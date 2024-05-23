"Ъ": Следователей СК РФ будут судить за рекордные взятки - 23.05.2024 Украина.ру
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"Ъ": Следователей СК РФ будут судить за рекордные взятки
"Ъ": Следователей СК РФ будут судить за рекордные взятки - 23.05.2024 Украина.ру
"Ъ": Следователей СК РФ будут судить за рекордные взятки
Следователей Следственного комитета РФ будут судить по обвинению в рекордных взятках. Об этом сообщили журналисты издания "Коммерсантъ"
2024-05-23T09:57
2024-05-23T09:57
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Среди обвиняемых бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев. Он обвиняется в 10 эпизодах получения взяток в размере более полутора миллионов долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей), а еще на 1,3 млн долларов (117 млн рублей), как считает следствие, он пытался обогатиться.По версии СК РФ, его сообщником была 27-летняя бывшая следователь, старший лейтенант Кристина Ляховенко.Также Тамбиев обвиняется в четырех приготовлениях к получению взятки, а также в превышении должностных полномочий. Ляховенко вменяют получение одной взятки, превышение должностных полномочий, а также фальсификация доказательств по уголовному делу.Дело было возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана, а также из показаний адвоката Романа Майера.По версии следствия, участники хакерской группировки Infraud Organization, уроженцев Казахстана Марка и Константина Бергманов (ранее носили фамилии Ризаев и Синичкин соответственно) и гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева продавали в даркнете украденные данные банковских карт иностранцев, преимущественно граждан США.В июне 2020 года в квартиру Марка Бергмана вломились пять человек, которые представились сотрудниками ФСБ. Они забрали деньги и ценности на 5 млн рублей. Адвокат Мейер обратился за помощью к майору Тамбиеву. Он помог возбудить уголовное дело о грабеже, а в благодарность за это получил 500 тысяч рублей.Тамбиева задержали 24 марта 2022 года. В ходе следствия Тамбиев свою вину не признал, он отрицает получение каких-либо денег и криптовалюты. Кристина Ляховенко, задержанная в сентябре 2023 года, также свою вину не признаёт.Уголовное дело должен был рассматривать московский суд. Однако Верховный суд России изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры. Прокуроры полагают, что обвиняемый Тамбиев за время работы в столице мог "обрасти связями".
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Новости, Россия, Москва, Казахстан, СКР, СК РФ, Следственный комитет, Суд

"Ъ": Следователей СК РФ будут судить за рекордные взятки

09:57 23.05.2024
 
© Benjamin Hahn / flickr
© Benjamin Hahn / flickr
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Следователей Следственного комитета РФ будут судить по обвинению в рекордных взятках. Об этом сообщили журналисты издания "Коммерсантъ"
"До суда дошло уголовное дело о крупнейших в истории современной России взятках", - говорится в материале "Ъ".
Среди обвиняемых бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев. Он обвиняется в 10 эпизодах получения взяток в размере более полутора миллионов долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей), а еще на 1,3 млн долларов (117 млн рублей), как считает следствие, он пытался обогатиться.
По версии СК РФ, его сообщником была 27-летняя бывшая следователь, старший лейтенант Кристина Ляховенко.
Также Тамбиев обвиняется в четырех приготовлениях к получению взятки, а также в превышении должностных полномочий. Ляховенко вменяют получение одной взятки, превышение должностных полномочий, а также фальсификация доказательств по уголовному делу.
Дело было возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана, а также из показаний адвоката Романа Майера.
По версии следствия, участники хакерской группировки Infraud Organization, уроженцев Казахстана Марка и Константина Бергманов (ранее носили фамилии Ризаев и Синичкин соответственно) и гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева продавали в даркнете украденные данные банковских карт иностранцев, преимущественно граждан США.
В июне 2020 года в квартиру Марка Бергмана вломились пять человек, которые представились сотрудниками ФСБ. Они забрали деньги и ценности на 5 млн рублей. Адвокат Мейер обратился за помощью к майору Тамбиеву. Он помог возбудить уголовное дело о грабеже, а в благодарность за это получил 500 тысяч рублей.
Тамбиева задержали 24 марта 2022 года. В ходе следствия Тамбиев свою вину не признал, он отрицает получение каких-либо денег и криптовалюты. Кристина Ляховенко, задержанная в сентябре 2023 года, также свою вину не признаёт.
Уголовное дело должен был рассматривать московский суд. Однако Верховный суд России изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры. Прокуроры полагают, что обвиняемый Тамбиев за время работы в столице мог "обрасти связями".
Юрий Кузнецов
14 мая, 11:48
Задержание главного кадровика Минобороны: кто такой Юрий Кузнецов, в чем его обвиняютСледственный комитет РФ 14 мая сообщил о задержании начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Ему вменяют в вину получение взятки в особо крупном размере
 
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