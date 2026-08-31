"Значит, собирался что-то забрать": Перенджиев о том, почему глава ЦРУ прилетел на военном самолете - 31.08.2026 Украина.ру
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"Значит, собирался что-то забрать": Перенджиев о том, почему глава ЦРУ прилетел на военном самолете
"Значит, собирался что-то забрать": Перенджиев о том, почему глава ЦРУ прилетел на военном самолете - 31.08.2026 Украина.ру
"Значит, собирался что-то забрать": Перенджиев о том, почему глава ЦРУ прилетел на военном самолете
Визит директора ЦРУ в Москву мог быть вызван захватом российскими военными пленных натовцев или новейших образцов западных вооружений. В пользу этой версии говорит прилёт Джона Рэтклиффа на военно-транспортном самолёте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2026-08-31T05:00
2026-08-31T05:00
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Ранее Перенджиев уже высказывал предположение, что срочный и нарочито тайный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа мог быть связан с тем, что российские войска в зоне СВО взяли в плен высокопоставленных натовских "языков" или новейшие образцы вооружений.Отвечая на вопрос о возможных причинах визита главы ЦРУ, эксперт изложил свою версию, основанную на двух фактах, появившихся в СМИ и открытых источниках.Первым фактом, по словам эксперта, стали сообщения российских СМИ о том, что российские бойцы взяли в плен группу англоязычных военнослужащих. "Причем они использовали хитрую тактику, переодевшись в украинскую форму и разговаривая между собой по-украински", — пояснил Перенджиев.Вторым фактом, по его словам, является сам характер визита директора ЦРУ. "Рэктлифф прилетел на огромном военно-транспортном самолете. К чему такие сложности, если бы собирался прилетать один и улетать один? Он мог бы воспользоваться каким-то чартерным рейсом. Следовательно, предполагалось кого-то или что-то забрать", — отметил эксперт.По его мнению, именно этим объясняется спешка и нервозность, сопровождавшие визит. "Может быть, действительно какие-то сложные изделия попали в наши руки", — подчеркнул политолог.Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.Вероятно, Рэтклифф приезжал просить ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам на Украине. Но если американцы о чем-то просят и что-то обещают, то они все равно обманут. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, москва, россия, польша, александр перенджиев, джон рэтклифф, цру, украина.ру, главное, главные новости, самолет, плен, пленные, война, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, новости сво, дзен новости сво
Новости, Москва, Россия, Польша, Александр Перенджиев, Джон Рэтклифф, ЦРУ, Украина.ру, главное, Главные новости, самолет, плен, Пленные, война, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, новости СВО, дзен новости СВО

"Значит, собирался что-то забрать": Перенджиев о том, почему глава ЦРУ прилетел на военном самолете

05:00 31.08.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Визит директора ЦРУ в Москву мог быть вызван захватом российскими военными пленных натовцев или новейших образцов западных вооружений. В пользу этой версии говорит прилёт Джона Рэтклиффа на военно-транспортном самолёте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Ранее Перенджиев уже высказывал предположение, что срочный и нарочито тайный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа мог быть связан с тем, что российские войска в зоне СВО взяли в плен высокопоставленных натовских "языков" или новейшие образцы вооружений.
Отвечая на вопрос о возможных причинах визита главы ЦРУ, эксперт изложил свою версию, основанную на двух фактах, появившихся в СМИ и открытых источниках.
Первым фактом, по словам эксперта, стали сообщения российских СМИ о том, что российские бойцы взяли в плен группу англоязычных военнослужащих. "Причем они использовали хитрую тактику, переодевшись в украинскую форму и разговаривая между собой по-украински", — пояснил Перенджиев.
Вторым фактом, по его словам, является сам характер визита директора ЦРУ. "Рэктлифф прилетел на огромном военно-транспортном самолете. К чему такие сложности, если бы собирался прилетать один и улетать один? Он мог бы воспользоваться каким-то чартерным рейсом. Следовательно, предполагалось кого-то или что-то забрать", — отметил эксперт.
По его мнению, именно этим объясняется спешка и нервозность, сопровождавшие визит. "Может быть, действительно какие-то сложные изделия попали в наши руки", — подчеркнул политолог.
Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
Вероятно, Рэтклифф приезжал просить ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам на Украине. Но если американцы о чем-то просят и что-то обещают, то они все равно обманут. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
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