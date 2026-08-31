"Европа пойдёт по миру" — Колпашников о том, чем может закончится конфликт вокруг Ирана - 31.08.2026 Украина.ру
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"Европа пойдёт по миру" — Колпашников о том, чем может закончится конфликт вокруг Ирана
"Европа пойдёт по миру" — Колпашников о том, чем может закончится конфликт вокруг Ирана - 31.08.2026 Украина.ру
"Европа пойдёт по миру" — Колпашников о том, чем может закончится конфликт вокруг Ирана
Конфликт на Ближнем Востоке не может длиться годами — мировая экономика этого не выдержит. Если США не решатся на ядерный удар, им придётся выводить базы из региона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-08-31T04:45
2026-08-31T04:45
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Продолжая тему конфликта вокруг Ирана, эксперт заявил, что его последствия для мировой экономики и позиций США будут катастрофическими.По словам Колпашникова, в режиме ракетно-дроновых перестрелок этот конфликт не может вестись несколько лет. "Мировая экономика этого не выдержит. Иран фактически применил гибридное ядерное оружие, перекрыв Ормузский пролив", — пояснил эксперт.Он отметил, что США вынуждены сбрасывать стратегические запасы нефти, чтобы покрыть дефицит. "При Обаме они были в пять-шесть раз больше, чем сейчас. И если на Ближнем Востоке сохранится этот кризис, эти запасы будут израсходованы в течение нескольких месяцев", — добавил Колпашников.Эксперт подчеркнул, что последствия для Европы также будут тяжёлыми. "Та же самая Европа по миру пойдет. Когда они отказывались от наших энергоресурсов, то рассчитывали заместить их нефтью и газом с Ближнего Востока. А теперь этого нет", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, ближний восток, сша, главное, главные новости, аналитика, аналитики, украина аналитика, война на ближнем востоке, война в иране, война, геополитика, международные отношения, нефть, газ
Новости, Иран, Ближний Восток, США, главное, Главные новости, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, война на Ближнем Востоке, война в Иране, война, геополитика, международные отношения, нефть, газ

"Европа пойдёт по миру" — Колпашников о том, чем может закончится конфликт вокруг Ирана

04:45 31.08.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Конфликт на Ближнем Востоке не может длиться годами — мировая экономика этого не выдержит. Если США не решатся на ядерный удар, им придётся выводить базы из региона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Продолжая тему конфликта вокруг Ирана, эксперт заявил, что его последствия для мировой экономики и позиций США будут катастрофическими.
По словам Колпашникова, в режиме ракетно-дроновых перестрелок этот конфликт не может вестись несколько лет. "Мировая экономика этого не выдержит. Иран фактически применил гибридное ядерное оружие, перекрыв Ормузский пролив", — пояснил эксперт.
Он отметил, что США вынуждены сбрасывать стратегические запасы нефти, чтобы покрыть дефицит. "При Обаме они были в пять-шесть раз больше, чем сейчас. И если на Ближнем Востоке сохранится этот кризис, эти запасы будут израсходованы в течение нескольких месяцев", — добавил Колпашников.
Эксперт подчеркнул, что последствия для Европы также будут тяжёлыми. "Та же самая Европа по миру пойдет. Когда они отказывались от наших энергоресурсов, то рассчитывали заместить их нефтью и газом с Ближнего Востока. А теперь этого нет", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
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