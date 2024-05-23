https://ukraina.ru/20240523/1055238656.html

"Расслабились бандеровцы": ВС РФ ударили по диверсантам и району запуска дронов в Херсонской области

"Расслабились бандеровцы": ВС РФ ударили по диверсантам и району запуска дронов в Херсонской области - 23.05.2024 Украина.ру

"Расслабились бандеровцы": ВС РФ ударили по диверсантам и району запуска дронов в Херсонской области

Российские военные нанесли удары по окрестностям Высокополья в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает 23 мая РИА Новости

2024-05-23T10:39

2024-05-23T10:39

2024-05-23T10:39

удары

новости

херсонская область

россия

киев

илья лебедев

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"Окрестности Высокополья тоже получили свои ФАБ (фугасные авиабомбы. - Ред.)... Взрывы были слышны со стороны заброшенного аэродрома..., где... дроноводы полюбили запускать БПЛА", - отметил Лебедев.Он добавил, что в том же направлении находится машино-тракторный двор, где, по сообщениям сопротивления, присутствовала военная техника.Также россияне ударили по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста.

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удары, новости, херсонская область, россия, киев, илья лебедев