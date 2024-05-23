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Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник

Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник - 23.05.2024 Украина.ру

Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник

Расчет ЗРК "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожил украинский беспилотник на переднем крае обороны на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2024-05-23T07:30

2024-05-23T07:30

2024-05-23T07:30

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"С временного пункта наблюдения боевой расчет комплекса "Стрела-10" получил целеуказание на вошедший в зону своей ответственности неопознанный воздушный объект. Цель идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны российской армии", - уточнили в ведомстве.Сейчас расчет ПВО морской пехоты работает, в основном, по беспилотникам, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня.

https://ukraina.ru/20240520/1055163839.html

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новости, херсонское направление, россия, беспилотники, морпехи