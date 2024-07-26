https://ukraina.ru/20240726/1056505604.html

Арест Булгакова: подробности дела и реакция общества. Итоги 26 июля на Украине

Арест Булгакова: подробности дела и реакция общества. Итоги 26 июля на Украине - 26.07.2024 Украина.ру

Арест Булгакова: подробности дела и реакция общества. Итоги 26 июля на Украине

Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции

2024-07-26T18:00

2024-07-26T18:00

2024-07-26T18:00

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Днём 26 июля стало известно о задержании экс-замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова. Как сообщили в ФСБ, Булгаков находится в СИЗО "Бутырка"."В Главном следственном управлении СК расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <...> проводятся необходимые следственные действия", - позднее в комментарии РИА Новости сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Сейчас устанавливаются все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, добавили в ведомстве.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Булгаков долгое время с использованием служебного положения лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат" в Липецкой области. Сообщается, что СК возбудил уголовное дело против руководства предприятия по статье "Присвоение чужого имущества в особо крупном размере".Источник РИА Новости сообщил, что Булгаков создал систему поставок в российские войска некачественных продуктов по завышенной стоимости."Была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции", — отметил источник.Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении агентства, троих фигурантов дела о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам арестовали ещё в апреле. Речь идёт об Александре Михаленко, Эльвире Смирновой и Валерии Ковалевиче — гендиректоре "Грязинского пищевого комбината". Также агентство сообщило, что сейчас допрашивают сотрудников Минобороны, АО "ГПК", ООО "КонсервПакЛам", ОО "ГПК-Продтара" и ООО "Бруно".Как уточнил собеседник агентства, Булгаков, используя служебное положение, лоббировал заключение контрактов министерства обороны с определенными коммерческими структурами, за что получал откаты. Это касается и "ГПК". Против руководства комбината как и в отношении Булгакова возбудили уголовное дело по статье "Присвоение чужого имущества в особо крупном размере".Как следует из открытых деклараций, за 2018 год Булгаков заработал 15,2 млн руб. В 2010 году его супруга приобрела земельный участок на 23 сотки и дом площадью более 620 кв. м., сообщило РИА Новости. Кроме того, вместе с супругой Булгаков владеет квартирой площадью 109 кв. м.Остальное имущество семьи записано на его жену. Это три земельных участка, площадь наибольшего из них составляет 23 сотки, жилой дом площадью более 620 кв. м - и тот, и другой были приобретены в 2010 году. Кроме того, на жену Булгакова записан кроссовер Lexus RX350, который купили в 2013 году вместо другого кроссовера Lexus.При этом доход супруги Булгакова в 2018 году составил 226 тыс. руб.. Аналогичные суммы жена бывшего замминистра обороны зарабатывала на протяжении 2009-2017 годов, за исключением 2010 года, когда она продала земельный участок с жилым домом, который был записан на её имя. В тот год её доход превысил 10 млн руб..Булгаков с 2008 по 2010 год занимал должность начальника тыла российских Вооружённых сил РФ — замминистра обороны. В 2010 году он был назначен заместителем главы Минобороны РФ, где он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года его освободили от должности из-за перехода на другую работу.Новость об аресте Булгакова вызвала энтузиазм как среди военных, так и среди волонтёров и тех, кто с ними связан."На фоне этого карася, Тимур (Иванов, ранее арестованный экс-замминистра обороны — Ред.) п**юн газированный. ЯЯЯЯЯЯЗЬЬЬЬ! Новость - новостей, однозначно. <> Кружок то сужается, ну или петелька, тут как кривая вывезет", - отметил военлёт, автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber.Военкор Александр Харченко указал, что Булгаков отвечал за МТО."Задержан бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Он проходит по делу о коррупции. Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии и покинул свой пост в 2022 году. Помню, как в 2022 году образовалась громогласная кагорта "аналитиков", которые утверждали, что все в армии хорошо. Проблем со снабжением нет, солдатам всего хватает. Как вы себя чувствуете, господа "эксперты"? Всё ли у вас в порядке?" - задал вопрос Харченко.Ему ответил вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев."Да нормально будут себя ощущать эксперты, которые говорили, что у армии есть все, что надо. Они сейчас уже активно напоминают, что это они били во все колокола, и призывали обратить внимание на проблемы в вооружённых силах. В обувных магазинах очереди нынче", - написал он в своём телеграм-канале.К дискуссии присоединился военкор Александр Коц."Всё так, Андрей Андреич. Замечу лишь, что очередной крупный военачальник задержан не за то, что мы в 2022 году закупали для наших подразделений все, вплоть до лопат и гвоздей. А многое закупаем до сих пор. И даже на за то, что по бумагам в армии все было, а на деле мобилизованным выдавали гнилую форму, страйкбольные бронежилеты и ржавые автоматы. Очередной генерал задержан банально за коррупцию, а не за то, что "благодаря" ему едва не были сорваны цели СВО (пусть скажут спасибо гражданскому обществу). За ошибки первого этапа СВО, граничащие с предательством, пока не наказан ни один генерал", - ответил Коц Медведеву.Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, комментируя дело Булгакова, отметила роль волонтёрского движения."А меня спрашивали, зачем твои дружки, "Тыловые крысы" (волонтёрский батальон — Ред.), фурами еду на фронт возят. Зачем вы тушенку и сгущенку скупаете для бойцов. Зачем сумасшедшие русские бабы по всем регионам встали на сушку домашних супов для солдат. Да потому что эту войну и предстоящую, Бог даст, Победу, волонтеры и бабы в прямом смысле выкормили", - отметила Лосева.Волонтёр Алексей Живов предрёк и другие аресты."По задержанию Булгакова много уже написали. Я только добавлю, то что понимаю сам. Все, кто допустил текущие проблемы армии при общем бюджете в 21 трлн рублей, ответят за свои действия. Пока их деятельность не квалифицируют как саботаж и госизмену. Но это пока. Потому, надо спокойно ждать результатов деятельности новой команды Минобороны и силовиков", - отметил он.По делу Булгакова продолжается расследование.О том, на что готовы американцы для победы Украины — в интервью Анны Черкасовой с первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Алексеем Журавлёвым "Алексей Журавлев: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью"

https://ukraina.ru/20240726/1056499187.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, минобороны