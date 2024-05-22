https://ukraina.ru/20240522/1055219356.html
Президент Румынии попытался успокоить граждан из-за возможных угроз со стороны Украины
Президент Румынии попытался успокоить граждан из-за возможных угроз со стороны Украины - 22.05.2024 Украина.ру
Президент Румынии попытался успокоить граждан из-за возможных угроз со стороны Украины
Президент Румынии Клаус Йоханнис 22 мая прокомментировал высказывание главы Генштаба страны генерала Георгицэ Влада о риске эскалации конфликта на Украине, передает Digi24
2024-05-22T15:19
2024-05-22T15:19
2024-05-22T15:19
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Он назвал Румынию безопасной страной и заверил, что нет никаких сигналов об опасности нападений или других нежелательных событий."Прямой угрозы нет. Конечно, военные всегда готовятся ко всем возможным ситуациям. По моим сведениям, Румыния – безопасная страна, румынам не следует бояться. Конечно, мы всегда должны быть готовы к неожиданным событиям. Не нужно паниковать или думать, что Румыния каким-то образом находится под угрозой. Теперь Румыния, поскольку она входит в НАТО, получает выгоду от самых важных гарантий безопасности, которые у нас когда-либо были", - заявил Йоханнис.Ранее в среду Георгицэ Влад предупредил, что существует риск эскалации конфликта на Украине. По его словам, Румыния должна ускорить оснащение сил обороны. В феврале он же заявлял о необходимости изменить закон о подготовке населения к обороне. По его словам, румыны должны быть обучены и подготовлены на случай войны.Владимир Зеленский накануне заявил, что на фронте сложилась самая худшая для Украины за всю СВО ситуация. Он пожаловался иностранным журналистам на медлительность в поставках западного оружия.
https://ukraina.ru/20240522/1055215528.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, украина, владимир зеленский, генштаб, нато
Новости, Румыния, Украина, Владимир Зеленский, Генштаб, НАТО
Президент Румынии попытался успокоить граждан из-за возможных угроз со стороны Украины
Президент Румынии Клаус Йоханнис 22 мая прокомментировал высказывание главы Генштаба страны генерала Георгицэ Влада о риске эскалации конфликта на Украине, передает Digi24
Он назвал Румынию безопасной страной и заверил, что нет никаких сигналов об опасности нападений или других нежелательных событий.
"Прямой угрозы нет. Конечно, военные всегда готовятся ко всем возможным ситуациям. По моим сведениям, Румыния – безопасная страна, румынам не следует бояться. Конечно, мы всегда должны быть готовы к неожиданным событиям. Не нужно паниковать или думать, что Румыния каким-то образом находится под угрозой. Теперь Румыния, поскольку она входит в НАТО, получает выгоду от самых важных гарантий безопасности, которые у нас когда-либо были", - заявил Йоханнис.
Ранее в среду Георгицэ Влад предупредил, что существует риск эскалации конфликта на Украине. По его словам, Румыния должна ускорить оснащение сил обороны.
В феврале он же заявлял о необходимости изменить закон о подготовке населения к обороне. По его словам, румыны должны быть обучены и подготовлены на случай войны.
Владимир Зеленский накануне заявил, что на фронте сложилась самая худшая для Украины за всю СВО ситуация. Он пожаловался иностранным журналистам на медлительность в поставках западного оружия.