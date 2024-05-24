Мы сломали моральный дух ВСУ: полковник запаса сообщил про успехи группировки "Север" в Волчанске
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДемонстрационная программа в рамках форума "ТВМ-2014". День второй
Именно в Волчанске российские бойцы смогли подавить моральный дух противника. Группировка войск "Север" формировалась с таким расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Российские приграничные территории долгое время подвергались угрозе со стороны ВСУ. Когда эти угрозы стали нестерпимыми, руководство РФ приняло военно-техническое решение по созданию безопасной зоны на границе, рассказал эксперт.
Командование не только исправило все ошибки СВО, но и направило этот опыт в нужное русло, были учтены все вопросы, отметил он.
Во-первых, группировка "Север" формировалась с таким расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения. Российские силы также превосходят противника и по авиации, и по БПЛА, отметил Насонов.
"Второе. Именно в Волчанске нам с минимальными потерями удалось форсировать водную преграду и закрепиться на противоположном берегу, тем самым создав врагу серьезные проблемы", - подчеркнул полковник.
В-третьих, именно в Волчанске российские бойцы смогли подавить моральный дух противника. Об этом говорят многочисленные факты сдачи в плен украинских военнослужащих. Все это свидетельствует о высоком уровне подготовки к Харьковской операции, подытожил собеседник издания.
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