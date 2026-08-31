https://ukraina.ru/20260831/tyazhelye-boi-pod-orekhovom-vsu-bezuspeshno-pytayutsya-uderzhat-front-na-zaporozhe-1082908942.html

Тяжелые бои под Ореховом: ВСУ безуспешно пытаются удержать фронт на Запорожье

Тяжелые бои под Ореховом: ВСУ безуспешно пытаются удержать фронт на Запорожье - 31.08.2026 Украина.ру

Тяжелые бои под Ореховом: ВСУ безуспешно пытаются удержать фронт на Запорожье

Под Ореховом развернулись встречные бои — ВС РФ продвигаются, сжимая кольцо, а ВСУ пытаются контратаковать, пытаясь не допустить окружения. Противник перебрасывает резервы, но остановить наступление не может. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-08-31T05:45

2026-08-31T05:45

2026-08-31T05:45

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Комментируя ситуацию на Ореховском направлении, Алехин сообщил о встречных боях и попытках противника удержать позиции.Обозреватель сообщил, что на Ореховском направлении российские войска продвигаются, а ВСУ усиливают контратаки. "Противник обеспокоен попытками охвата с севера и перебрасывает на участок штурмовые части", — отметил обозреватель.По его словам, наиболее напряженная обстановка складывается в районах Новосолошино, Любицкого и Долинки. "Выход российских войск к Орехову способен серьезно осложнить положение украинской обороны, особенно если наши штурмовики выйдут в тыл линии обороны, построенной еще в 2023 году", — добавил Алехин.Алехин также отметил, что на соседнем участке, где ранее ВСУ предпринимали попытку контрнаступления, активность украинских подразделений заметно снизилась, хотя небольшие группы противника продолжают действовать в зоне соприкосновения, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему СВО: "У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине" на сайте Украина.ру.

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