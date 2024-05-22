"У диверсантов на этих территориях - ноль шансов": чем ЦРУ не угодили Одесса и Донбасс - 22.05.2024 Украина.ру
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"У диверсантов на этих территориях - ноль шансов": чем ЦРУ не угодили Одесса и Донбасс
"У диверсантов на этих территориях - ноль шансов": чем ЦРУ не угодили Одесса и Донбасс - 22.05.2024 Украина.ру
"У диверсантов на этих территориях - ноль шансов": чем ЦРУ не угодили Одесса и Донбасс
Специальные отделы в ЦРУ работали над тем, чтобы засылать на территорию Советской Украины диверсантов: они готовились к возможной оккупации Украины. Было это в 1957 году, звучит невероятно, но это так, утверждает автор статьи “Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов” Елена Мурзина
2024-05-22T05:56
2024-05-22T05:56
донбасс
крым
одесса
цру
ссср
оккупация
сша
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Как утверждает автор, уже тогда бывшие наши союзники по антигитлеровской коалиции занимались планированием оккупации части территории СССР.“Диверсии должны были осуществлять украинские националисты, "вояки УПА"* и прочие отщепенцы, которые ушли вместе с гитлеровцами и впоследствии сдались союзникам на Западе. Оккупация осуществлялась бы силами армии США, там тоже предполагались специальные подразделения из украинских националистов”, - отметила Мурзина.Известно, что есть несколько фактов, которые принимали во внимание американцы:Основные факторы, которые американцы принимали во внимание:- Этнический состав населения.- Поведение населения во время гражданской войны.- Партизанское движение и уровень сопротивления немецко-фашистским захватчикам в 1941 - 1944.- Количество антисоветских протестов в 40 и 50 годы.Автор статьи утверждает, что результаты были поразительными. В первую очередь были выделены абсолютно нелояльные к оккупационным властям зоны. Ими оказались Крым и Донбасс.“Они, как написано в докладе, "считают себя жителями российского острова в украинском море и идентифицируют себя с советской властью. В Крыму исторически население считало себя русскими, уровень сопротивления оккупации был бы очень высоким”, - отметила Мурзина.Почему одни области оказались частично пригодны для диверсий, а другие максимально комфортны для них? Об этом вы можете узнать в статье Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов* - Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
донбасс
крым
одесса
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донбасс, крым, одесса, цру, ссср, оккупация, сша
Донбасс, Крым, Одесса, ЦРУ, СССР, оккупация, США

"У диверсантов на этих территориях - ноль шансов": чем ЦРУ не угодили Одесса и Донбасс

05:56 22.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие
ВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Специальные отделы в ЦРУ работали над тем, чтобы засылать на территорию Советской Украины диверсантов: они готовились к возможной оккупации Украины. Было это в 1957 году, звучит невероятно, но это так, утверждает автор статьи “Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов” Елена Мурзина
Как утверждает автор, уже тогда бывшие наши союзники по антигитлеровской коалиции занимались планированием оккупации части территории СССР.
Диверсии должны были осуществлять украинские националисты, "вояки УПА"* и прочие отщепенцы, которые ушли вместе с гитлеровцами и впоследствии сдались союзникам на Западе. Оккупация осуществлялась бы силами армии США, там тоже предполагались специальные подразделения из украинских националистов”, - отметила Мурзина.
Известно, что есть несколько фактов, которые принимали во внимание американцы:
Основные факторы, которые американцы принимали во внимание:
- Этнический состав населения.
- Поведение населения во время гражданской войны.
- Партизанское движение и уровень сопротивления немецко-фашистским захватчикам в 1941 - 1944.
- Количество антисоветских протестов в 40 и 50 годы.
Автор статьи утверждает, что результаты были поразительными. В первую очередь были выделены абсолютно нелояльные к оккупационным властям зоны. Ими оказались Крым и Донбасс.
Они, как написано в докладе, "считают себя жителями российского острова в украинском море и идентифицируют себя с советской властью. В Крыму исторически население считало себя русскими, уровень сопротивления оккупации был бы очень высоким”, - отметила Мурзина.
Почему одни области оказались частично пригодны для диверсий, а другие максимально комфортны для них? Об этом вы можете узнать в статье Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов
* - Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

 
ДонбассКрымОдессаЦРУСССРоккупацияСША
 
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05:56"У диверсантов на этих территориях - ноль шансов": чем ЦРУ не угодили Одесса и Донбасс
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