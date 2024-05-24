Мы сломали моральный дух ВСУ: полковник запаса сообщил про успехи группировки "Север" в Волчанске - 24.05.2024 Украина.ру
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Мы сломали моральный дух ВСУ: полковник запаса сообщил про успехи группировки "Север" в Волчанске
Мы сломали моральный дух ВСУ: полковник запаса сообщил про успехи группировки "Север" в Волчанске - 24.05.2024 Украина.ру
Мы сломали моральный дух ВСУ: полковник запаса сообщил про успехи группировки "Север" в Волчанске
Именно в Волчанске российские бойцы смогли подавить моральный дух противника. Группировка войск "Север" формировалась с таким расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-05-24T04:30
2024-05-24T04:30
новости
волчанск
россия
владимир зеленский
харьков
харьковская область
север
наступление
вс рф
вкс
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Российские приграничные территории долгое время подвергались угрозе со стороны ВСУ. Когда эти угрозы стали нестерпимыми, руководство РФ приняло военно-техническое решение по созданию безопасной зоны на границе, рассказал эксперт.Командование не только исправило все ошибки СВО, но и направило этот опыт в нужное русло, были учтены все вопросы, отметил он.Во-первых, группировка "Север" формировалась с таким расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения. Российские силы также превосходят противника и по авиации, и по БПЛА, отметил Насонов.В-третьих, именно в Волчанске российские бойцы смогли подавить моральный дух противника. Об этом говорят многочисленные факты сдачи в плен украинских военнослужащих. Все это свидетельствует о высоком уровне подготовки к Харьковской операции, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.руО том, против кого направлены совместные военные учения Молдавии и США можно прочитать в интервью Дмитрия Соина о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку
https://ukraina.ru/20240523/1055229375.html
волчанск
россия
харьков
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новости, волчанск, россия, владимир зеленский, харьков, харьковская область, север, наступление, вс рф, вкс, всу, плен, пленные
Новости, Волчанск, Россия, Владимир Зеленский, Харьков, Харьковская область, север, наступление, ВС РФ, ВКС, ВСУ, плен, Пленные

Мы сломали моральный дух ВСУ: полковник запаса сообщил про успехи группировки "Север" в Волчанске

04:30 24.05.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДемонстрационная программа в рамках форума "ТВМ-2014". День второй
Демонстрационная программа в рамках форума ТВМ-2014. День второй - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Именно в Волчанске российские бойцы смогли подавить моральный дух противника. Группировка войск "Север" формировалась с таким расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Российские приграничные территории долгое время подвергались угрозе со стороны ВСУ. Когда эти угрозы стали нестерпимыми, руководство РФ приняло военно-техническое решение по созданию безопасной зоны на границе, рассказал эксперт.
Командование не только исправило все ошибки СВО, но и направило этот опыт в нужное русло, были учтены все вопросы, отметил он.
Во-первых, группировка "Север" формировалась с таким расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения. Российские силы также превосходят противника и по авиации, и по БПЛА, отметил Насонов.
"Второе. Именно в Волчанске нам с минимальными потерями удалось форсировать водную преграду и закрепиться на противоположном берегу, тем самым создав врагу серьезные проблемы", - подчеркнул полковник.
В-третьих, именно в Волчанске российские бойцы смогли подавить моральный дух противника. Об этом говорят многочисленные факты сдачи в плен украинских военнослужащих. Все это свидетельствует о высоком уровне подготовки к Харьковской операции, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.ру
О том, против кого направлены совместные военные учения Молдавии и США можно прочитать в интервью Дмитрия Соина о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку
Михаил Поликарпов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Вчера, 06:58
Михаил Поликарпов: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского Украинская армия очень чувствительно относится к тому, что она вынуждена служить бессрочно. Поэтому там ведется такая дискуссия, что хорошо было бы демобилизовать всех, кого призвали в 2022 году. Солдат это сильно раздражает
 
НовостиВолчанскРоссияВладимир ЗеленскийХарьковХарьковская областьсевернаступлениеВС РФВКСВСУпленПленные
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Мы сломали моральный дух ВСУ: полковник запаса сообщил про успехи группировки "Север" в Волчанске
04:15Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно закрепиться в предполье, чтобы создать проблемы для ВСУ в Харькове
04:00Эксперт объяснил, почему Зеленский впал в истерику и требует "Патриоты", угрожая Западу потерей Харькова
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