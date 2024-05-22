Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта - 22.05.2024 Украина.ру
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Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта
Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта - 22.05.2024 Украина.ру
Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта
Глава Генштаба Румынии генерал Георгицэ Влад сообщил о риске эскалации конфликта на Украине. Его слова приводят журналисты Digi24
2024-05-22T13:33
2024-05-22T13:33
новости
румыния
украина
генштаб
конфликт
военная эскалация
эскалация
зарубежье
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"Прогноз, который мы делаем, предусматривает также такие сценарии, как эскалация конфликтов, в том числе военного характера. Мы продолжаем делать ставку на сдерживание, создаваемое оборонительным потенциалом", - заявил Георгицэ Влад.По его словам, это поспособствовало тому, что Румыния укрепляет собственную оборону.В феврале он заявил о необходимости изменить закон о подготовке населения к обороне. По его словам, румыны должны быть обучены и подготовлены на случай войны.Владимир Зеленский накануне заявил, что на фронте сложилась самая худшая для Украины за всю СВО ситуация. Он пожаловался иностранным журналистам на медлительность в поставках западного оружия.
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новости, румыния, украина, генштаб, конфликт, военная эскалация, эскалация, зарубежье
Новости, Румыния, Украина, Генштаб, конфликт, военная эскалация, эскалация, Зарубежье

Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта

13:33 22.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Глава Генштаба Румынии генерал Георгицэ Влад сообщил о риске эскалации конфликта на Украине. Его слова приводят журналисты Digi24
"Прогноз, который мы делаем, предусматривает также такие сценарии, как эскалация конфликтов, в том числе военного характера. Мы продолжаем делать ставку на сдерживание, создаваемое оборонительным потенциалом", - заявил Георгицэ Влад.
По его словам, это поспособствовало тому, что Румыния укрепляет собственную оборону.
В феврале он заявил о необходимости изменить закон о подготовке населения к обороне. По его словам, румыны должны быть обучены и подготовлены на случай войны.
Владимир Зеленский накануне заявил, что на фронте сложилась самая худшая для Украины за всю СВО ситуация. Он пожаловался иностранным журналистам на медлительность в поставках западного оружия.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября 2023, 17:01
Большинство румын считают, что правительство делает слишком много для Украины - опросПочти половина румын считает, что их страна слишком много делает для помощи Украине, следует из опроса IRSOP. Об этом 1 ноября сообщили журналисты Digi24
 
НовостиРумынияУкраинаГенштабконфликтвоенная эскалацияэскалацияЗарубежье
 
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