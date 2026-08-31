https://ukraina.ru/20260831/evropa-poydt-po-miru--kolpashnikov-o-tom-chem-mozhet-zakonchitsya-konflikt-vokrug-irana-1082910068.html

"Европа пойдёт по миру" — Колпашников о том, чем может закончится конфликт вокруг Ирана

"Европа пойдёт по миру" — Колпашников о том, чем может закончится конфликт вокруг Ирана - 31.08.2026 Украина.ру

"Европа пойдёт по миру" — Колпашников о том, чем может закончится конфликт вокруг Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке не может длиться годами — мировая экономика этого не выдержит. Если США не решатся на ядерный удар, им придётся выводить базы из региона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-08-31T04:45

2026-08-31T04:45

2026-08-31T04:45

новости

иран

ближний восток

сша

главное

главные новости

аналитика

аналитики

украина аналитика

война на ближнем востоке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg

Продолжая тему конфликта вокруг Ирана, эксперт заявил, что его последствия для мировой экономики и позиций США будут катастрофическими.По словам Колпашникова, в режиме ракетно-дроновых перестрелок этот конфликт не может вестись несколько лет. "Мировая экономика этого не выдержит. Иран фактически применил гибридное ядерное оружие, перекрыв Ормузский пролив", — пояснил эксперт.Он отметил, что США вынуждены сбрасывать стратегические запасы нефти, чтобы покрыть дефицит. "При Обаме они были в пять-шесть раз больше, чем сейчас. И если на Ближнем Востоке сохранится этот кризис, эти запасы будут израсходованы в течение нескольких месяцев", — добавил Колпашников.Эксперт подчеркнул, что последствия для Европы также будут тяжёлыми. "Та же самая Европа по миру пойдет. Когда они отказывались от наших энергоресурсов, то рассчитывали заместить их нефтью и газом с Ближнего Востока. А теперь этого нет", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.

иран

ближний восток

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, ближний восток, сша, главное, главные новости, аналитика, аналитики, украина аналитика, война на ближнем востоке, война в иране, война, геополитика, международные отношения, нефть, газ