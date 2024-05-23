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На границе ДНР и ЛНР с Ростовской областью установлена особая зона

На границе ДНР и ЛНР с Ростовской областью установлена особая зона - 23.05.2024 Украина.ру

На границе ДНР и ЛНР с Ростовской областью установлена особая зона

На границе Ростовской области с Донецкой и Луганской Народными Республиками установлена особая зона. Соответствующий указ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев

2024-05-23T14:43

2024-05-23T14:43

2024-05-23T14:43

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"Подписал указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне", - сообщил Голубев в своём телеграм-канале.Решение принято по итогам заседания Оперативного штаба Ростовской области.Глава региона пояснил, что теперь для нахождения и перемещения в особой зоне необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.Также определена стометровая зона, для нахождения в которой необходимо за 12 часов уведомить Пограничное управление ФСБ по Ростовской области.По словам губернатора, эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона.

https://ukraina.ru/20240413/1054495639.html

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луганская народная республика

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новости, ростовская область, луганская народная республика, фсб, донецкая народная республика, россия, новые регионы, граница, государственная граница, днр, лнр