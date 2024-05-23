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На границе ДНР и ЛНР с Ростовской областью установлена особая зона
На границе ДНР и ЛНР с Ростовской областью установлена особая зона - 23.05.2024 Украина.ру
На границе ДНР и ЛНР с Ростовской областью установлена особая зона
На границе Ростовской области с Донецкой и Луганской Народными Республиками установлена особая зона. Соответствующий указ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев
2024-05-23T14:43
2024-05-23T14:43
2024-05-23T14:43
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"Подписал указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне", - сообщил Голубев в своём телеграм-канале.Решение принято по итогам заседания Оперативного штаба Ростовской области.Глава региона пояснил, что теперь для нахождения и перемещения в особой зоне необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.Также определена стометровая зона, для нахождения в которой необходимо за 12 часов уведомить Пограничное управление ФСБ по Ростовской области.По словам губернатора, эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона.
https://ukraina.ru/20240413/1054495639.html
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новости, ростовская область, луганская народная республика, фсб, донецкая народная республика, россия, новые регионы, граница, государственная граница, днр, лнр
Новости, Ростовская область, Луганская Народная Республика, ФСБ, Донецкая Народная Республика, Россия, Новые регионы, граница, государственная граница, ДНР, ЛНР
На границе ДНР и ЛНР с Ростовской областью установлена особая зона
На границе Ростовской области с Донецкой и Луганской Народными Республиками установлена особая зона. Соответствующий указ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев