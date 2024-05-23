Вскоре начнется полный распад. В каких городах Украины ждут прихода российских войск - 23.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240523/1055141539.html
Вскоре начнется полный распад. В каких городах Украины ждут прихода российских войск
Вскоре начнется полный распад. В каких городах Украины ждут прихода российских войск - 23.05.2024 Украина.ру
Вскоре начнется полный распад. В каких городах Украины ждут прихода российских войск
Парламент дезорганизован, парламентского большинства нет, закон о мобилизации – антиконституционный и вскоре начнется полный распад, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, рассуждая о судьбе Украины
2024-05-23T05:45
2024-05-23T05:45
россия
украина
киев
rt
харьков
запорожская область
часов яр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/22/1034062288_0:0:5077:2857_1920x0_80_0_0_d3fb25be6308de598db3b6b31deca1b0.jpg
Все больше и больше украинцев не верят в местную пропаганду, а главным их желанием, согласно социологическим опросам, является скорое окончание военного конфликта.В свою очередь украинский политолог Андрей Ермолаев отмечает, что даже проукраински настроенные украинцы со временем отвергают сторону Киева, принимая позицию Москвы. В основном так происходит на освобожденных территориях.Однако, на территориях временно оккупированных Киевом, есть граждане, которые с самого начала войны ждали и верили в Россию. Так происходит в Херсоне, Харькове, Часов Яре и других городах Украины.Недавно подполье сообщило о том, что львиная доля жителей Херсона, которые поддерживали Киев, хотят вернуться в Россию.“Многие, с кем разговаривали подпольщики, уже молят, чтобы вернулась РФ. Хотя при России были ярыми сторонниками Украины и ждунами”, — рассказал один из жителей Херсона.Жители Авдеевки тоже с нетерпением ждали прихода российских военнослужащих: в СМИ то и дело появляются ролики, где жители города благодарят российских военных за освобождение от нацистов. Первые эмоции жителей Авдеевки после освобождения города запечатлели и RT.“Мы ждали своих. Там все ждали своих!”. “Мы увидели, что в калитку кто-то стучится. Оказалось, военные, но как только мы поняли, что это российские, то сразу же выдохнули. Слава Богу! Наконец-то!”.Каким образом события под Харьковом повлияют на настроения украинцев, читайте в статье Сергея Зуева "Всё больше украинцев превращается в тех, кто ждёт русских". Украинские эксперты о настроениях в стране.
россия
украина
киев
харьков
запорожская область
часов яр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/22/1034062288_564:0:5077:3385_1920x0_80_0_0_c6fc854de2a247d910ea7f45430345c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, киев, rt, харьков, запорожская область, часов яр
Россия, Украина, Киев, RT, Харьков, Запорожская область, Часов Яр

Вскоре начнется полный распад. В каких городах Украины ждут прихода российских войск

05:45 23.05.2024
 
© AP / Andriy AndriyenkoЛюди стоят в очереди за гуманитарной помощью в Краматорске, Украина
Люди стоят в очереди за гуманитарной помощью в Краматорске, Украина - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP / Andriy Andriyenko
Читать в
Парламент дезорганизован, парламентского большинства нет, закон о мобилизации – антиконституционный и вскоре начнется полный распад, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, рассуждая о судьбе Украины
Все больше и больше украинцев не верят в местную пропаганду, а главным их желанием, согласно социологическим опросам, является скорое окончание военного конфликта.
В свою очередь украинский политолог Андрей Ермолаев отмечает, что даже проукраински настроенные украинцы со временем отвергают сторону Киева, принимая позицию Москвы. В основном так происходит на освобожденных территориях.
Однако, на территориях временно оккупированных Киевом, есть граждане, которые с самого начала войны ждали и верили в Россию. Так происходит в Херсоне, Харькове, Часов Яре и других городах Украины.
Недавно подполье сообщило о том, что львиная доля жителей Херсона, которые поддерживали Киев, хотят вернуться в Россию.
Многие, с кем разговаривали подпольщики, уже молят, чтобы вернулась РФ. Хотя при России были ярыми сторонниками Украины и ждунами”, — рассказал один из жителей Херсона.
Жители Авдеевки тоже с нетерпением ждали прихода российских военнослужащих: в СМИ то и дело появляются ролики, где жители города благодарят российских военных за освобождение от нацистов. Первые эмоции жителей Авдеевки после освобождения города запечатлели и RT.
Мы ждали своих. Там все ждали своих!”. “Мы увидели, что в калитку кто-то стучится. Оказалось, военные, но как только мы поняли, что это российские, то сразу же выдохнули. Слава Богу! Наконец-то!”.
Каким образом события под Харьковом повлияют на настроения украинцев, читайте в статье Сергея Зуева "Всё больше украинцев превращается в тех, кто ждёт русских". Украинские эксперты о настроениях в стране.
 
РоссияУкраинаКиевRTХарьковЗапорожская областьЧасов Яр
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:10"Зеленский не уйдет героем". Украинские эксперты и политики о критически опасной ситуации в стране
07:00Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ
06:58Михаил Поликарпов: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского
06:50Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ
06:40Катастрофу уже не отменить: Ищенко раскрыл, почему бегство по голой степи может обернуться распадом ВСУ
06:30Для спокойствия Белгорода нужно брать Харьков: эксперт рассказал, почему нужна буферная зона на 500 км
06:28Владимир Евсеев: ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО
06:20Порвут в клочья южный фронт: эксперт о том, что будет, если Киев захочет остановить Россию под Авдеевкой
06:10Владимир Орлов о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом
06:02Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада
06:00"Самый серьезный вид боевых действий": полковник о результатах переброски ВСУ под Харьков
05:56Союзники и партнеры России. Все больше стран Глобального Юга выступает с дружественных Москве позиций
05:45Вскоре начнется полный распад. В каких городах Украины ждут прихода российских войск
05:30Все равно Харьков будет наш: эксперт раскрыл, почему Киеву не помогут "Патриоты" и "зубы Зеленского"
05:25Дмитрий Выдрин: Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху
05:15Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским
05:00"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище"
04:45"Это не прорыв": Ищенко объяснил, как должна создаваться буферная зона на границе с Белгородчиной
04:30Полковник раскрыл еще один "фронт", который поможет России победить
04:20Катастрофа ВСУ на левобережье или заход с Белоруссии: Ищенко назвал два сценария быстрого завершения СВО
Лента новостейМолния