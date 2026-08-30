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Новый класс угроз: как "Герань-5" меняет баланс в воздушной войне — мнение эксперта

Новый класс угроз: как "Герань-5" меняет баланс в воздушной войне — мнение эксперта - 30.08.2026 Украина.ру

Новый класс угроз: как "Герань-5" меняет баланс в воздушной войне — мнение эксперта

"Герань-5" не оставляет ВСУ шансов — украинская ПВО не может сбить реактивные дроны-камикадзе из-за их скорости и тактики насыщения. Россия с января 2026 года применяет это оружие, создавая новый класс угроз. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-30T18:14

2026-08-30T18:14

2026-08-30T18:14

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Говоря о новых видах российского вооружения, Алехин сообщил о применении реактивных "Гераней". По мнению эксперта, для киевского режима серьезной проблемой стали не только ракеты, но и реактивные беспилотники. "Авторитетные западные аналитики особо подчеркивают, что реальную неостановимую силу представляют собой БПЛА "Герань-4" с реактивным двигателем. Эти машины Украине сбивать также нечем, а их количество позволяет использовать сотни единиц в одном налете", — отметил обозреватель.С января 2026 года Россия применяет новый реактивный дрон-камикадзе "Герань-5", который по своим характеристикам — скорости 450–600 км/ч, дальности до 950 км и боевой части около 90 кг — фактически является дешёвой крылатой ракетой, уточнил Алехин."Украинская ПВО, которая эффективно перехватывает медленные дроны, испытывает серьезные проблемы с этим типом. "Герань-5" меняет баланс в воздушной войне, создавая новый класс угроз между медленными дронами-камикадзе и дорогими крылатыми ракетами", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему СВО: "У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине" на сайте Украина.ру.

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