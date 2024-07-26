https://ukraina.ru/20240726/1056498192.html

"Искал пророссийских депутатов": в Раде обсуждают, кого еще мог убить киллер, застреливший Фарион

"Искал пророссийских депутатов": в Раде обсуждают, кого еще мог убить киллер, застреливший Фарион - 26.07.2024 Украина.ру

"Искал пророссийских депутатов": в Раде обсуждают, кого еще мог убить киллер, застреливший Фарион

МВД Украины проводит 26 июля брифинг, комментируя обстоятельства убийства львовской общественной активистки Ирины Фарион. Парламентарии в свою очередь комментируют заявления МВД, делясь скандальными подробностями в своих ТГ-каналах

2024-07-26T13:04

2024-07-26T13:04

2024-07-26T13:49

новости

украина

львов

днепр

ирина фарион

максим бужанский

алексей гончаренко

мвд украины

нацполиция

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1a/1056498417_18:0:1106:612_1920x0_80_0_0_6f1a25eee113caa9e289299a58649b11.jpg

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил новости с брифинга: "МВД говорит, что гильза найдена на месте убийства – спортивная, а не боевая. Вероятно, была приобретена на черном рынке. Подозреваемый сбежал из Львова в день прощания с Фарион. Кроме того, он искал информацию о других публичных лицах. Что свидетельствует о подготовке последующих убийств. МВД считает, что следующей жертвой мог стать нардеп [Максим] Бужанский".Гончаренко опубликовал фотографию с брифинга МВД, на которой продемонстрированы результаты досмотра телефона задержанного по подозрению в убийстве Фарион. В Google он искал информацию о "пророссийских депутатах". Бужанский поблагодарил Нацполицию и всех причастных к задержанию подозреваемого в убийстве Фарион, отметив, что "обязан им жизнью".Накануне убийство известной своими радикальными высказываниями львовской активистки Ирины Фарион прокомментировали Владимир Зеленский, руководители МВД и других госструктур. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уверен, что убийство раскрыто и задержанный 18-летний житель Днепра (Днепропетровска)– именно тот, кто совершил резонансное убийство. Подробнее об этом в нашем материале В МВД Украины рассказали подробности о личности убийцы Фарион*Признан террористом и экстремистом в РФ.

украина

львов

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, львов, днепр, ирина фарион, максим бужанский, алексей гончаренко, мвд украины, нацполиция, владимир зеленский, игорь клименко, терроризм, террорист, скандал