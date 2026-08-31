Планы НАТО и ответ России: Лавров рассказал о ситуации в Арктике - 31.08.2026 Украина.ру
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Планы НАТО и ответ России: Лавров рассказал о ситуации в Арктике
Планы НАТО и ответ России: Лавров рассказал о ситуации в Арктике - 31.08.2026 Украина.ру
Планы НАТО и ответ России: Лавров рассказал о ситуации в Арктике
Страны НАТО ведут дело к милитаризации Арктики и ставит задачу превратить её в новый фронт противостояния для сдерживания развития России. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ночь на 31 августа опубликованной РИА Новости
2026-08-31T02:24
2026-08-31T02:24
украина.ру
новости
россия
арктика
сергей лавров
мид рф
запад
нато
агрессия
русофобия
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По словам Лаврова, в интересах всего международного сообщества, включая Россию, сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества. Однако не все разделяют данную точку зрения."Иначе как объяснить тот факт, что страны НАТО, как и весь этот военный альянс в целом, ведут дело к милитаризации региона, созданию там очагов международной напряженности?" — написал министр.Он отметил, что усиленные военные приготовления и масштабные учения в непосредственной близости от наших северных рубежей создают "прямые угрозы безопасности России". В числе других министр назвал операцию альянса "Арктический часовой", направленную на расширение военного присутствия стран Запада в высоких широтах."Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и ее единомышленников", — подчеркнул Лавров.Кроме того, добавил глава МИД РФ, одним из проявлений антироссийской политики Запада стало блокирование работы некогда действенных механизмов многостороннего сотрудничества на Крайнем Севере."Часть из них прекратили своё существование, деятельность других в значительной степени утратила смысл без участия России, которая была вынуждена разорвать с ними связи на фоне враждебных шагов", — написал Лавров.Он отметил, что единственным сохранившимся межправительственным форматом остается созданный почти 30 лет Арктический совет, который подходит к юбилею "не в лучшей форме".Министр подчеркнул, что Россия готова к возобновлению полноценной работы Арктического совета, если другие будут "работать по-честному", учитывать интересы всех участников."Однако готовы и к сценарию, который сейчас разыгрывают натовские страны в организации, предпринимая попытки обсуждать арктические проблемы без России в своем узком кругу и тем самым, по сути, ведя дело к дискредитации и маргинализации Арктического совета. На этот случай у нас есть территории, логистика, технологии и надежные партнёры по взаимовыгодным проектам для уверенной реализации планов России в Арктике", — заключил глава МИД РФ.Ранее сообщалось, что обновлённая арктическая стратегия Швеции по Арктике закрепляет усиление присутствия НАТО в регионе для противодействия деятельности России, воспринимаемой в качестве "прямой угрозы".Подробнее о методах Запада, в которых значительная роль отводится арктическому региону, в материале Кирилла Курбатова - Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, арктика, сергей лавров, мид рф, запад, нато, агрессия, русофобия, международные отношения, международная политика
Украина.ру, Новости, Россия, Арктика, Сергей Лавров, МИД РФ, Запад, НАТО, агрессия, Русофобия, международные отношения, Международная политика

Планы НАТО и ответ России: Лавров рассказал о ситуации в Арктике

02:24 31.08.2026
 
© Фото : topcor.ruВойска НАТО в Арктике
Войска НАТО в Арктике - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Фото : topcor.ru
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Страны НАТО ведут дело к милитаризации Арктики и ставит задачу превратить её в новый фронт противостояния для сдерживания развития России. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ночь на 31 августа опубликованной РИА Новости
По словам Лаврова, в интересах всего международного сообщества, включая Россию, сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества. Однако не все разделяют данную точку зрения.
"Иначе как объяснить тот факт, что страны НАТО, как и весь этот военный альянс в целом, ведут дело к милитаризации региона, созданию там очагов международной напряженности?" — написал министр.
Он отметил, что усиленные военные приготовления и масштабные учения в непосредственной близости от наших северных рубежей создают "прямые угрозы безопасности России". В числе других министр назвал операцию альянса "Арктический часовой", направленную на расширение военного присутствия стран Запада в высоких широтах.
"Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и ее единомышленников", — подчеркнул Лавров.
Кроме того, добавил глава МИД РФ, одним из проявлений антироссийской политики Запада стало блокирование работы некогда действенных механизмов многостороннего сотрудничества на Крайнем Севере.
"Часть из них прекратили своё существование, деятельность других в значительной степени утратила смысл без участия России, которая была вынуждена разорвать с ними связи на фоне враждебных шагов", — написал Лавров.
Он отметил, что единственным сохранившимся межправительственным форматом остается созданный почти 30 лет Арктический совет, который подходит к юбилею "не в лучшей форме".
Министр подчеркнул, что Россия готова к возобновлению полноценной работы Арктического совета, если другие будут "работать по-честному", учитывать интересы всех участников.
"Однако готовы и к сценарию, который сейчас разыгрывают натовские страны в организации, предпринимая попытки обсуждать арктические проблемы без России в своем узком кругу и тем самым, по сути, ведя дело к дискредитации и маргинализации Арктического совета. На этот случай у нас есть территории, логистика, технологии и надежные партнёры по взаимовыгодным проектам для уверенной реализации планов России в Арктике", — заключил глава МИД РФ.
Ранее сообщалось, что обновлённая арктическая стратегия Швеции по Арктике закрепляет усиление присутствия НАТО в регионе для противодействия деятельности России, воспринимаемой в качестве "прямой угрозы".
Подробнее о методах Запада, в которых значительная роль отводится арктическому региону, в материале Кирилла Курбатова - Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики.
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