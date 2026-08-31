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"Такого позора даже во Вьетнаме не было" — подполковник ФСБ о проигрыше США на Ближнем Востоке
"Такого позора даже во Вьетнаме не было" — подполковник ФСБ о проигрыше США на Ближнем Востоке - 31.08.2026 Украина.ру
"Такого позора даже во Вьетнаме не было" — подполковник ФСБ о проигрыше США на Ближнем Востоке
США уже проиграли войну против Ирана. Единственный способ свести конфликт к ничьей для Вашингтона — применить ядерное оружие, возможно, руками Израиля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-08-31T05:30
2026-08-31T05:30
2026-08-31T05:30
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Отвечая на вопрос о том, чем закончится конфликт вокруг Ирана, эксперт заявил, что США проиграли эту войну. "Единственный их шанс свести конфликт к ничьей – применить ядерное оружие. Да, они это могут сделать руками Израиля. Но всем же понятно, что Израиль – это непотопляемый авианосец США", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что мир не простит такого шага. "Во-первых, мир им этого не простит. Во-вторых, у всех теперь будут развязаны руки в этом плане", — отметил Колпашников.Эксперт также обратил внимание на то, что конфликт в режиме ракетно-дроновых перестрелок не может длиться годами, так как мировая экономика этого не выдержит. "Иран фактически применил гибридное ядерное оружие, перекрыв Ормузский пролив", — добавил он.По его словам, если США не решатся применить ядерное оружие, им придётся выводить свои базы с Ближнего Востока. "Это будет их крупнейшая геополитическая катастрофа, которую они никогда не терпели в своей истории. Такого позора даже во времена Вьетнама не было", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, израиль, вьетнам, украина.ру, фсб, главное, главные новости, аналитика, аналитики, ближний восток, война на ближнем востоке, иран, война в иране, ядерный, ядерное оружие, война, новости украина ру
Новости, США, Израиль, Вьетнам, Украина.ру, ФСБ, главное, Главные новости, Аналитика, аналитики, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, Иран, война в Иране, ядерный, Ядерное оружие, война, новости Украина ру
"Такого позора даже во Вьетнаме не было" — подполковник ФСБ о проигрыше США на Ближнем Востоке
США уже проиграли войну против Ирана. Единственный способ свести конфликт к ничьей для Вашингтона — применить ядерное оружие, возможно, руками Израиля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Отвечая на вопрос о том, чем закончится конфликт вокруг Ирана, эксперт заявил, что США проиграли эту войну.
"Единственный их шанс свести конфликт к ничьей – применить ядерное оружие. Да, они это могут сделать руками Израиля. Но всем же понятно, что Израиль – это непотопляемый авианосец США", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что мир не простит такого шага. "Во-первых, мир им этого не простит. Во-вторых, у всех теперь будут развязаны руки в этом плане", — отметил Колпашников.
Эксперт также обратил внимание на то, что конфликт в режиме ракетно-дроновых перестрелок не может длиться годами, так как мировая экономика этого не выдержит. "Иран фактически применил гибридное ядерное оружие, перекрыв Ормузский пролив", — добавил он.
По его словам, если США не решатся применить ядерное оружие, им придётся выводить свои базы с Ближнего Востока. "Это будет их крупнейшая геополитическая катастрофа, которую они никогда не терпели в своей истории. Такого позора даже во времена Вьетнама не было", — резюмировал собеседник издания.