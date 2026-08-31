https://ukraina.ru/20260831/znachit-sobiralsya-chto-to-zabrat-perendzhiev-o-tom-pochemu-glava-tsru-priletel-na-voennom-samolete-1082909122.html

"Значит, собирался что-то забрать": Перенджиев о том, почему глава ЦРУ прилетел на военном самолете

"Значит, собирался что-то забрать": Перенджиев о том, почему глава ЦРУ прилетел на военном самолете - 31.08.2026 Украина.ру

"Значит, собирался что-то забрать": Перенджиев о том, почему глава ЦРУ прилетел на военном самолете

Визит директора ЦРУ в Москву мог быть вызван захватом российскими военными пленных натовцев или новейших образцов западных вооружений. В пользу этой версии говорит прилёт Джона Рэтклиффа на военно-транспортном самолёте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2026-08-31T05:00

2026-08-31T05:00

2026-08-31T05:00

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Ранее Перенджиев уже высказывал предположение, что срочный и нарочито тайный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа мог быть связан с тем, что российские войска в зоне СВО взяли в плен высокопоставленных натовских "языков" или новейшие образцы вооружений.Отвечая на вопрос о возможных причинах визита главы ЦРУ, эксперт изложил свою версию, основанную на двух фактах, появившихся в СМИ и открытых источниках.Первым фактом, по словам эксперта, стали сообщения российских СМИ о том, что российские бойцы взяли в плен группу англоязычных военнослужащих. "Причем они использовали хитрую тактику, переодевшись в украинскую форму и разговаривая между собой по-украински", — пояснил Перенджиев.Вторым фактом, по его словам, является сам характер визита директора ЦРУ. "Рэктлифф прилетел на огромном военно-транспортном самолете. К чему такие сложности, если бы собирался прилетать один и улетать один? Он мог бы воспользоваться каким-то чартерным рейсом. Следовательно, предполагалось кого-то или что-то забрать", — отметил эксперт.По его мнению, именно этим объясняется спешка и нервозность, сопровождавшие визит. "Может быть, действительно какие-то сложные изделия попали в наши руки", — подчеркнул политолог.Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.Вероятно, Рэтклифф приезжал просить ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам на Украине. Но если американцы о чем-то просят и что-то обещают, то они все равно обманут. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.

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