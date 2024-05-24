https://ukraina.ru/20240524/1055240853.html

Мы сломали моральный дух ВСУ: полковник запаса сообщил про успехи группировки "Север" в Волчанске

Мы сломали моральный дух ВСУ: полковник запаса сообщил про успехи группировки "Север" в Волчанске - 24.05.2024 Украина.ру

Мы сломали моральный дух ВСУ: полковник запаса сообщил про успехи группировки "Север" в Волчанске

Именно в Волчанске российские бойцы смогли подавить моральный дух противника. Группировка войск "Север" формировалась с таким расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-05-24T04:30

2024-05-24T04:30

2024-05-24T04:30

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волчанск

россия

владимир зеленский

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харьковская область

север

наступление

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вкс

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Российские приграничные территории долгое время подвергались угрозе со стороны ВСУ. Когда эти угрозы стали нестерпимыми, руководство РФ приняло военно-техническое решение по созданию безопасной зоны на границе, рассказал эксперт.Командование не только исправило все ошибки СВО, но и направило этот опыт в нужное русло, были учтены все вопросы, отметил он.Во-первых, группировка "Север" формировалась с таким расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения. Российские силы также превосходят противника и по авиации, и по БПЛА, отметил Насонов.В-третьих, именно в Волчанске российские бойцы смогли подавить моральный дух противника. Об этом говорят многочисленные факты сдачи в плен украинских военнослужащих. Все это свидетельствует о высоком уровне подготовки к Харьковской операции, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.руО том, против кого направлены совместные военные учения Молдавии и США можно прочитать в интервью Дмитрия Соина о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку

https://ukraina.ru/20240523/1055229375.html

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новости, волчанск, россия, владимир зеленский, харьков, харьковская область, север, наступление, вс рф, вкс, всу, плен, пленные