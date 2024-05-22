https://ukraina.ru/20240522/1055217733.html

Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта

Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта - 22.05.2024 Украина.ру

Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта

Глава Генштаба Румынии генерал Георгицэ Влад сообщил о риске эскалации конфликта на Украине. Его слова приводят журналисты Digi24

2024-05-22T13:33

2024-05-22T13:33

2024-05-22T13:33

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конфликт

военная эскалация

эскалация

зарубежье

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"Прогноз, который мы делаем, предусматривает также такие сценарии, как эскалация конфликтов, в том числе военного характера. Мы продолжаем делать ставку на сдерживание, создаваемое оборонительным потенциалом", - заявил Георгицэ Влад.По его словам, это поспособствовало тому, что Румыния укрепляет собственную оборону.В феврале он заявил о необходимости изменить закон о подготовке населения к обороне. По его словам, румыны должны быть обучены и подготовлены на случай войны.Владимир Зеленский накануне заявил, что на фронте сложилась самая худшая для Украины за всю СВО ситуация. Он пожаловался иностранным журналистам на медлительность в поставках западного оружия.

https://ukraina.ru/20231101/1050682250.html

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новости, румыния, украина, генштаб, конфликт, военная эскалация, эскалация, зарубежье