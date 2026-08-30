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"Пахнет Краматорском". На Украине с тревогой оценили ситуацию в Киеве

"Пахнет Краматорском". На Украине с тревогой оценили ситуацию в Киеве - 30.08.2026 Украина.ру

"Пахнет Краматорском". На Украине с тревогой оценили ситуацию в Киеве

Киев всё больше напоминает прифронтовой Краматорск — так депутат Верховной рады Марьяна Безуглая описала обстановку в столице Украины

2026-08-30T19:00

2026-08-30T19:00

2026-08-30T19:00

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"Киев пахнет Краматорском", — написала Безуглая в своём телеграм-канале.За минувшее воскресенье воздушная тревога объявлялась в городе восемь раз, взрывы звучали в разных районах.В течение ночи Вооружённые Силы России, как сообщает Министерство обороны РФ, продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ. По данным военного ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами в Киеве поражён комбинат асбестоцементных изделий, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической и инженерной компании ООО "Умные боеприпасы", производящей БПЛА и боеприпасы к ним. На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские подразделения ведут бои в районе аэродрома в трёх километрах от Краматорска, преодолев первую линию обороны ВСУ.В ответ на действия противника российские военные наносят удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно со специалистами НАТО. Для этого применяются ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, способное достигать целей на всей территории Украины.На эту и другие темы в публикации: "Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа на сайте Украина.ру.

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