Тяжелые бои под Ореховом: ВСУ безуспешно пытаются удержать фронт на Запорожье - 31.08.2026 Украина.ру
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Тяжелые бои под Ореховом: ВСУ безуспешно пытаются удержать фронт на Запорожье
Тяжелые бои под Ореховом: ВСУ безуспешно пытаются удержать фронт на Запорожье - 31.08.2026 Украина.ру
Тяжелые бои под Ореховом: ВСУ безуспешно пытаются удержать фронт на Запорожье
Под Ореховом развернулись встречные бои — ВС РФ продвигаются, сжимая кольцо, а ВСУ пытаются контратаковать, пытаясь не допустить окружения. Противник перебрасывает резервы, но остановить наступление не может. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-08-31T05:45
2026-08-31T05:45
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Комментируя ситуацию на Ореховском направлении, Алехин сообщил о встречных боях и попытках противника удержать позиции.Обозреватель сообщил, что на Ореховском направлении российские войска продвигаются, а ВСУ усиливают контратаки. "Противник обеспокоен попытками охвата с севера и перебрасывает на участок штурмовые части", — отметил обозреватель.По его словам, наиболее напряженная обстановка складывается в районах Новосолошино, Любицкого и Долинки. "Выход российских войск к Орехову способен серьезно осложнить положение украинской обороны, особенно если наши штурмовики выйдут в тыл линии обороны, построенной еще в 2023 году", — добавил Алехин.Алехин также отметил, что на соседнем участке, где ранее ВСУ предпринимали попытку контрнаступления, активность украинских подразделений заметно снизилась, хотя небольшие группы противника продолжают действовать в зоне соприкосновения, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему СВО: "У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине" на сайте Украина.ру.
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Тяжелые бои под Ореховом: ВСУ безуспешно пытаются удержать фронт на Запорожье

05:45 31.08.2026
 
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Под Ореховом развернулись встречные бои — ВС РФ продвигаются, сжимая кольцо, а ВСУ пытаются контратаковать, пытаясь не допустить окружения. Противник перебрасывает резервы, но остановить наступление не может. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Комментируя ситуацию на Ореховском направлении, Алехин сообщил о встречных боях и попытках противника удержать позиции.
Обозреватель сообщил, что на Ореховском направлении российские войска продвигаются, а ВСУ усиливают контратаки. "Противник обеспокоен попытками охвата с севера и перебрасывает на участок штурмовые части", — отметил обозреватель.
По его словам, наиболее напряженная обстановка складывается в районах Новосолошино, Любицкого и Долинки.
"Выход российских войск к Орехову способен серьезно осложнить положение украинской обороны, особенно если наши штурмовики выйдут в тыл линии обороны, построенной еще в 2023 году", — добавил Алехин.
Алехин также отметил, что на соседнем участке, где ранее ВСУ предпринимали попытку контрнаступления, активность украинских подразделений заметно снизилась, хотя небольшие группы противника продолжают действовать в зоне соприкосновения, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.
Актуальный материал на тему СВО: "У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине" на сайте Украина.ру.
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