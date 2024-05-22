https://ukraina.ru/20240522/1055172967.html
"У диверсантов на этих территориях - ноль шансов": чем ЦРУ не угодили Одесса и Донбасс
"У диверсантов на этих территориях - ноль шансов": чем ЦРУ не угодили Одесса и Донбасс - 22.05.2024 Украина.ру
"У диверсантов на этих территориях - ноль шансов": чем ЦРУ не угодили Одесса и Донбасс
Специальные отделы в ЦРУ работали над тем, чтобы засылать на территорию Советской Украины диверсантов: они готовились к возможной оккупации Украины. Было это в 1957 году, звучит невероятно, но это так, утверждает автор статьи “Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов” Елена Мурзина
2024-05-22T05:56
2024-05-22T05:56
2024-05-22T05:56
донбасс
крым
одесса
цру
ссср
оккупация
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/24/1034062494_0:73:1441:883_1920x0_80_0_0_0a99843dd53a30c486a31b03e902f5f6.jpg.webp
Как утверждает автор, уже тогда бывшие наши союзники по антигитлеровской коалиции занимались планированием оккупации части территории СССР.“Диверсии должны были осуществлять украинские националисты, "вояки УПА"* и прочие отщепенцы, которые ушли вместе с гитлеровцами и впоследствии сдались союзникам на Западе. Оккупация осуществлялась бы силами армии США, там тоже предполагались специальные подразделения из украинских националистов”, - отметила Мурзина.Известно, что есть несколько фактов, которые принимали во внимание американцы:Основные факторы, которые американцы принимали во внимание:- Этнический состав населения.- Поведение населения во время гражданской войны.- Партизанское движение и уровень сопротивления немецко-фашистским захватчикам в 1941 - 1944.- Количество антисоветских протестов в 40 и 50 годы.Автор статьи утверждает, что результаты были поразительными. В первую очередь были выделены абсолютно нелояльные к оккупационным властям зоны. Ими оказались Крым и Донбасс.“Они, как написано в докладе, "считают себя жителями российского острова в украинском море и идентифицируют себя с советской властью. В Крыму исторически население считало себя русскими, уровень сопротивления оккупации был бы очень высоким”, - отметила Мурзина.Почему одни области оказались частично пригодны для диверсий, а другие максимально комфортны для них? Об этом вы можете узнать в статье Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов* - Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
донбасс
крым
одесса
ссср
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/24/1034062494_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_5c75b653d1281a0bd7990e159313a27f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, крым, одесса, цру, ссср, оккупация, сша
Донбасс, Крым, Одесса, ЦРУ, СССР, оккупация, США
"У диверсантов на этих территориях - ноль шансов": чем ЦРУ не угодили Одесса и Донбасс
Специальные отделы в ЦРУ работали над тем, чтобы засылать на территорию Советской Украины диверсантов: они готовились к возможной оккупации Украины. Было это в 1957 году, звучит невероятно, но это так, утверждает автор статьи “Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов” Елена Мурзина
Как утверждает автор, уже тогда бывшие наши союзники по антигитлеровской коалиции занимались планированием оккупации части территории СССР.
“Диверсии должны были осуществлять украинские националисты, "вояки УПА"* и прочие отщепенцы, которые ушли вместе с гитлеровцами и впоследствии сдались союзникам на Западе. Оккупация осуществлялась бы силами армии США, там тоже предполагались специальные подразделения из украинских националистов”, - отметила Мурзина.
Известно, что есть несколько фактов, которые принимали во внимание американцы:
Основные факторы, которые американцы принимали во внимание:
- Этнический состав населения.
- Поведение населения во время гражданской войны.
- Партизанское движение и уровень сопротивления немецко-фашистским захватчикам в 1941 - 1944.
- Количество антисоветских протестов в 40 и 50 годы.
Автор статьи утверждает, что результаты были поразительными. В первую очередь были выделены абсолютно нелояльные к оккупационным властям зоны. Ими оказались Крым и Донбасс.
“Они, как написано в докладе, "считают себя жителями российского острова в украинском море и идентифицируют себя с советской властью. В Крыму исторически население считало себя русскими, уровень сопротивления оккупации был бы очень высоким”, - отметила Мурзина.
Почему одни области оказались частично пригодны для диверсий, а другие максимально комфортны для них? Об этом вы можете узнать в статье Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов
* - Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