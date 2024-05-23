Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник - 23.05.2024 Украина.ру
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Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник
Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник - 23.05.2024 Украина.ру
Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник
Расчет ЗРК "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожил украинский беспилотник на переднем крае обороны на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2024-05-23T07:30
2024-05-23T07:30
новости
херсонское направление
россия
беспилотники
морпехи
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"С временного пункта наблюдения боевой расчет комплекса "Стрела-10" получил целеуказание на вошедший в зону своей ответственности неопознанный воздушный объект. Цель идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны российской армии", - уточнили в ведомстве.Сейчас расчет ПВО морской пехоты работает, в основном, по беспилотникам, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня.
https://ukraina.ru/20240520/1055163839.html
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новости, херсонское направление, россия, беспилотники, морпехи
Новости, Херсонское направление, Россия, беспилотники, морпехи

Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник

07:30 23.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные учения "Центр-2011" в Астраханской области
Военные учения Центр-2011 в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Читать в
Расчет ЗРК "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожил украинский беспилотник на переднем крае обороны на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"С временного пункта наблюдения боевой расчет комплекса "Стрела-10" получил целеуказание на вошедший в зону своей ответственности неопознанный воздушный объект. Цель идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны российской армии", - уточнили в ведомстве.
Сейчас расчет ПВО морской пехоты работает, в основном, по беспилотникам, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 07:13
Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областямиРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Обоянским районом Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале
 
НовостиХерсонское направлениеРоссиябеспилотникиморпехи
 
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