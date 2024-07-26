"Искал пророссийских депутатов": в Раде обсуждают, кого еще мог убить киллер, застреливший Фарион - 26.07.2024 Украина.ру
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"Искал пророссийских депутатов": в Раде обсуждают, кого еще мог убить киллер, застреливший Фарион
"Искал пророссийских депутатов": в Раде обсуждают, кого еще мог убить киллер, застреливший Фарион - 26.07.2024 Украина.ру
"Искал пророссийских депутатов": в Раде обсуждают, кого еще мог убить киллер, застреливший Фарион
МВД Украины проводит 26 июля брифинг, комментируя обстоятельства убийства львовской общественной активистки Ирины Фарион. Парламентарии в свою очередь комментируют заявления МВД, делясь скандальными подробностями в своих ТГ-каналах
2024-07-26T13:04
2024-07-26T13:49
новости
украина
львов
днепр
ирина фарион
максим бужанский
алексей гончаренко
мвд украины
нацполиция
владимир зеленский
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Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил новости с брифинга: "МВД говорит, что гильза найдена на месте убийства – спортивная, а не боевая. Вероятно, была приобретена на черном рынке. Подозреваемый сбежал из Львова в день прощания с Фарион. Кроме того, он искал информацию о других публичных лицах. Что свидетельствует о подготовке последующих убийств. МВД считает, что следующей жертвой мог стать нардеп [Максим] Бужанский".Гончаренко опубликовал фотографию с брифинга МВД, на которой продемонстрированы результаты досмотра телефона задержанного по подозрению в убийстве Фарион. В Google он искал информацию о "пророссийских депутатах". Бужанский поблагодарил Нацполицию и всех причастных к задержанию подозреваемого в убийстве Фарион, отметив, что "обязан им жизнью".Накануне убийство известной своими радикальными высказываниями львовской активистки Ирины Фарион прокомментировали Владимир Зеленский, руководители МВД и других госструктур. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уверен, что убийство раскрыто и задержанный 18-летний житель Днепра (Днепропетровска)– именно тот, кто совершил резонансное убийство. Подробнее об этом в нашем материале В МВД Украины рассказали подробности о личности убийцы Фарион*Признан террористом и экстремистом в РФ.
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Новости
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новости, украина, львов, днепр, ирина фарион, максим бужанский, алексей гончаренко, мвд украины, нацполиция, владимир зеленский, игорь клименко, терроризм, террорист, скандал
Новости, Украина, Львов, Днепр, Ирина Фарион, Максим Бужанский, Алексей Гончаренко, МВД Украины, Нацполиция, Владимир Зеленский, Игорь Клименко, терроризм, террорист, скандал

"Искал пророссийских депутатов": в Раде обсуждают, кого еще мог убить киллер, застреливший Фарион

13:04 26.07.2024 (обновлено: 13:49 26.07.2024)
 
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МВД Украины проводит 26 июля брифинг, комментируя обстоятельства убийства львовской общественной активистки Ирины Фарион. Парламентарии в свою очередь комментируют заявления МВД, делясь скандальными подробностями в своих ТГ-каналах
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил новости с брифинга:
"МВД говорит, что гильза найдена на месте убийства – спортивная, а не боевая. Вероятно, была приобретена на черном рынке. Подозреваемый сбежал из Львова в день прощания с Фарион. Кроме того, он искал информацию о других публичных лицах. Что свидетельствует о подготовке последующих убийств. МВД считает, что следующей жертвой мог стать нардеп [Максим] Бужанский".
Гончаренко опубликовал фотографию с брифинга МВД, на которой продемонстрированы результаты досмотра телефона задержанного по подозрению в убийстве Фарион. В Google он искал информацию о "пророссийских депутатах".
Бужанский поблагодарил Нацполицию и всех причастных к задержанию подозреваемого в убийстве Фарион, отметив, что "обязан им жизнью".

"Надеюсь, что следствие установит всех причастных к этому преступлению, и убийцы Фарион, исполнители и организаторы, понесут заслуженное наказание", - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне убийство известной своими радикальными высказываниями львовской активистки Ирины Фарион прокомментировали Владимир Зеленский, руководители МВД и других госструктур.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уверен, что убийство раскрыто и задержанный 18-летний житель Днепра (Днепропетровска)– именно тот, кто совершил резонансное убийство. Подробнее об этом в нашем материале В МВД Украины рассказали подробности о личности убийцы Фарион
*Признан террористом и экстремистом в РФ.
 
НовостиУкраинаЛьвовДнепрИрина ФарионМаксим БужанскийАлексей ГончаренкоМВД УкраиныНацполицияВладимир ЗеленскийИгорь Клименкотерроризмтеррористскандал
 
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