"Расслабились бандеровцы": ВС РФ ударили по диверсантам и району запуска дронов в Херсонской области - 23.05.2024 Украина.ру
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"Расслабились бандеровцы": ВС РФ ударили по диверсантам и району запуска дронов в Херсонской области
"Расслабились бандеровцы": ВС РФ ударили по диверсантам и району запуска дронов в Херсонской области - 23.05.2024 Украина.ру
"Расслабились бандеровцы": ВС РФ ударили по диверсантам и району запуска дронов в Херсонской области
Российские военные нанесли удары по окрестностям Высокополья в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает 23 мая РИА Новости
2024-05-23T10:39
2024-05-23T10:39
удары
новости
херсонская область
россия
киев
илья лебедев
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"Окрестности Высокополья тоже получили свои ФАБ (фугасные авиабомбы. - Ред.)... Взрывы были слышны со стороны заброшенного аэродрома..., где... дроноводы полюбили запускать БПЛА", - отметил Лебедев.Он добавил, что в том же направлении находится машино-тракторный двор, где, по сообщениям сопротивления, присутствовала военная техника.Также россияне ударили по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста.
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удары, новости, херсонская область, россия, киев, илья лебедев
удары, Новости, Херсонская область, Россия, Киев, Илья Лебедев

"Расслабились бандеровцы": ВС РФ ударили по диверсантам и району запуска дронов в Херсонской области

10:39 23.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские военные нанесли удары по окрестностям Высокополья в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает 23 мая РИА Новости
"Окрестности Высокополья тоже получили свои ФАБ (фугасные авиабомбы. - Ред.)... Взрывы были слышны со стороны заброшенного аэродрома..., где... дроноводы полюбили запускать БПЛА", - отметил Лебедев.
Он добавил, что в том же направлении находится машино-тракторный двор, где, по сообщениям сопротивления, присутствовала военная техника.
Также россияне ударили по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста.
"Расслабились бандеровцы на Херсонском направлении... мысль высаживаться на Дачи и острова вблизи Антоновского моста не покидает их головы... Под ударом оказались... ДРГ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая немного дальше от Днепра", - отметил Лебедев.
Александр Литвиненко
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ударыНовостиХерсонская областьРоссияКиевИлья Лебедев
 
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