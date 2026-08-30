https://ukraina.ru/20260830/pakhnet-kramatorskom-na-ukraine-s-trevogoy-otsenili-situatsiyu-v-kieve-1082907769.html
"Пахнет Краматорском". На Украине с тревогой оценили ситуацию в Киеве
"Пахнет Краматорском". На Украине с тревогой оценили ситуацию в Киеве - 30.08.2026 Украина.ру
"Пахнет Краматорском". На Украине с тревогой оценили ситуацию в Киеве
Киев всё больше напоминает прифронтовой Краматорск — так депутат Верховной рады Марьяна Безуглая описала обстановку в столице Украины
2026-08-30T19:00
2026-08-30T19:00
2026-08-30T19:00
новости
украина
россия
киев
марьяна безуглая
генштаб
главное
главные новости
киев: последние новости
краматорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082740317_0:290:2786:1857_1920x0_80_0_0_49a17b06992710409d7b720e516e15b1.jpg
"Киев пахнет Краматорском", — написала Безуглая в своём телеграм-канале.За минувшее воскресенье воздушная тревога объявлялась в городе восемь раз, взрывы звучали в разных районах.В течение ночи Вооружённые Силы России, как сообщает Министерство обороны РФ, продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ. По данным военного ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами в Киеве поражён комбинат асбестоцементных изделий, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической и инженерной компании ООО "Умные боеприпасы", производящей БПЛА и боеприпасы к ним. На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские подразделения ведут бои в районе аэродрома в трёх километрах от Краматорска, преодолев первую линию обороны ВСУ.В ответ на действия противника российские военные наносят удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно со специалистами НАТО. Для этого применяются ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, способное достигать целей на всей территории Украины.На эту и другие темы в публикации: "Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
киев: последние новости
краматорск
удары по киеву сегодня
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082740317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d150ed753e3ea25f61188e3fe44e014e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киев, марьяна безуглая, генштаб, главное, главные новости, киев: последние новости, краматорск, сво, новости сво, новости сво россия, сводка сво, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня
Новости, Украина, Россия, Киев, Марьяна Безуглая, Генштаб, главное, Главные новости, Киев: последние новости, Краматорск, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, удары, ракетные удары по Украине, удары по Киеву сегодня
"Пахнет Краматорском". На Украине с тревогой оценили ситуацию в Киеве
Киев всё больше напоминает прифронтовой Краматорск — так депутат Верховной рады Марьяна Безуглая описала обстановку в столице Украины
"Киев пахнет Краматорском", — написала Безуглая в своём телеграм-канале.
За минувшее воскресенье воздушная тревога объявлялась в городе восемь раз, взрывы звучали в разных районах.
В течение ночи Вооружённые Силы России, как сообщает Министерство обороны РФ, продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ.
По данным военного ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами в Киеве поражён комбинат асбестоцементных изделий, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической и инженерной компании ООО "Умные боеприпасы", производящей БПЛА и боеприпасы к ним.
На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские подразделения ведут бои в районе аэродрома в трёх километрах от Краматорска, преодолев первую линию обороны ВСУ.
В ответ на действия противника российские военные наносят удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно со специалистами НАТО. Для этого применяются ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, способное достигать целей на всей территории Украины.