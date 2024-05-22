https://ukraina.ru/20240522/1055217733.html
Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта
Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта - 22.05.2024 Украина.ру
Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта
Глава Генштаба Румынии генерал Георгицэ Влад сообщил о риске эскалации конфликта на Украине. Его слова приводят журналисты Digi24
2024-05-22T13:33
2024-05-22T13:33
2024-05-22T13:33
новости
румыния
украина
генштаб
конфликт
военная эскалация
эскалация
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/65/1021996556_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_fa1ba5d1dbea21c81ae4720604cd430d.jpg
"Прогноз, который мы делаем, предусматривает также такие сценарии, как эскалация конфликтов, в том числе военного характера. Мы продолжаем делать ставку на сдерживание, создаваемое оборонительным потенциалом", - заявил Георгицэ Влад.По его словам, это поспособствовало тому, что Румыния укрепляет собственную оборону.В феврале он заявил о необходимости изменить закон о подготовке населения к обороне. По его словам, румыны должны быть обучены и подготовлены на случай войны.Владимир Зеленский накануне заявил, что на фронте сложилась самая худшая для Украины за всю СВО ситуация. Он пожаловался иностранным журналистам на медлительность в поставках западного оружия.
https://ukraina.ru/20231101/1050682250.html
румыния
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/65/1021996556_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c65977bb0a5060d31765188d6970136f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, украина, генштаб, конфликт, военная эскалация, эскалация, зарубежье
Новости, Румыния, Украина, Генштаб, конфликт, военная эскалация, эскалация, Зарубежье
Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта
Глава Генштаба Румынии генерал Георгицэ Влад сообщил о риске эскалации конфликта на Украине. Его слова приводят журналисты Digi24