Орлик вообще был капитаном РОА, которой в 1941 году не существовало даже в теоретических проектах.Согласно "официальной" версии, Мирон до Киева вообще не добрался, его походная группа была задержана в Василькове в конце августа и ненадолго арестована, а сам Мирон позднее бежал во Львов и ушел в глухое подполье.Так или иначе, в настоящее время невозможно однозначно установить, кто из Орликов отдавал преступный приказ в Киеве. Это был весьма популярный у националистов псевдоним.Уйдя в подполье, Мирон выступил с инициативой распространения деятельности ОУН* на восток, в частности, на Кубань, которую националисты также считали исконной украинской территорией. По решению 1-й конференции Провода ОУН* Мирон возглавил краевой Провод на восточноукраинских землях.Близким соратником Мирона в Проводе стал Пантелеймон Сак по прозвищу Могила. В отличие от большинства ОУНовцев, Сак был советским гражданином, родился в Киевской области и, между прочим, являлся членом компартии. После присоединения Западной Украины Сак был отправлен во Львов, где работал директором школы. Там он и проникся националистическими идеями, в 1940 году вступив в ОУН. После гибели Мирона Сак стал его преемником во главе Провода.Другим близким сподвижником Мирона был еще один уроженец Киевщины — Иосиф Позичанюк, — также командированный советскими органами во Львов для организации там комсомольского движения, но увлекшийся там совсем другими идеями.Возглавив Провод, Мирон перебрался в Киев, где некоторое время жил на нелегальном положении, пока не был арестован немцами.25 июля 1942 года он погиб на одной из киевских улиц. По одним данным, он был застрелен гестаповцами при попытке бежать из-под стражи. По другой версии — погиб в перестрелке. После распада СССР на месте его гибели в Киеве была установлена мемориальная доска.* Организация, запрещенная в Российской Федерации

https://ukraina.ru/20220617/1034167577.html

https://ukraina.ru/20200210/1026623532.html

https://ukraina.ru/20200523/1027779266.html

https://ukraina.ru/20210929/1032353374.html

https://ukraina.ru/20220221/1033330619.html

киев

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Антонюк

1942, оун, бандеровцы, киев, вторая мировая война, история, история ссср, история украины, львов, степан бандера