https://ukraina.ru/20240524/1055242127.html

"Продвигаемся по 600 метров в день": эксперт раскрыл, почему в Волчанске не нужна "брестская крепость"

"Продвигаемся по 600 метров в день": эксперт раскрыл, почему в Волчанске не нужна "брестская крепость" - 24.05.2024 Украина.ру

"Продвигаемся по 600 метров в день": эксперт раскрыл, почему в Волчанске не нужна "брестская крепость"

Сейчас ВСУ нет большого смысла цепляться за Волчанск. ВС РФ уже контролируют солидную часть города, при этом у киевского командования там нет накопленных ресурсов для сопротивления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-05-24T06:30

2024-05-24T06:30

2024-05-24T06:30

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В Волчанске российские силы продвигаются в темпе "по 600 метров в день". Потому что бои в городе – это наиболее серьезный вид боевых действий. Тем не менее, российское наступление продолжится, рассказал эксперт.ВСУ уже нет большого смысла цепляться за Волчанск. Во-первых, ВС РФ уже контролируют солидную часть города. Во-вторых, у украинского командования там нет ресурсов для сопротивления, отметил военный.Учитывая, что скорость доставки на фронт украинских подразделений и их возможности использовать бронетехнику очень ограничены, Вооруженные силы России добились там серьезных успехов. Несмотря на встречные бои, которые пытаются навязать ВСУ, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.руПро майские покушения на политиков, гибель президента Ирана и последствия этих событий для мира можно прочитать в интервью Дмитрия Выдрина Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху

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