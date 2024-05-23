"Расслабились бандеровцы": ВС РФ ударили по диверсантам и району запуска дронов в Херсонской области
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Российские военные нанесли удары по окрестностям Высокополья в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает 23 мая РИА Новости
"Окрестности Высокополья тоже получили свои ФАБ (фугасные авиабомбы. - Ред.)... Взрывы были слышны со стороны заброшенного аэродрома..., где... дроноводы полюбили запускать БПЛА", - отметил Лебедев.
Он добавил, что в том же направлении находится машино-тракторный двор, где, по сообщениям сопротивления, присутствовала военная техника.
Также россияне ударили по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста.
"Расслабились бандеровцы на Херсонском направлении... мысль высаживаться на Дачи и острова вблизи Антоновского моста не покидает их головы... Под ударом оказались... ДРГ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая немного дальше от Днепра", - отметил Лебедев.
Вчера, 10:11Украина требует США снять "несправедливый" запрет на удары по РФ их оружиемСоединённые Штаты должны снять "абсолютно несправедливый" запрет на удары американским оружием по России. Слова нового секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко приводит газета The Financial Times