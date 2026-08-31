https://ukraina.ru/20260831/antikriz-na-kolenke-zachem-bankovaya-reshila-razbavit-banderovskiy-nekropol-geroyami-sovetskogo-soyuza-1082905762.html

Антикриз на коленке: зачем Банковая решила "разбавить" бандеровский некрополь героями Советского Союза

Антикриз на коленке: зачем Банковая решила "разбавить" бандеровский некрополь героями Советского Союза - 31.08.2026 Украина.ру

Антикриз на коленке: зачем Банковая решила "разбавить" бандеровский некрополь героями Советского Союза

На Украине начали корректировать список героев, которых следует перезахоронить в национальном пантеоне. Пока еще дискуссия не разрослась до масштабного скандала, но за этим дело не станет

2026-08-31T05:55

2026-08-31T05:55

2026-08-31T05:55

эксклюзив

украина

киев

владимир зеленский

степан бандера

польша

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Уж слишком радикально расходятся взгляды наполнителей пантеона костями бывших нацистов с точкой зрения большинства украинцев, чьи предки били фашистов и выковыривали бандеровцев из схронов вплоть до 50-х годов прошлого века.Да и западные покровители Украины, прежде всего из Польши, выражают все больше недовольства по поводу героизации мясников из ОУН*-УПА*, которые зверски уничтожали жителей польских деревень на Волыни. У Владимира Зеленского польские власти уже отобрали высшую государственную награду Речи Посполитой - орден "Белого орла" - из-за присвоения имени героев УПА воинским подразделениям ВСУ. А буквально на днях заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий заявил, что отношения Евросоюза с Киевом еще больше ухудшатся, если в украинском национальном пантеоне и дальше станут появляться кумиры бандеровцев. Ведь после перезахоронения Андрея Мельника и Евгения Коновальца Зеленский грозит притащить в пантеон и кости Степана Бандеры, ныне находящиеся в Мюнхене. В общем, Киев рискует лишиться официального пропуска в ЕС, за который скакал "святой Майдан". Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что создание Украиной "национального пантеона" ухудшит отношения с Западом. "Если бы в национальном пантеоне Украины действительно появились люди, виновные в массовых преступлениях против гражданского населения, такие как Бандера или Шухевич, это значительно ухудшило бы отношения Украины не только с Польшей, но и с Европой в целом. У Украины будут в этом случае большие проблемы", - предупредил польский дипломат.Надо отметить, что Киев хоть и говорит о необходимости перезахоронения Бандеры и Шухевича, пока не рискнул коснуться их могил. Ситуацию протестировали на менее ярких фигурах националистического некрополя - Мельнике и Коновальце. И то сразу получили международный скандал, где первую скрипку играет Польша - главный европейский адвокат Украины. Видимо, поэтому в Офисе президента Украины решили "разбавить" укронацистов советскими героями-освободителями и перезахоронить в национальном пантеоне останки советского летчика, маршала авиации и трижды Героя СССР Ивана Кожедуба. Он является формально уроженцем Украины: родился в Глуховском уезде Черниговской губернии (сейчас это территория Сумской области). Правда, каким образом прах легендарного летчика, похороненного в Москве на Новодевичьем кладбище, Украина собиралась переправить в свой могильный склеп - неясно. Возможно, хотели обменять на останки разведчика Николая Кузнецова, которыми мэр Львова Андрей Садовой уже много лет шантажирует Россию? Впрочем, даже самому недалекому бандеровцу понятно, что такого обмена быть не может, и Москва никогда не допустит подобного иезуитского перемещения - в отличие от Европы, которая с удовольствием помогает строителям национального пантеона рыться в могилах укронацистов и перетаскивать их кости в Киев, чтобы помочь Зеленскому создать "новых богов" еще до того, как Запад сотрет страну об Россию.Однако эта идея натолкнулась на общественное внутреннее неприятие - ведь для значительной части украинцев советский период и Великая Отечественная война остаются частью семейной и исторической памяти. И эти люди не хотят принимать нацистских коллаборантов как героев - ведь их отцы и деды били их на всех фронтах. То есть с ходу навязать всей стране бандеровцев как источник национальной легитимности у киевского режима не вышло. Пришлось пойти на попятную и начать дискуссию о перезахоронении в национальном пантеоне не только нацистов, но и их победителей. А заодно разворошить и целый клубок внутренних проблем.