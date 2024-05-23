https://ukraina.ru/20240523/1055141539.html

Вскоре начнется полный распад. В каких городах Украины ждут прихода российских войск

Вскоре начнется полный распад. В каких городах Украины ждут прихода российских войск - 23.05.2024 Украина.ру

Вскоре начнется полный распад. В каких городах Украины ждут прихода российских войск

Парламент дезорганизован, парламентского большинства нет, закон о мобилизации – антиконституционный и вскоре начнется полный распад, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, рассуждая о судьбе Украины

2024-05-23T05:45

2024-05-23T05:45

2024-05-23T05:45

россия

украина

киев

rt

харьков

запорожская область

часов яр

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Все больше и больше украинцев не верят в местную пропаганду, а главным их желанием, согласно социологическим опросам, является скорое окончание военного конфликта.В свою очередь украинский политолог Андрей Ермолаев отмечает, что даже проукраински настроенные украинцы со временем отвергают сторону Киева, принимая позицию Москвы. В основном так происходит на освобожденных территориях.Однако, на территориях временно оккупированных Киевом, есть граждане, которые с самого начала войны ждали и верили в Россию. Так происходит в Херсоне, Харькове, Часов Яре и других городах Украины.Недавно подполье сообщило о том, что львиная доля жителей Херсона, которые поддерживали Киев, хотят вернуться в Россию.“Многие, с кем разговаривали подпольщики, уже молят, чтобы вернулась РФ. Хотя при России были ярыми сторонниками Украины и ждунами”, — рассказал один из жителей Херсона.Жители Авдеевки тоже с нетерпением ждали прихода российских военнослужащих: в СМИ то и дело появляются ролики, где жители города благодарят российских военных за освобождение от нацистов. Первые эмоции жителей Авдеевки после освобождения города запечатлели и RT.“Мы ждали своих. Там все ждали своих!”. “Мы увидели, что в калитку кто-то стучится. Оказалось, военные, но как только мы поняли, что это российские, то сразу же выдохнули. Слава Богу! Наконец-то!”.Каким образом события под Харьковом повлияют на настроения украинцев, читайте в статье Сергея Зуева "Всё больше украинцев превращается в тех, кто ждёт русских". Украинские эксперты о настроениях в стране.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, киев, rt, харьков, запорожская область, часов яр