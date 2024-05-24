"Продвигаемся по 600 метров в день": эксперт раскрыл, почему в Волчанске не нужна "брестская крепость" - 24.05.2024 Украина.ру
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"Продвигаемся по 600 метров в день": эксперт раскрыл, почему в Волчанске не нужна "брестская крепость"
"Продвигаемся по 600 метров в день": эксперт раскрыл, почему в Волчанске не нужна "брестская крепость" - 24.05.2024 Украина.ру
"Продвигаемся по 600 метров в день": эксперт раскрыл, почему в Волчанске не нужна "брестская крепость"
Сейчас ВСУ нет большого смысла цепляться за Волчанск. ВС РФ уже контролируют солидную часть города, при этом у киевского командования там нет накопленных ресурсов для сопротивления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-05-24T06:30
2024-05-24T06:30
новости
россия
волчанск
харьков
вс рф
харьковская область
ресурсы
наступление
сво
спецоперация
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В Волчанске российские силы продвигаются в темпе "по 600 метров в день". Потому что бои в городе – это наиболее серьезный вид боевых действий. Тем не менее, российское наступление продолжится, рассказал эксперт.ВСУ уже нет большого смысла цепляться за Волчанск. Во-первых, ВС РФ уже контролируют солидную часть города. Во-вторых, у украинского командования там нет ресурсов для сопротивления, отметил военный.Учитывая, что скорость доставки на фронт украинских подразделений и их возможности использовать бронетехнику очень ограничены, Вооруженные силы России добились там серьезных успехов. Несмотря на встречные бои, которые пытаются навязать ВСУ, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.руПро майские покушения на политиков, гибель президента Ирана и последствия этих событий для мира можно прочитать в интервью Дмитрия Выдрина Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху
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волчанск
харьков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, волчанск, харьков, вс рф, харьковская область, ресурсы, наступление, сво, спецоперация, бои
Новости, Россия, Волчанск, Харьков, ВС РФ, Харьковская область, ресурсы, наступление, СВО, Спецоперация, бои

"Продвигаемся по 600 метров в день": эксперт раскрыл, почему в Волчанске не нужна "брестская крепость"

06:30 24.05.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас ВСУ нет большого смысла цепляться за Волчанск. ВС РФ уже контролируют солидную часть города, при этом у киевского командования там нет накопленных ресурсов для сопротивления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
В Волчанске российские силы продвигаются в темпе "по 600 метров в день". Потому что бои в городе – это наиболее серьезный вид боевых действий. Тем не менее, российское наступление продолжится, рассказал эксперт.
ВСУ уже нет большого смысла цепляться за Волчанск. Во-первых, ВС РФ уже контролируют солидную часть города. Во-вторых, у украинского командования там нет ресурсов для сопротивления, отметил военный.
"В-третьих, киевский режим понимает, что мы и без контроля над Волчанском достанем до Харькова своими огневыми средствами. Повторюсь, "брестскую крепость" в Волчанске строить нет смысла. Да и времени на это нет", - указал Насонов.
Учитывая, что скорость доставки на фронт украинских подразделений и их возможности использовать бронетехнику очень ограничены, Вооруженные силы России добились там серьезных успехов. Несмотря на встречные бои, которые пытаются навязать ВСУ, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.ру
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