Парадоксальным решение "совместить" советского летчика-аса с ватажками УПА выглядит еще и потому, что памятник Кожедубу несколько лет назад снесли с Аллеи воинской славы в киевском парке Победы - в рамках кампании по декоммунизации и уничтожению памятников советским деятелям. А теперь что? Памятник вернут на место или декоммунизацию отменят? В общем, ситуация как в старом анекдоте: надо или трусы надевать, или крестик снимать. По словам бывшего разведчика, а ныне главы ОП Кирилла Буданова**, который отвечает за наполнение национального пантеона, это он предложил "разбавить" оуновцев героями Великой Отечественной войны, и кандидатура Кожедуба получила поддержку, поскольку тот был военным летчиком и "не мог воевать против гражданского населения". Буданов признал также, что в офисе Зеленского идут дискуссии о том, кого надо похоронить в пантеоне. Планировали создать перечень личностей, которых там "увековечат", но все "перессорились еще на этапе подготовки". "Кожедуб. Вот на ком сошлись, что надо, чтобы это был человек еще тех времен, летчик", - подчеркнул экс-глава ГУР. Он также предлагал перезахоронить рядом с Коновальцем и Петлюрой организатора партизанского движения Сидора Ковпака, но его кандидатуру не приняли, так как "он под НКВД работал"."Прочитал только что в новостях очень интересную мысль о том, что Кожедуба в Пантеон можно поместить, а Ковпака нет, потому что партизанское движение в Украине в годы Второй мировой курировалось НКВД. Оставим в стороне саму уместность таких дискуссий на фоне того, что происходит в стране и в столице с бомбардировками с утра до ночи, отметим другое. Андрей Мельник, прямо курируемый Абвером, это хорошо, а Ковпак, бивший нацистов всю войну, - плохо. Ну ок, в стране, где предки 97% граждан воевали против этого самого Абвера, это будет очень странно смотреться. И да, я уверен, что от почетной чести находиться в Пантеоне в такой компании, отобранной по такому принципу, Кожедуб однозначно отказался бы. Неразрешимые противоречия и всё такое. В конце концов, Кожедуб победитель во Второй мировой войне, абверовцы - нет", - прокомментировал депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский.Да, все правильно сказано. Да только - недосказано. А соль в том, что предложения Буданова о перезахоронениях в нацистском некрополе Героев Советского Союза и победителей фашизма - это попытка антикриза Банковой. План, написанный за пять минут на коленке, после того позора, который произошел на весь мир с торжественным переносом останков нацистских преступников и убийц мирного еврейского, польского, советского населения. Теперь же украинская власть предпринимает жалкие попытки представить свой пантеон как пространство примирения различных исторических традиций. "Конечно-конечно, Кожедуба они там собирались похоронить, а еще маршала Тимошенко, наверное. Верим, а как же", - насмешливо разоблачил Банковую блогер Анатолий Шарий.Поговаривают, что идею похоронить рядом с приспешниками нацистов героев СССР подсказал Зеленскому "оранжевый" президент и лидер первого майдана Виктор Ющенко. Это он еще в 2004 году начал эксперименты по "скрещиванию" воинов-победителей с вояками УПА и заставлял на 9 Мая в одной колонне маршировать ветеранов Великой Отечественной войны с "героями" батальонов СС и бандеровцами из ОУН-УПА. Ничего хорошего из этого не вышло - ни тогда, ни сейчас. И попытки киевского режима "разбавить" националистический ряд советскими героями выглядят как косвенное признание ошибочности одной из постмайданных моделей. Радикальный национальный миф о Бандере и Шухевиче оказался слишком конфликтным - как внутри украинского общества, так и во внешней политике. И никак не впихивается ни в пантеон, ни в сознание общества. Более того, использование этого мифа поставило украинский режим на одну доску с гитлеровцами, о чем заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что киевский режим не просто продолжает кампанию по перезахоронению находящихся за рубежом останков коллаборационистов из числа украинских нацистов ХХ века. В повестке Киева остаётся ещё одна омерзительная затея - создание на территории общерусской святыни, Киево-Печерской лавры, "украинского национального пантеона". "Таким образом, киевские неонацисты, видимо, хотят достичь двух целей: создать пьедестал гитлеровских приспешников и надругаться над святым для всего общерусского православного мира местом", - сказала Захарова. Хуже делали только гитлеровцы, глумившиеся над лаврой, когда временно оккупировали Киев в годы минувшей войны, провела параллели дипломат.*Деятельность организации запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260830/rossiyane-budut-v-yarosti-kiev-rassmatrivaet-derzkuyu-spetsoperatsiyu-na-moskovskom-kladbische-1082901009.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, киев, владимир зеленский, степан бандера, польша